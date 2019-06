Identifican a hombre de Miami Gardens que murió baleado junto a su hijo de siete años

La policía de Miami Gardens identificó al hombre que murió baleado junto a su hijo de siete años como Lavel Mucherson, de 31 años.

Mucherson, con su hijo Hezekiah, conducía una camioneta por la avenida 37 del noroeste, cerca de la calle 207 el domingo por la noche cuando alguien abrió fuego contra el vehículo.

Hasta el momento, la policía no ha dado muchos detalles sobre el asesinato, salvo decir que los detectives pensaban que se trata de un incidente “con un blanco definido” y que se está buscando un “automóvil de color oscuro” que podría estar envuelto en la balacera.

Hezekiah no era estudiante del sistema de escuelas públicas del Condado Miami-Dade. Por su parte, el Distrito Escolar de Broward no quiso hacer ningún comentario.

Mucherson era conocido por la policía de Miami Gardens. En el 2014, el departamento lo arrestó bajo un cargo de de homicidio en segundo grado. Mucherson fue acusado de matar a un hombre llamado Andrew Bondieumaitre en un edificio de apartamentos de Miami Gardens.

La razón, según la policía, era que a Murcherson no le gustó la forma en que Bondieumaitre lo estaba mirando. Sin embargo, tres años después de su arresto, la Fiscalía Estatal del Condado Miami-Dade concluyó que no podía demostrar que Mucherson no actuó en defensa propia. Excepto un testigo, todas las personas que declararon dijeron que Bondieumaitre fue quien primero sacó un arma de fuego y le apuntó a Mucherson y a un grupo de hombres en un pasillo del segundo piso del edificio Carol City Garden Apartments, de acuerdo con documentos judiciales.

La evidencia “tienda a respaldar la conclusión de que el fallecido estaba armado con una pistola y había exhibido el arma de una forma amenazadora poco antes del enfrentamiento a tiros sin ninguna provocación de importancia”, escribió un fiscal en una petición que presentó en la corte.

Un juez de Miami-Dade le garantizó a Mucherson inmunidad bajo la ley de defensa propia de la Florida conocida como Defender su Territorio (Stand Your Ground).