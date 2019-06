Los trabajadores de Miami están entre los peor pagados: estas son las razones

Se espera que los empleos en el sector de hotelería y turismo sigan aumentando en el sur de la Florida durante los próximos años. emichot@miamiherald.com

Si usted piensa que no le pagan bien en el sur de la Florida, probablemente tenga mucha razón.

En la zona de Miami, los maestros de primaria ganan unos $45,000 al año, lo que significa aproximadamente $21 la hora, menos que en cualquier área metropolitana grande de Estados Unidos, con la excepción de Tucson, Arizona. Incluso en Tuscaloosa, Alabama. Boise, Idaho, y Tallahassee, ganan más.

Una enfermera registrada gana $32,74 la hora, menos que en Atlanta, Georgia; Dallas, Texas, y Denver, Colorado.

Y aunque el sur de la Florida es famoso por sus bufetes de abogados de primer nivel, el salario por hora medio de los abogados de la zona es de unos $57, menos que en Filadelfia, Sacramento y Chicago.

Acceso digital ilimitado: solamente 99 centavos el primer mes Reciba acceso total a nuestro contenido en todos sus dispositivos SUSCRIBASE AHORA

Según los informes más recientes de la Oficina de Estadísticas del Trabajo, los que viven en el sur de la Florida ganan mucho menos que en otras áreas metropolitanas, excepto en un puñado de empleos.

A nivel nacional, “la zona metropolitana de Miami está entre las que menos paga”, dijo en un correo electrónico Donald Grimes, economista de la Universidad de Michigan. De las mayores 33 zonas metropolitanas del país, solamente los sueldos medios en San Antonio, Texas, y Orlando, son más bajos que en Miami, indicó.

Y no es que los sueldos se hayan desplomado en la zona de Miami. Entre 2011 y 2018, el salario medio en la región aumentó 13%, un punto porcentual más que el aumento nacional en el mismo período.

En Phoenix y Raleigh, Carolina del Norte, los salarios aumentaron menos durante el mismo período. Pero como los salarios en la zona de Miami comienzan en un nivel más bajo que en esas y otras ciudades, que apenas sobrepasan el promedio nacional, eso no cuenta mucho cuando Miami trata de competir.

Y cuando se ajusta eso a la inflación, las familias de la zona de Miami han tenido un retroceso. En 2016, el ingreso familiar medio de Miami-Dade fue $45,900. En términos reales, eso es menos de los $49,800 correspondientes a 1970, según Alan Berube, experto y subdirector del Brookings Institution Metropolitan Policy Program.

Pero según la opinión de Grimes, el mayor problema del sur de la Florida no son los salarios bajos en muchos empleos de clase trabajadora, como las mucamas de hotel, quienes ganan un salario medio de $10.97, más que las de Orlando y Hilton Head, Carolina del Sur.

“El problema de Miami no es que se pague poco a los trabajadores menos calificados, sino que se paga muy poco a los empleados más calificados”, escribió.

Incluso cuando se toma en cuenta la muy cacareada ausencia de impuesto estatal a los ingresos, la paga sigue siendo menor. Por ejemplo, el salario medio de un grupo de profesiones de alta calificación —como administración de empresas y finanzas, arquitectura, ingeniería y administración— es menor de lo que se paga en salarios ajustados por los impuestos en Chicago, San Diego y Portland.

Los desarrolladores de software ganan en Miami sustancialmente menos que en Austin, el Silicon Valley y Atlanta. Programas de capacitación como los que ofrece la academia Wyncode esperan cambiar eso. Alexia Fodere for The Miami Herald

Un ejemplo son los desarrolladores de software, un componente clave del cada vez mayor sector tecnológico y de emprendimientos del sur de la Florida. El salario medio de 2018 en la zona de Miami de un desarrollador de aplicaciones, $44.77 la hora, es menor que el salario ajustado por los impuestos en Atlanta ($46.30 después de impuesto, $49.13 antes de las deducciones), Silicon Valley ($53.10 y $61.25) y Austin ($51.33. Texas no tiene impuesto estatal a los ingresos).

El costo de la brecha salarial en el sur de la Florida es una fuga de cerebros que las autoridades locales pensaban había pasado, pero que ha vuelto a surgir con fuerza.

Información reciente del Censo indica que sin los inmigrantes y nacimientos aquí, Miami-Dade habría experimentado una pérdida neta de población en los últimos cinco años.

“Uno escucha a prácticamente todos los alumnos decir que no planean quedarse en Miami [cuando terminen sus estudios]”, dijo Ned Murray, director adjunto del Metropolitan Center de la Universidad Internacional de la Florida.

Y el costo de la vida en la zona de Miami empeora las cosas. Según un análisis de la sucursal de Filadelfia de la Reserva Federal, el costo de vida local —vivienda, alimentos, ropa, servicios médicos y transporte— está 8% por encima del promedio nacional. Eso es significativamente menor que en Nueva York, Los Ángeles y San Diego, donde el costo de la vida es 22%, 18% y 17% más elevado, respectivamente, que el promedio nacional. Pero el 8% de Miami es más elevado que el de Chicago, donde los costos son 4% mayores que el promedio nacional. Tanto en Atlanta como en Orlando, el costo de la vida es significativamente menor que el promedio nacional.

