Cero abrazos: un vistazo excepcional al albergue de menores migrantes de Homestead

Un dormitorio colectivo en el albergue temporal para niños migrantes de Homestead. U.S. Department of Health and Human Services

Los menores detenidos en el albergue para menores migrantes en Homestead están sujetos a regímenes “carcelarios”, lo que pudiera provocarles daños psicológicos debido a la lejanía de sus seres queridos, expresa un documento presentado a un tribunal de California

Los menores se sienten confundidos y abandonados, solo pueden comunicarse con sus familiares a través de llamadas telefónicas, tienen que someterse a condiciones tipo “campamento militar” y muchas veces los mantienen en el albergue varios meses, según un documento de 705 páginas presentado por abogados y basado en entrevistas con los menores. Los abogados pasaron una gran cantidad de tiempo dentro del albergue.

Esta es, con mucho, la descripción más detallada de la vida dentro del centro de detención, aunque las historias se presentan a través de adultos defensores de los menores, quienes quieren que muden a los menores a instalaciones más pequeñas —en Homestead hay 2,350 menores y la cantidad sigue aumentando— o que los entreguen a familiares o guardianes.

“Entrevisté a muchos niños que estaban en condiciones tales que empezaron a herirse a sí mismos”, dijo la abogada Neha Desai al Miami Herald. Desai fue uno de los abogados a quienes permitieron entrevistas a los menores alejados de los encargados del campamento.

La abogada contó la historia de una jovencita hondureña de 14 años quien perdió a su mamá por un cáncer cuando ella tenía 8 años.

“Una tía se ocupó de criarla. Años más tarde cruzaron la frontera juntas, pero las separaron a la fuerza”, dijo Desai de la menor, quien dijo llevaba ocho meses detenida en el momento de la entrevista. “A la niña nunca le dijeron adónde la iban a llevar ni por qué. A la tía la colocaron bajo custodia del ICE [Policía de Inmigración y Aduanas] en otra parte, y a la menor la llevaron a Homestead… Allí comenzó a cortarse”.

Los menores que menciona el documento presentado al tribunal no fueron identificados por su nombre.

El documento fue presentado ante un tribunal de California como parte de un esfuerzo para demostrar que el gobierno federal está infringiendo el llamado Acuerdo Flores.

Aprobado en 1997, el Acuerdo Flores compromete al gobierno federal a seguir una política que favorezca la entrega de menores migrantes a sus padres, otros familiares, guardianas o a programas autorizados. También limita a 20 días el tiempo que se puede mantener a los menores en un centro de detención.

El acuerdo exige que las autoridades de inmigración establezcan condiciones adecuadas para los menores en materia de alimentos, agua potable, asistencia médica en emergencias, inodoros, lavaderos, climatización, supervisión y la mayor separación posible de adultos que no sean familiares, según un informe del Servicio de Investigaciones del Congreso.

Más allá de hacer cumplir el Acuerdo Flores, algunos defensores esperan que al final se pueda centrar el albergue de Homestead, que fue abierto calladamente durante el gobierno del presidente Barack Obama, fue cerrado por fases y vuelto a abrir durante el gobierno del presidente Donald Trump.

Un dormitorio colectivo en el albergue temporal para niños migrantes de Homestead. U.S. Department of Health and Human Services

Joshua Rubin, uno de los principales manifestantes que lideró el cierre del albergue para niños migrantes en Tornillo, Texas, dijo que espera que el caso judicial “ponga fin a este régimen brutal”.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) ha dicho que el albergue de Homestead puede superar el máximo de 20 días porque se considera un “centro de recepción temporal de emergencia”.

“No tenemos un límite de tiempo”, dijo una portavoz del HHS al Miami Herald hace unos meses. “Trabajamos para entregar los menores a un patrocinador lo antes posible, tan pronto como se identifique a un patrocinador adecuado”.

El centro de detención de menores migrantes de Homestead es el mayor de su tipo en el país y el único operado por una empresa privada. Ubicado entre la Base de la Reserva de la Fuerza Aérea en Homestead y el antiguo lugar de un programa llamado Job Corps, el centro deben albergar solamente a adolescentes que lleguen solos al país. Sin embargo, los documentos presentados al tribunal sugieren que algunos de los menores son preadolescentes y otros pueden haber sido separados de sus familiares en la frontera.

En el documento en cuestión, abogados, expertos y médicos alegan que los niños han estado detenidos en el centro por períodos prolongados, lo que les provoca “daños mentales y físicos irrevocables”.

El documento indica que desde mayo de 2018, cuando el albergue se reabrió, más de la mitad de los menores han estado detenidos más de 20 días.

“[El tiempo que los niños] permanecen detenidos en Homestead es algo mucho más que temporal” y por lo tanto les hace daño, indica el documento, que fue presentado por las organizaciones Center for Human Rights and Constitutional Law, National Center for Youth Law, la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Davis, el Law Foundation of SiIicon Valley y La Raza Centro Legal.

“Esos daños pueden evitarse si el gobierno respeta los términos del Acuerdo Flores y a los 20 días entrega a los menores a instalaciones autorizadas si no los puede entregar a padres o un patrocinador”, indica el documento. También exhorta al tribunal a obligar al gobierno a “desarrollar y registrar a la brevedad esfuerzos para liberar a los menores”, algo que según los defensores no se ha seguido debidamente.

El albergue de Homestead no tiene que estar certificado o inspeccionado por autoridades estatales y locales.

