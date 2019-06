Acusado de 11 cargos un policía que no enfrentó al agresor de Parkland

Así fueron los sucesos en la secundaria Douglas High School Esta animación muestra la cronología de los eventos durante el tiroteo en la secundaria Marjory Stoneman Douglas, en Parkland, el 14 de febrero del 2018. 17 personas murieron y 15 resultaron heridas. Up Next × SHARE COPY LINK Esta animación muestra la cronología de los eventos durante el tiroteo en la secundaria Marjory Stoneman Douglas, en Parkland, el 14 de febrero del 2018. 17 personas murieron y 15 resultaron heridas.

Scot Peterson, el ex policía de Broward asignado a la secundaria Marjory Stoneman Douglas en Parkland, ha sido encausado penalmente por no enfrentar al agresor que ultimó metódicamente a 17 alumnos, maestros y personal de la escuela, informaron el martes autoridades estatales.

Peterson, de 56 años, fue arrestado el martes bajo 11 cargos —como negligencia infantil, negligencia culposa y perjurio— por su papel en la masacre, que estremeció a todo Estados Unidos, galvanizó el activismo por el control de las armas y llegó a cambios en las leyes de la Florida.

Peterson, quien ha insistido que hizo lo que debía, enfrenta casi 100 años de prisión si lo declaran culpable.

Los cargos penales contra Peterson son el resultado de una investigación de la Policía Estatal de la Florida (FDLE), encargada por el entonces gobernador Rick Scott de analizar la respuesta a la Policía en el peor tiroteo escolar en la historia del estado. Peterson fue acusado de siete cargos de negligencia infantil, seis de ellos graves, además de tres cargos menores de negligencia culposa y un cargo menor de perjurio.

Su arresto sorprendió a muchos en la comunidad policial. La presentación de cargos contra policías por no actuar es algo muy poco común en la Florida.

Pero algunos funcionarios estatales y padres de alumnos fallecidos reaccionaron con satisfacción ante la noticia de que Peterson fuera encarcelado, al igual que Nikolas Cruz, el agresor adolescente autor de los hechos del 14 de febrero de 2018.

“Cada vez que [Peterson] mintió a sabiendas, provocó más dolor a las familias”, dijo Fred Guttenberg, cuya hija, Jaime Guttenberg, fue uno de los alumnos abatidos. “[Peterson] pudo salvar a algunos de los 17. Pudo salvar a mi hija, pero no lo hizo. Ojalá que se pudra en el infierno”.

La senadora estatal Lauren Book, demócrata de Plantation y miembro de la comisión establecida para pasar revista a la actuación de la Policía durante la masacre, dijo que los cargos “son un paso más para llevar ante la justicia al ex agente Scot Peterson por su falta de acción”.

“Peterson escogió su propia vida antes que salvar la vida de niños y maestros que juró proteger, e incluso desinformó a otros que llegaban al lugar”, dijo Book.

Peterson, quien se retiró poco después de los hechos, también fue despedido de la Policía de Broward. Fue fichado el martes en la cárcel de Broward y tendrá que pagar una fianza de $102,000, además de llevar un localizador GPS en el tobillo, mientras espera el juicio.

“La investigación de la FDLE muestra que el ex agente Peterson no hizo absolutamente nada por mitigar los hechos en la escuela, que provocaron la muerte de 17 menores, maestros y personal, y dejaron 17 lesionados”, expresó Rick Swearinger, comisionado de la FDLE, en un comunicado. “Su total falta de acción no tiene excusas, tampoco hay duda de que su falta de acción costó vidas”.

El abogado de Peterson no contestó el martes varias llamadas para que declarara al respecto.