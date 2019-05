“Ni siquiera sabía que le había hecho daño a personas”, dijo conductora que atropelló a tres jovencitos

Mueren tres jóvenes arrollados por una camioneta cuando se dirigían a jugar un partido de fútbol Tres adolescentes que se dirigían a una parada de autobús, donde los iban a recoger para participar en un torneo de fútbol en Miami, murieron tras ser atropellados por una camioneta el 26 de mayo de 2019. Up Next × SHARE COPY LINK Tres adolescentes que se dirigían a una parada de autobús, donde los iban a recoger para participar en un torneo de fútbol en Miami, murieron tras ser atropellados por una camioneta el 26 de mayo de 2019.

La mujer que, según diversas fuentes, atropelló mortalmente a tres adolescentes cuando esperaban un autobús que los llevaría a un partido de fútbol, el martes reconoció desde el hospital donde está ingresada que tuvo un accidente y que sufrió serias lesiones.

Aunque la policía aún aún no ha identificado al conductor del vehículo, diciendo que la “investigación está pendiente”, el Miami Herald pudo saber que se trata de Mariam Coulibaly, una bailarina exótica de 31 años que tiene la licencia de conducción suspendida y que tenía un aliento etílico, según fuentes con conocimiento del caso.

“Estoy muy dolida con todo lo que está pasando”, le dijo Coulibaly al Miami Herald desde su cama en la Sala de Cuidados Intensivos del Hospital Aventura. “Perdí el conocimiento y cuando me desperté ni siquiera sabía que le había hecho daño a personas”.

Coulibaly continuó diciendo: “Me rompí el pecho. Tuve una cirugía en el estómago. Me rompí la boca. No sé qué está ocurriendo. Tengo que acabar con esto. Eso es lo que necesito”. Coulibaly no quiso entrar en más detalles sobre lo que pasó el sábado y no reconoció haber matado a nadie. “Esto es algo terrible, sobre todo para alguien que nunca antes ha tenido problemas”, dijo.

Coulibaly dijo que necesitaba hablar con su abogado antes de decir nada más.

Según las fuentes, el aliento de Coulibaly olía a alcohol en el lugar del accidente, De igual modo, la mujer le dijo a los rescatistas que había estado divirtiéndose la noche entera. Los investigadores creen que Coulibaly conducía a unas 60 millas por hora cuando atropelló a los muchachos en la esquina de la calle 125 y la avenida 13 del noreste.

Las tres víctimas, Gedeon Desir, de 13 años, Lens Desir, de 15 años, y Richecarde Dumay, de 17 años, todos miembros del Little Haiti Football Club, fundado en abril de 2014 para ofrecerle ayuda a niños con familias de bajos recursos, murieron a alrededor de las 5:22 a.m. Esperaban un autobús para acudir a un ansiado torneo de fútbol en Weston.

Los detectives obtuvieron una orden para poder tomarle a la mujer muestras de sangre, que se analizarán en los próximos días, dijo una fuente. Según documentos oficiales, Coulibaly tiene dos arrestos por delitos menores en el Condado Miami-Dade: robo en menor cuantía en el 2017 y posesión de marihuana en el 2008.

En ambos casos, los cargos le fueron desestimados. El lunes por la noche, la policía de North Miami no quiso confirmar el nombre de la conductora. “Es el fin de semana largo por el Día de Recordación, y la investigación todavía está llevándose a cabo.

El incidente solo ocurrió hace un par de días y tenemos que asegurarnos de que la pesquisa se haga de la forma correcta”, dijo Franzia Brea, asistente del jefe de la policía de North Miami. Hasta el momento, Coulibaly no ha sido acusada.

El reportero del Miami Herald David Ovalle contribuyó a este reportaje.