“Estos niños tienen que enfrentarse a una sensación profunda de desamparo, frustración y confusión sobre por qué no les han explicado nada o porqué todavía están detenidos”, dijo Desai. “Para ellos es muy estresante y hay que hacer algo”.

Los abogados dijeron al tribunal que en la mayoría de los casos los menores tenían patrocinadores dispuestos a encargarse de ellos. Algunos menores dijeron que todavía no están procesando sus casos, incluso tres meses después del llegar al lugar. Otros dijeron que les prometieron reunificarlos con sus padres en Texas, pero en su lugar los tuvieron detenidos al menos tres meses.

Cuando se les pidió declaraciones al respecto el sábado, el HHS emitió el siguiente comunicado: ‘[La Oficina de de Reasentamiento de Refugiados, parte del HHS] ha estado trabajando con ahínco para cumplir su responsabilidad ante la ley de ofrecer albergue a los menores solos referidos por el Departamento de Seguridad Nacional mientras trabajamos por encontrarlos un patrocinador adecuado en Estados Unidos.

“Desde que abrió en marzo de 2018, más de 12,000 [menores solos] han pasado por el centro y más de 9,700 han sido entregado a un patrocinador adecuado [por lo general un padre o familiar cercano]”.

El gobierno ha alegado que está respondiendo lo mejor que puede a una ola de migrantes sin precedentes a la frontera con México.

Varias niñas descansan en febrero después de jugar fútbol en el Albergue para Niños MIgrantes de Homestead. Wilfredo Lee AP

Pero el documento presentado al tribunal indica que el gobierno ha alargado el proceso de reunificar a los niños con sus familiares enviando información biométrica y biológica, como huellas dactilares, a agencias policiales federales, estatales y locales, para determinar el estatus inmigratorio y revisar los antecedentes penales de las personas que se presentan como patrocinadores potenciales, lo que con frecuencia lleva a la detención y deportación de esas personas.

En una declaración presentada con la moción, la Dra. Marsha R. Griffin, profesora de Pediatría de la Universidad de Texas en el Valle del Río Grande, escribió. “No les ofrecemos un lugar seguro. En su lugar estamos participando en abuso infantil y negligencia”.

La vida diaria

El documento indica que aproximadamente 55 por ciento de los procesados a través del albergue son de Guatemala y 27 por ciento de Honduras, y que 14 por ciento son de El Salvador, y solamente el 1 por ciento es de México.

El documento describe una rutina diaria que prohíbe los abrazos, tocarse y prestarse ropas. Tampoco pueden llevar alimentos a los dormitorios.

Y cita a un menor que expresa: “Algunas veces un amigo llora porque ya no soporta estar aquí, y uno quiere darle un abrazo. Pero no puede porque está prohibido. Hay cámaras que no vigilan”.

El tiempo para ducharse está limitado a cinco minutos, dice el documento, y para comer son 15 minutos. En el comedor hay que hacer fila india todo el tiempo.

Tampoco pueden ir a tomar agua o al baño sin permiso, indica el documento, y un asesor te acompaña siempre.

Los menores pueden hacer dos llamadas telefónicas de 10 minutos a la semana para comunicarse con sus familiares, si es que contestan al teléfono.

Niños migrantes son escoltados en el Albergue para Niños MIgrantes de Homestead, en una imagen del 19 de abril de 2019. MATIAS J. OCNER mocner@miamiherald.com

“Es desalentador porque ni siquiera puede hablar por teléfono con mi mamá hoy, el día de mi cumpleaños”, dijo un menor a un abogado.

Otro expresó: “Solamente me permiten hablar con mi mamá cinco minutos, y cinco minutos con mi abuelo. Eso no es suficiente para decir algo más que un saludo rápido y saber que está bien”.

La moción incluye varias entrevistas y cita varios estudios, entre ellos uno del New England Journal of Medicine, así como opiniones de expertos y especialistas, para alegar que los menores están sufriendo daños. El documento indica que los niños se sienten aislados debido a los dialectos que hablan, y cuenta que les quitaron los lápices y bolígrafos para que no pudieran hacerse daño a sí mismos en los dormitorios por la noche.

Un menor guatemalteco de 16 años dijo a los abogados que fue aprehendido con su padre el 10 de junio de 2018 y llevaba en Homestead 46 días cuando se realizó la entrevista.

“No puedo salir de este lugar. A los que han tratado de escaparse siempre los agarran, y mis amigos me dicen que si te agarran te mandan a otro lugares…”, dice el menor.

Los abogados dicen que se informa a los menores que si tratan de fugarse la policía los va a arrestar y el ICE los deporta.

Según el documento, uno menor dijo: “Si no seguimos la reglas o prestamos atención a los asesores, nos reportan. Y si nos reportan nos dejan más tiempo aquí”.

Los abogados indicaron que los baños estaban “sucios” y las alfombras olían mal.

Jóvenes indocumentados en el Albergue para Menores Migrantes de Homestead en una imagen del 6 de mayo de 2019. Un documento presentado recientemente a un tribunal indica que el albergue impera un régimen “carcelario” y dañino. Wilfredo Lee AP

El documento repite una declaración de la coordinadora del albergue, Bernadine Leslie Wood, quien supuestamente dijo que la experiencia diaria de los menores en el lugar es “divertida”.

Hasta 144 menores duermen en una barraca con ventiladores ruidosos. Wood dijo que los menores pueden pedir tapones para los oídos, pero que ninguno lo ha hecho.

“Los niños que entrevistamos no concuerdan para nada con Wood”, escribe un abogado.