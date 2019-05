Conductora que atropelló mortalmente a tres adolescentes era bailarina exótica con la licencia suspendida y olía a alcohol

Mueren tres jóvenes arrollados por una camioneta cuando se dirigían a jugar un partido de fútbol Tres adolescentes que se dirigían a una parada de autobús, donde los iban a recoger para participar en un torneo de fútbol en Miami, murieron tras ser atropellados por una camioneta el 26 de mayo de 2019. Up Next × SHARE COPY LINK Tres adolescentes que se dirigían a una parada de autobús, donde los iban a recoger para participar en un torneo de fútbol en Miami, murieron tras ser atropellados por una camioneta el 26 de mayo de 2019.

Tres días después que tres adolescentes murieron atropellados cuando esperaban un autobús que los llevaría a un partido de fútbol, los padres, amigos y compañeros de equipo todavía esperan ansiosamente una respuesta por parte de un departamento de policía que permanece en silencio.

Los jóvenes fueron impactados por un automóvil poco antes del amanecer del sábado en una parada de autobús de North Miami.

La policía de North Miami dio a conocer los nombres de las tres víctimas, Gedeon Desir, de 13 años, Lens Desir, de 15 años, y Richecarde Dumay, de 17 años, todos miembros del Little Haiti Football Club, un club local de fútbol juvenil. Los muchachos no tenían relación entre sí.

Aunque la policía aún no ha identificado al conductor del vehículo, diciendo que la “investigación está pendiente”, el Miami Herald pudo saber que se trata de Mariam Coulibaly, una bailarina exótica de 31 años que tiene la licencia de conducción suspendida y que olía a alcohol, según fuentes cercanas al caso.

Las fuentes dijeron que Coulibaly tenía aliento etílico en el lugar del accidente, y que también le dijo a los rescatistas que había estado fiestando la noche entera.

Los investigadores creen que Coulibaly conducía a unas 60 millas por hora cuando atropelló a los muchachos en la esquina de la calle 125 y la avenida 13 del noreste. Los tres murieron a alrededor de las 5:22 a.m.

Los detectives obtuvieron una orden para poder tomarle a la mujer muestras de sangre, cuyos resultados estarán listos en los próximos días, dijo una fuente. Según documentos oficiales, Coulibaly tiene dos arrestos por delitos menores en el Condado Miami-Dade: robo en menor cuantía en el 2017 y posesión de marihuana en el 2008. En ambos casos, los cargos les fueron desestimados.

El lunes por la noche, la policía de North Miami no quiso confirmar el nombre de la conductora. “Es el fin de semana largo por el Día de Recordación, y la investigación todavía está len curso. El incidente solo ocurrió hace un par de días y tenemos que asegurarnos de que la pesquisa se haga de la forma correcta”, dijo Franzia Brea, asistente del jefe de la policía de North Miami.

De acuerdo con documentos públicos, desde el 2008, Coulibaly ha sido multada por la policía por 35 infracciones diferentes. Entre los incidentes aparecen no detenerse en la luz roja de un semáforo, conducir imprudentemente y conducir sin seguro. La licencia se le suspendió en enero después que no pagó una multa por un incidente de tráfico ocurrido en el 2016, indican los documentos de Miami-Dade.

De igual modo, Coulibaly fue multada por conducir a sabiendas que tenía la licencia suspendida en julio de 2015, un cargo que posteriormente se le retiró.

Los tres adolescentes que perecieron pertenecían al club Little Haiti FC, fundado en abril de 2014 para ofrecerle ayuda a niños con familias de bajos recursos. Varios entrenadores le dijeron al Herald que decidieron inscribirse en el campeonato ENIGMA a celebrarse el sábado con la esperanza de que alguno de los tres fuera descubierto por algún cazatalentos. Los entrenadores de los tres adolescentes los describieron como “sumamente graciosos”.

Los tres “eran como eran hermanos, como si fueran familia”, dijo el entrenador Wilnord Emile, quien es también guardián de Gedeon. Gedeon Desir, que asistía a la escuela intermedia North Miami, llegó de Haití hace nueve meses, dijo Emile. Sus padres trataron de que escapara de la violencia que abunda en el país, donde con frecuencia los muchachos de la edad de Desir andan armados, dijo Emile. “Pero vino a terminar muerto aquí”, dijo con amargura.

Líderes de la iglesia dijeron que Gedeon se levantaba temprano todos los domingos y tomaba dos autobuses para servir como monaguillo en la misa de las 7 a.m. “Este es el tipo de chico que hemos perdido. No los perdimos debido a las drogas, en la delincuencia”, dijo el padre Reginald Jean-Mary de la iglesia Notre Dame d’Haiti.

Antonio Dumay, padre de Richecarde Dumay, espera respuestas sobre la muerte de su hijo y otros dos compañeros de fútbol el sábado por la mañana por parte de un conductor que la policía no ha identificado. Dumay llegó de Alabama el lunes 27 de mayo de 2019, luego de enterarse de la muerte de su hijo. Carl Juste CJUSTE@MIAMIHERALD.COM

Lens Desir y Richecarde Dumay asistían a la secundaria Miami Edison. Dumay había obtenido dos becas para asistir a la universidad el año entrante: una para fútbol, y otra para football. Lens Desir, que vivía con sus padres, emigró a Miami hace unos dos años. su madre y su padre le dijeron al Miami Herald que “dedicaba su vida a la escuela, a mantenerse fuera de problemas y a jugar fútbol”.

“Nunca nos faltó el respeto. Siempre fue un buen muchacho. Nos hacía sentirnos muy orgullosos de él”, dijo su madre, Mirline Jean. El padre de Lens dijo que el equipo de fútbol nunca le notificó que su hijo tenía que caminar varias cuadras en plena oscuridad para llegar a la parada del autobús. “Yo tenía la impresión de que el autobús lo recogía en nuestra puerta. Así que cuando me dijeron que mi hijo estaba muerto y dónde murió, me confundí mucho”, dijo Penel Jean.

Penel Jean, a la izquierda, y Mirline Jean, sostienen una foto de su hijo Lens Desir, quien fue uno de los tres jóvenes futbolistas que murieron mientras esperaban el autobús del equipo el sábado por la mañana temprano para el partido de fútbol en Weston. Monique O. Madan MMADAN@MIAMIHERALD.COM

Dumay llegó a Estados Unidos en el 2014 y vivía con sus abuelos en North Miami después que su padre, Antonio Dumay, se había mudado a Alabama en busca de un empleo mejor pagado para mantener a su hijo. Durante meses, el padre trató de convencer a los abuelos y al chico de que se mudaran con él, pero el jovencito quería seguir cerca de sus amigos y compañeros de equipo en el Pequeño Haití, dijo Dumay. “No lo traje de Haití para que viniera a morir de esta forma”, dijo.

El lunes, los padres todavía no tenían ninguna información sobre quién conducía el automóvil. Brett Rosen, abogado que representa a los padres de Lens Desir, dijo que la policía no ha respondido a las llamadas telefónicas ni a los correos electrónicos de los padres. “Sabemos que hay muchos delitos que están siendo investigados por la policía, y que no pueden dar a conocer ciertos detalles de lo que sucedió. Pero, ¿ni siquiera pueden decirle a la familia el nombre de la persona que los atropelló?”, dijo Rosen.

“Todo el mundo conoce los nombres de los tres muchachos que murieron. Pero por alguna razón, se está protegiendo el nombre de la asesina. Esto no tiene el menor sentido”.