Rick Sánchez, quien creció odiando a los soviéticos, trabaja ahora para la televisión rusa

¡Rick Sánchez ha regresado a la televisión! Sus televidentes están de nuevo entusiasmados, pero el famoso y extravagante presentador de noticias no está en Miami. Sánchez conduce un programa a la hora de mayor audiencia que parecería completamente fuera de lugar con la experiencia anticomunista en la que creció: ahora es una estrella de RT America, la cadena de televisión financiada por el gobierno ruso, que analistas y entidades de inteligencia de Estados Unidos han criticado, calificándola de herramienta de propaganda del Kremlin.

¿Cómo fue que un tipo nacido en Cuba y criado por padres que trabajaban en factorías en Hialeah y que odiaba a Fidel Castro y a la Unión Soviética termina ganándose en la televisión rusa?

Pero no nos apresuremos. Sánchez no se ha vuelto un ogro de las noticias ni se ha aliado con el archienemigo de Estados Unidos, un imperio del mal que él y su generación aprendieron a temer y desconfiar durante la Guerra Fría.

“Yo soy estadounidense”, dijo Sánchez. “Amo a este país que le abrió las puertas a mi familia y me hizo lo que soy hoy. Para cumplir con mi país tengo que decir la verdad. Nadie del Kremlin se ha comunicado nunca conmigo, nunca he visitado la embajada [rusa], nunca he hablado con Putin, y lo he criticado en el aire. No hay absolutamente ninguna presión editorial, política o ideológica desde Moscú. Cero”.

Su programa The News With Rick Sanchez presenta “reportajes meditados y directos basados en el respeto al televidente y la independencia periodística, que ofrecen una alternativa a los divisivos medios tradicionales”, según el material promocional del programa.

“Nuestro programa se puede comparar con cualquiera que se transmita en este momento, especialmente las aburridas estaciones de televisión por cable de Estados Unidos”, dijo. “Nunca pensé que iba a tomar este empleo, pero me estoy divirtiendo más que nunca. Soy como un niño en una dulcería”.

El programa de Sánchez se centra en noticias de Estados Unidos e internacionales, y no en noticias sobre Rusia. Cada noche de lunes a viernes, Sánchez cubre una gama de temas, presenta segmentos de reporteros en el terreno y entrevista a invitados.

Últimamente ha cubierto la batalla comercial con China, la prohibición estadounidense al conglomerado tecnológico chino Huawei, la corrupción en Brasil, la guerra en Yemen, el Medio Oriente, la crisis en Venezuela, la situación de Julian Assange y el futuro de los vuelos a Marte. También ha comentado sobre la “hegemonía de Estados Unidos” y “la industria armamentista y de guerra de Estados Unidos, que tiene que tener enemigos para seguir funcionando” y cómo a la retórica estadounidense contra Irán pudiera hacer que el tiro le salga por la culata “de la misma manera en que yo crecí escuchando la manera en que Fidel usaba las amenazas de Estados Unidos para exhortar al pueblo y se convirtió en una especie de héroe que decía: ‘Nos van a atacar en cualquier momento y yo estoy aquí para protegerlos”.

“Estoy en un mejor lugar aquí, porque si estuviera trabajando en CNN o Fox me tendría que pasar el día hablando de Trump”, dijo Sánchez. “Lo entiendo, incluso los que lo consideramos un ser humano vil. ¿Qué más está sucediendo? Están ignorando muchas cosas que afectan al pueblo estadounidense y al resto del planeta”.

Pero este Rick Sánchez es más refinado en comparación con el que catalizó la cobertura de WSVN-Channel 7 en los tumultuosos años 1980 y 1990 en Miami. Todavía , de vez en cuando, se muestra tajante con su estilo grandilocuente característico. Habla ampulosamente, usa gestos para enfatizar lo que dice, cuenta cosas personales.

Pero Sánchez ya no se inclina sobre un enorme mapa de Irak en el suelo del estudio, sosteniendo un cohete Scud de juguete para expliar la Guerra de Golfo a sus televidentes en Miami, como en 1991. Sánchez, que tiene 60 años, es más sofisticado, cosmopolita, inteligente y humilde. Su programa está en el primer lugar de audiencia de RT America en las últimas ocho semanas y lo ven 2 millones de usuarios semanales en YouTube.

Dos de sus video llegaron a 2 millones de vistas en semanas recientes, que según él indica que está atrayendo a “una audiencia más joven en el segmento demográfico clave de lo que logré en CNN o MSNBC”. La cadena tiene un promedio de 700,000 televidentes regulares.

