¿El SSI está sujeto al impuesto federal sobre la renta?

¿La Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) está sujetos al impuesto sobre la renta?

K. Ricca, Miami

No. Los pagos de SSI no están sujetos a impuestos federales. Si recibe SSI, no recibirá un Formulario anual SSA-1099. Sin embargo, sus beneficios de Seguro Social pueden estar sujetos al impuesto sobre la renta.

Obtenga más información en www.socialsecurity.gov.

No me inscribí en Medicare Parte B cuando mi Parte A comenzó hace unos años. ¿Puedo inscribirme ahora?

W. Williams, Coral Gables

Depende. El período de inscripción general para Medicare Parte B, el seguro médico, comienza el 1º de enero y se extiende hasta el 31 de marzo. Recuerde que aunque no hay una prima mensual para Medicare Parte A, habrá una prima para su Medicare Parte B. En la mayoría de los casos esa prima aumenta cada 12 meses que fue elegible y eligió no inscribirse. Si está cubierto por un plan de atención médica grupal basado en su empleo o el empleo de un cónyuge, puede calificar para una inscripción especial. Las inscripciones especiales se pueden procesar en cualquier momento del año, pero requieren comprobante de cobertura.

Para obtener más información sobre Medicare visite www.medicare.gov o www.ssa.gov/benefits/medicare/.

¿Cómo termino mi Medicare Parte B (seguro médico)?

J. Nogueira, Hialeah

Puede cancelar voluntariamente su Medicare Parte B (seguro médico). Debido a que esta es una decisión seria que podría tener ramificaciones negativas para usted en el futuro, primero deberá realizar una entrevista personal con un representante del Seguro Social. El representante lo ayudará a completar el Formulario CMS 1763. Este formulario no está disponible en línea. Para programar su entrevista, llámenos al 1-800-772-1213 (TTY 1-800-325-0778) de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 7:00 p.m., o comuníquese con la oficina del Seguro Social más cercana.

Para obtener más información vaya a www.medicare.gov.

Quiero registrarme en un plan de la Parte C y D de Medicare, pero no estoy seguro de qué plan quiero. ¿Hay algún recurso que me ayude?

P. Pérez, Miami

Sí. Medicare.gov tiene un buscador de planes en línea e instrucciones disponibles sobre cómo usar esta herramienta. Para acceder al Buscador de Planes del Medicare visite www.medicare.gov/find-a-plan/questions/home.aspx.