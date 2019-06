Encuentran muerto a presentador de noticias locales Todd Tongen

WPLG Channel 10

El lunes, WPLG-Channel 10 anunció la muerte del presentador de noticias Todd Tongen, una presencia en los medios televisivos desde 1989. Al morir, Tongen tenía 56 años.

Tongen no trabajó en el noticiero del domingo por la mañana. En una historia que publicó en su portal, la estación dijo que su esposa, Karen Tongen, quien estaba fuera de la ciudad, no pudo localizarlo y llamó a un amigo para que tratara de saber de él. Al no poder lograrlo, se llamó a la policía, que lo encontró muerto en la casa.

La estación dijo que no sabía la causa de la muerte de Tongen. En los últimos años, Tongen trabajaba presentando las noticias en las mañanas de fin de semana junto a Neki Mohan, y los dos, oriundos de Minnesota y Trinidad Tobago, respectivamente, convertían cada transmisión en una verdadera diversión.

En Facebook y en Twitter, Mohan colgó varias fotografías de ella y de Tongen y escribió: “Así es como siempre voy a recordar a Todd. Mi alma gemela creativa y una persona estupenda. Gracias a todos los que han escrito. Todavía no lo puedo creer”.

Dukie Lang, productor ejecutivo de deportes de WPLG, escribió en Twitter: “Un día horrible. Nuestro Michael Putney dijo algo muy profundo: La causa de la muerte aún no se sabe, pero la causa de dolor sí se sabe. Todas las salas de noticias necesitan personalidades como Todd Tongen. Era una persona tan creativa y tan simpática. Yo podía ver una historia y sabía que era de Tongen”.

Varias agencias policíacas también usaron Twitter para expresar su dolor. Entre las primeras está el Departamento de Bomberos y Rescatistas de Coral Springs-Parkland. “Los hombres y mujeres de nuestro departamento extendemos nuestras más profundas condolencias a la familia de @WPLGLocal10 en momentos en que todos tratan de enfrentar la repentina muerte de su amigo.

Todd siempre apoyó nuestro trabajo”. Tras comenzar su carrera en Minnesota, donde nació, Tongen trabajó en Grand Junction, Colorado, y en Little Rock, Arkansas, antes de llegar al sur de la Florida en 1989. En un inicio, Tongen reportaba el tiempo, y en su biografía, la estación dice que su mayor orgullo profesional fue la cobertura del huracán Andrew.

Tongen también se hizo célebre por el segmento “10 Taxi”, donde paseaba por el área a celebridades en un taxi de 1967.

Antes de defender su título de 2016 en el festival Jamaican Jerk Festival’s Publix Celebrity Quick Fire Challenge de 2017, le dijo bromeando al Miami Herald: “Desde que me mudé al sur de la Florida, tengo un romance con la música, la cultura y, desde luego, la comida caribeña. Me han dicho que, oficialmente soy ¡jamaicano! ”.

Tongen tuvo pequeños papeles en cuatro películas de 1988 a 1990, y una participación especial en el programa “Just Shoot Me”. Además de su esposa, Karen, a Tongen lo sobreviven sus hijos Tyler y Ryker Tongen.