“Cuando RT me llamó inicialmente, les dije que no”, cuenta. “Pero me aseguraron que tendría una autonomía editorial absoluta, y eso es lo que tengo. Yo lo escribo todo. Nuestras reuniones editoriales son robustas. Ni CNN ni Fox me estaban tocando a la puerta, pero mi pasión por ser un periodista noticioso de televisión nunca ha perdido fuerza”.

El Departamento de Estado obligó a la compañía propietaria de RT a inscribirse como agente extranjero, a pesar de las protestas de la cadena y defensores del derecho a la libre expresión. A Sánchez lo critican porque trabaja para el país acusado de entrometerse en las elecciones de 2016 en Estados Unidos.

“’Oh, estás trabajando para los comunistas’. Bueno, no, en realidad son unos capitalistas increíbles”, dijo Sánchez. “Jeb Bush me criticó con fuerza en el aeropuerto. ‘¿Estás trabajando para los rusos?’ La suposición es que Rick trabaja para los rusos, así que Rick tiene que ser malo.

“La ironía es que es ha sido una red de televisión rusa la que me ha permitido hacer un programa refrescante. Yo no podía hacer eso en nuestros competidores estadounidenses debido a la infiltración e influencia corporativa, que evita hacer ciertas preguntas y tocar ciertos temas. Aquí tengo más libertad que en CNN, NBC o Fox, que tienen que mantener un lugar específico en el espectro para su audiencia y sus anunciantes”.

Rick Sánchez fue presentador de noticias en WSVN Channel 7 en los años 1980.

Sánchez presentó hace poco un segmento sobre los avances de la tecnología 5G de telefonía móvil y sus posibles riesgos para la salud, un tema que otros medios tradicionales también han cubierto. The New York Times publicó un artículo desestimando la cobertura de RT sobre la tecnología 5G, que calificó de favorable a los intereses rusos. Sánchez contestó con un reporte sobre los vínculos del Times con la telefónica Verizon y retó al diario neoyorquino a enviar un reportero a su programa para discutir “las mentiras escandalosas sobre nosotros”.

“Rusia es un elemento de comparación para el New York Times”, dijo Sánchez en el aire. “Cualquier cosa que quieren criticar sencillamente lo vinculan con Rusia”.

Dan Cohen, reportero de RT, agregó: “Es como una trama malvada que Putin quiere meterte en la cabeza”.

Trabajar en RT America le ha dado a Sánchez perspectivas en materia de geopolítica, no solamente las que se escuchan constantemente en las cadenas dominantes en Estados Unidos, o la “ideología miamense” que creció escuchando. Ha aprendido mucho con solo irse a tomar una cerveza con sus colegas rusos, mexicanos, colombianos, sauditas y europeos.

“Rusiagate es una fase, basada menos en los hechos que en un nuevo macartismo”, dijo. “Estoy seguro de que Rusia quería interferir en las elecciones y hacer daño a Hillary Clinton. Estoy seguro de que se entrometieron, como muchos otros países. Quizás no tienen buen gusto para los políticos, pero los estadounidenses votaron por Trump, de manera que en vez de convertir a Rusia y a Putin en chivos expiatorios, tenemos que analizarnos a nosotors mismos con detalle y determinar por qué eligieron a Trump.

“Hemos echado a perder el país. Hablemos de por qué en Estados Unidos hay gente que pasa hambre y se sienten excluidos y apartados. Hablemos de por qué elegimos a un monstruo de presidente. Y si entonces eso significa que hace falta trabajar en una cadena rusa para mejorar la situación en Estados Unidos y que el país sea más honesto consigo mismo, ¿por qué no?

“No soy un apologista de Putin, Rusia no es intachable, pero pienso que nuestra fascinación con Rusia afecta nuestro buen periodismo sobre lo que realmente importa”.

Sánchez trabaja a media cuadra de la Casa Blanca, en la sede de RT America en Washington DC. Viaja con frecuencia a Miami para estar con su esposa y sus cuatro hijos en Pembroke Pines, y de vez en cuando transmite desde el estudio del “buró sureño” de RT en Brickell Avenue. Sánchez no parece haber envejecido.

RT America se llamaba antes Rossiya Segodnya —Russia Today— pero le cambiaron el nombre para presentar la cadena como una alternativa a los medios noticiosos de Estados Unidos. La cadena tiene varios presentadores. Larry King tiene dos programas, Politicking with Larry King y Larry King Now. King ayudó a Sánchez a formular su declaración de principios, insistiéndole a Sánchez: “Ricky, CNN ya no se dedica a las noticias”.

