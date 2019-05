Se cree que cadáver encontrado en Miami Gardens es de mujer desaparecida desde hace dos semanas

Si es testigo de un crimen, siga estos pasos Presenciar un crimen y reportarlo puede ser tan traumático como ser la víctima de cualquier crimen. Siga estos pasos si es testigo de una actividad ilegal. Up Next × SHARE COPY LINK Presenciar un crimen y reportarlo puede ser tan traumático como ser la víctima de cualquier crimen. Siga estos pasos si es testigo de una actividad ilegal.

El misterio que rodea la inexplicable desaparición hace dos semanas de una empleada de la secundaria Miami Norland, que desató gran preocupación entre sus colegas y un sinfín de rumores en la cercana comunidad de Miami Gardens, quizás esté resuelto.

Los investigadores de la policía de Miami Gardens creen que un cadáver que se encontró flotando en un canal de la ciudad probablemente sea el de Kameela Russell, de 41 años, según le dijeron al Miami Herald dos fuentes cercanas a la investigación.

Entretanto, la policía de Miami Gardens, que está a cargo de la pesquisa, no ha dado muchos detalles acerca del caso, salvo emitir la semana pasada una alerta de persona desaparecida a nombre de Russell.

El martes, el Departamento de Medicina Forense del Condado Miami-Dade confirmó que el cuerpo sin vida de una mujer se halló en un caso considerado como un homicidio, aunque todavía no ha identificado formalmente a la víctima.

Linda Russell, de 63 años y madre de Kameela, dijo que aún tiene la esperanza de que su hija esté viva. El martes, la mujer declaró que el médico forense todavía tiene que realizar algunos exámenes para confirmar que el cadáver encontrado es el de su hija. “Sigo esperanzada a menos que alguien me diga lo contrario”, dijo Linda Russell, bajo cuyo cuidado están ahora las dos hijas de la desaparecida. “Hacemos tanto juntas. Eso es lo único que puedo hacer, y mantener las esperanzas”.

Sin que hasta el momento se haya mencionado ningún sospechoso, las dos fuentes dijeron que la semana anterior los detectives registraron la casa de un ex colega de la desaparecida que vive en Miami Gardens. El hombre está fuera de la ciudad. La policía de Miami Gardens no ha devuelto las muchas llamadas que se le han hecho para saber qué tiene que decir sobre la investigación.

La última vez que la familia de Russell la vio fue en la cuadra 800 de la calle 203 del noroeste.

El cadáver lo vio a corta distancia del lugar, en un canal de la cuadra 1500 de la calle 203 del noroeste, el sábado por la tarde alguien que llamó de forma anónima al 911. El canal queda frente a la calle de la casa donde vive el ex colega de Russell. Linda Russell dijo que no creía que ex colega le haría daño a su hija. Declaró que conoce al hombre desde que tenía 10 años, y que él y su hija crecieron juntos en el mismo barrio de Miami Gardens.

Agregó que tampoco sospechaba que hubiera una conexión romántica entre ambos. “Eso me sorprendería mucho, porque nunca he visto nada que me afirme algo así”, dijo. Linda Russell dijo que a su hija le gustaba viajar, pero nunca desaparecía sin dejar huella.

Kameela Russell había reservado boletos de avión para unas breves vacaciones de fin de semana para su hija mayor, sobrina e hijastra y cuya fecha era el día después que desapareció, dijo su madre. “No tiene el menor sentido que hiciera todos esos planes y que de pronto desaparezca”, dijo Linda Russell.

Kameela Russell amaba la vida, dijo su madre. Cuando ambas se mudaron a Boston desde las Bahamas donde nacieron, para que Linda Russell pudiese terminar su licenciatura de Ciencia de Enfermería, Kameela tomó lecciones de música, drama y danza. Poco después regresaron a las Bahamas antes de establecerse de forma definitiva en Miami Gardens en 1987.

Russell asistió a la escuela intermedia Norland y fue aceptada en el programa especializado de música de la secundaria Northwestern, donde tocaba el violín. Actuó en el Carnegie Hall con la South Florida Youth Symphony como estudiante de primer año. Posteriormente, fue transferida como estudiante de último año a la Escuela de Estudios Avanzados del Recinto Norte del Miami Dade College (MDC) donde se graduó en 1995.

Russell asistió a la Universidad Estatal de la Florida (FSU) donde se graduó en dos años. Trabajó en una mueblería hasta que se convirtió en ciudadana norteamericana, su barrera para trabajar como agente de libertad provisional. Sin embargo, la tumultuosa vida de un agente de libertad provisional demostró ser una carga demasiado pesada para Russell y cambió de empleo.

Comenzó su carrera en el Distrito Escolar del Condado Miami-Dade como maestra de la intermedia Walter C. Young en el 2014, dijo su madre. Tras obtener su maestría, se trasladó para Norland Senior donde trabajaría como coordinadora de pruebas.

“Viajábamos mucho, íbamos mucho al teatro y éramos muy felices”, dijo Linda Russell. “Por eso estoy devastada. No sé qué pudo haber ocurrido. Mi cabeza no piensa”. En una visita de la policía a la casa de la tía de Russell, el último lugar donde fue vista, Linda Russell trata de conservar cierta normalidad para sus nietas.

La hija mayor de Russell, que estudia en Norland, no ha regresado a la escuela desde que desapareció su madre. Debió inscribirse en clases virtuales, dijo su abuela. A la hija menor de Russell, que estudia primer grado, le gusta la danza y la gimnasia. Sin saber bien qué está pasando pregunta en voz alta cuándo su madre volverá a la casa.