Tomás Regalado: ‘Yo no voy a ser el sepulturero de Radio y Televisión Martí’

Tomás Regalado, director de la Oficina de Transmisiones hacia Cuba (OCB), reconoció que las emisoras federales que preside necesitan reformas y pidió al Congreso cinco meses para poner en orden la casa. El ex alcalde de Miami dijo que él no será “el sepulturero de Radio y TV Martí”, medios de comunicación que dirige desde junio el año pasado.

“Lo malo de todo esto es que parece que el reporte describe a Radio Martí tal y como están ahora las emisoras y no es así. Hemos cambiado y seguiremos cambiando”, aseveró Regalado en una entrevista con el Nuevo Herald el viernes 24 de mayo. La muestra para elaborar el informe estuvo compuesta por 29 horas de programación de radio y televisión así como 40 textos publicados en la página web de las emisoras emitidos o publicados entre el 1 de marzo y el 30 de noviembre de 2018. Regalado ocupó el cargo en junio de 2018.

Entre las reformas inmediatas está el anuncio de una nueva plaza de Standard News Editor para revisar meticulosamente el contenido antes de que salga al aire y después de que se emita. Regalado lo considera “un filtro” para mejorar la calidad de la programación.

Sus declaraciones se produjeron tras publicarse un polémico informe de un grupo de expertos sobre la labor de Radio y TV Martí, en el que aseveran que las emisoras federales hacen de “mal periodismo” y “propaganda ineficaz” después que la estación hizo una serie de reportajes considerados antisemitas sobre el millonario y filántropo George Soros. Radio y TV Martí son financiados por el gobierno de Estados Unidos, y cada año el Congreso les dedica una partida que ronda los $29 millones.

La serie sobre Soros llevó a la Agencia de Estados Unidos para Medios Globales, agencia matriz de la OCB, a pedir una investigación, tras la cual fueron despedidos ocho empleados. Una comisión independiente de académicos y expertos revisó una muestra de la programación de las emisoras.

“El informe era necesario porque fue hecho por un panel independiente y después de la debacle de Soros la agencia matriz nuestra quería buscar distancia de cualquier tipo de acusación”, dijo Regalado. “En resumen: nos juzgaron muy duro”, agregó.

Regalado ha solicitado a la Agencia de Medios Globales que continúe revisando el contenido de las estaciones Martí, que aspiran a ser “el principal referente informativo sobre Cuba”. En el informe el grupo de expertos calificó la programación de ambas emisoras, que alberga a casi 200 empleados, como “mediocre” desde el punto de vista estilístico. Además concluyeron que el tono de las conversaciones no es diferente al que se escuchaba en la radio de Miami hace 50 años.

“Me molesta la rabia con la que hablan del exilio cubano y la prensa de Miami. Yo nací en la radio de Miami y me molesta que la traten con cierto desdén y que llamen emigrantes a los exiliados. Los exiliados no somos inmigrantes”, dijo Regalado, quien agregó que bajo su mandato continuará llamándose “dictaduras” a los gobiernos de Cuba y Venezuela.





Regalado negó que la programación de las emisoras Martí esté politizada. “Para nosotros es una gran noticia que en Ciego de Ávila haya una manifestación y que tengamos audio y video”, ejemplificó. “Vamos a seguir reportando las golpizas a las Damas de Blanco y si a los profesores no les gusta que le digan a Trump que me quiten de aquí. Tan simple como eso”.

El funcionario dijo que a la programación de Martí le falta respetar los límites entre presentador y entrevistado y entre noticias y opinión. Aunque dijo que los empleados de Radio y TV Martí se han sentido “golpeados” por el informe, consideró que hay conciencia de la necesidad de reformas estructurales.

También aseveró que las emisoras necesitan mostrar un poco más la realidad norteamericana y ha preparado la emisión del primer debate presidencial demócrata para que sea más comprensible el sistema democrático norteamericano para los cubanos de la isla.

Regalado defiendió el trabajo que ha hecho en Los Martí: “Encontré una programación dominada por hombres cubanoamericanos. Bajo mi gobierno he contratado a una venezolana, a una colombiana, una puertorriqueña y una nicaragüense. El primer programa LGBTI cubano se ha hecho en Martí. Tenemos, además, un programa para terapia familiar. Traje a figuras de la cultura como María Elena Cruz Varela y a Judith González (Magdalena la Pelúa)”, dijo.

Regalado precisó que está apelando al sentido de pertenencia de los trabajadores de OCB y su vinculación con el tema cubano. También consideró que el despido de ocho empleados por los artículos sobre Soros ha sido “una terapia de choque”.





“Aquí había mucha gente que estaba en su zona de confort. Algún empleado me dijo una vez: usted no se preocupe que los amigos del Congreso siempre ponen el dinero. Les he dejado saber a los empleados que esto no será igual que antes”, dijo. “No estamos para competir con la radio de Miami, sino para competir con el monopolio de la prensa cubana. Si no tenemos una buena y atractiva programación, aunque puedan escucharnos, no nos escucharán”.