Pero las agencias de inteligencia de Estados Unidos describen a RT como algo más siniestro. James Clapper, ex director de la CIA, la calificó de un “portavoz de la propaganda del gobierno ruso” con relaciones muy cercanas a Putin. Un informe de la Oficina del Director Nacional de Inteligencia indicó que RT y la cadena radial rusa Sputnik fueron “una plataforma para los mensajes del Kremlin” para hacer daño a Clinton y fortalecer Trump durante la interferencia en las elecciones del 2016. El informe dijo que la cobertura de RT presenta a Estados Unidos como un estado policial, plagado de abusos a las libertades civiles, brutalidad policial, espionaje con drones, pobreza, injusticia, corrupción en el gobierno y avaricia empresarial.

Sánchez, quien fue contratado hace seis meses, dos años después de las elecciones, dice que no ha visto pruebas de tal influencia.

“RT está creciendo, marcha bien”, dijo. “Me parece que estamos entre CNN y Fox y que somos mejores que las dos”.

Sánchez se hizo de un nombre como reportero y presentador cuando Miami era un “paraíso perdido” y “la capital de los asesinatos en el país”, abrumada por motines raciales, el éxodo del Mariel, políticos corruptos, policías delincuentes, vaqueros de la cocaína y la epidemia de la cocaína crack. El estilo enérgico, animado y agresivo de Sánchez encajaba perfectamente con las noticias caóticas y brutales del día, y un método nuevo de presentar el acontecer diario.

Como reportero joven acabado de salir de la universidad, Sánchez se lanzó a las calles, siempre estaba en movimiento, gesticulando, haciendo preguntas, creando una narrativa en vez de recitar un texto frío.

“Yo llegaba primero a los lugares, conocía a todos los policías. Me ponía en el centro de la acción en Miami, donde cada cinco minutos había un negocio de cocaína, y tenía en las manos una bolsa de cocaína para probarlo”, dijo. “Yo creé una imagen pública apasionada, superficial y poco convencional. Siempre ha tenido la habilidad de coger un micrófono, mirar a la cámara y hablar con soltura. No era un periodismo de altura. Ciertamente no era Walter Winchell o Edna Buchanan. Yo era un reportero que buscaba la noticia en la calle, en los vecindarios, me aflojaba la corbata, me remangaba la camisa. [Mis camarógrafos] no usaban trípode porque yo siempre estaba caminando, en el downtown, Miami Beach, Liberty City: ‘Permítanme mostrarles donde dice la la Policía que ocurrió este asesinato’.

“A veces llegó a ser algo caricaturesco, por lo que me disculpo. Pero lanzamos una nueva era en los noticieros de televisión. El Canal 7 era la estación más avanzada en Estados Unidos. Siempre estábamos transmitiendo en vivo, noticias de última hora, y el 60 por ciento de Miami nos veía todas las noches. Mi imagen pública, la de periodista del Canal 7, y la de Miami, se combinaron exactamente en el momento preciso”.

Sánchez se trasladó a NBC en Nueva York y reportó sobre los atentados del 11 de septiembre; entonces se fue a CNN en Atlanta, donde lideró la cobertura del huracán Katrina y las elecciones de 2008, que le significaron un Premio Peabody. Anteriormente, el presidente George Bush lo había condecorado con el Premio 1,000 Points of Light por la cobertura del huracán Andrew y lo nombraron Periodista de Radio y Televisión del Año de la Florida.

“En Miami yo era un actor noticioso. En CNN me convertí en un profesional de las noticias”, dijo Sánchez, quien lideró el uso de las redes sociales para fines noticiosos y su programa Rick’s List disfrutó de una gran sintonía. También filmó segmentos en los que un policía le disparó con una pistola Taser (“Duele mucho”, dijo, y prácticamente cayó al suelo), y saltó al mar desde una embarcación para demostrar cómo el Servicio Guardacostas rescata a las personas.

Pero Sánchez fue despedido de CNN en 2010 cuando hizo comentarios controversiales sobre Jon Stewart y los judíos en una entrevista en la radio satelital. Cuando el propio Stewart se quejó de que CNN había exagerado, no ayudó que el presidente de CNN, el principal defensor de Sánchez, también dejara la cadena.

Sánchez se disculpó y regresó a Miami. En cierto momento tuvo cuatro empleos a la vez: comentarista de football de FIU, presentador de radio en WIOD (entre programas de Rush Limbaugh y Sean Hannity), maestro de la secundaria American Heritage y cofundador de una compañía de servicios médicos. También fue colaborador de Fox News Latino y trabajó para el pequeño canal local América TeVé.

“Trabajaba siete días a la semana y redescubrí las raíces cubanas de Miami después de alejarme”, dijo. “Trabajé muy duro para reinventarme, tuve que evolucionar.

“Ahora soy un mejor periodista, cuento las cosas mucho mejor. Miren el canal. Podrán ver que la estoy pasando muy bien”.