Y en momentos que el costo de la vivienda sigue aumentando, dicen los expertos, el problema se agravará.

Trabajadores de la construcción en la torre Porsche Design Tower en Sunny Isles en 2014. Gracias a la oferta de mano de obra barata, los trabajadores de la construcción en Miami ganan una media de menos de $14 la hora. Carl Juste Miami Herald Staff

Empleos abundantes

La abundancia de empleos de baja calificación y baja paga en la región ha sido a la vez algo positivo y negativo.

Positivo, porque las industrias de la construcción y hotelería y turismo de Miami ofrecen oportunidades a inmigrantes recientes con un nivel de instrucción académica y capacitación laboral bajo, dicen expertos. El salario mínimo en la Florida en 2019 es $8.46 la hora, más elevado que el mínimo nacional de de $7.25, aunque es menor que el mínimo en otros 26 estados.

“El salario mínimo de la Florida, que es mayor que el promedio nacional, puede explicar la razón por la que los sueldos en ocupaciones de servicios de alimentos son relativamente elevados”, dijo Grimes.

Pero a pesar de esfuerzos comunitarios estratégicos para diversificar la economía local e impulsar las comunidades tecnológica y de emprendimientos, la cantidad cada vez mayor de empleos de alta tecnología todavía queda eclipsada por el aumento en la cantidad de plazas con sueldos bajos. Según proyecciones estatales oficiales, entre 2018 y 2026 en Miami-Dade aumentarán los empleos en servicios médicos ambulatorios —piense en cualquier persona que trabaja en un centro ambulatorio, excepto los médicos— que en cualquier otro sector, con un aumento de más de 15,000 plazas. Este grupo, que excluye a los supervisores, gana un poco más de $26 la hora y por lo general trabaja menos de 40 horas a la semana, según información federal.

También se espera que los empleos en los sectores de hotelería y turismo aumenten en más de 16,000 plazas, equivalente al 11.4%. El ingreso promedio por hora de los empleados no supervisores de este grupo es ligeramente mayor de $14 la hora.

“Claramente hay un problema con el aumento de los empleos de calidad, especialmente los que están a disposición de personas en la mitad inferior de la escala de ingresos”, dijo Berube, del Brookings Institution.

Los economistas concuerdan en que la educación es clave para mejorar los salarios y la calidad de los empleos. Pero a pesar de la abundancia de colleges y universidades locales, y programas envidiables como el pago completo de la matrícula en el Miami Dade College a los graduados de secundaria mejor calificados, el sur de la Florida se queda atrás. Entre las principales áreas metropolitanas, la de Miami tiene uno de los porcentajes más bajos de habitantes con un título de licenciatura o superior, aproximadamente 32 por ciento, según el Censo federal.

Incluso en el caso de los llamados “empleos de oportunidad” —ocupaciones que pagan bien pero que no exigen una licenciatura— la Reserva Federal de Filadelfia clasificó recientemente a Miami-Dade en el lugar 118 de 121 zonas metropolitanas en esa categoría. El análisis también concluyó que 63 por ciento de los empleos en Miami pagan menos que el sueldo nacional medio después de tomar en cuenta el costo de la vida, una cifra entre las mayores de cualquiera de las 121 áreas metropolitanas estudiadas.

El costo de la vida relativamente elevado en el sur de la Florida es parte de la ecuación. Keith Wardrip, economista de la Reserva Federal de Filadelfia, dijo en una entrevista que los empleos que pudieran considerarse de oportunidad en otras partes del país —chofer de camión, carpintero y otros— no cumplen el mismo criterio debido al alto costo local de la vida. En su lugar, los empleos de oportunidad en el sur de la Florida están en su mayoría en los sectores de enfermería y cargos administrativos donde un título universitario es deseable pero no se exige.

“El costo de la vida [en el sur de la Florida] reduce las oportunidades”, dijo Wardrip.

Sin embargo, la situación quizás no es tan mala como las cifras oficiales sugieren. Aproximadamente 9% de toda la economía de Estados Unidos se considera informal, según el libro The Shadow Economy: An International Survey. Pero desde hace mucho tiempo, la economía informal de Miami-Dade se considera mucho mayor. Un estudio de 2007 de áreas marginadas concluyó que más del 11% del ingreso familiar sale de fuentes informales, gracias a pagos en efectivo por limpieza de viviendas, labores de construcción y otros servicios.

‘El descuento de Miami’

Así las cosas, ¿por qué los empleos de alta calificación pagan menos en Miami?

Los expertos culpan a una combinación de factores, como la relativa juventud de la industria local, pocas empresas grandes que crezcan, bajos impuestos empresariales y una mentalidad de bajos salarios más arraigada que en otros estados donde no es necesario sindicalizarse para trabajar. Todo esto es lo que John Quelch, de la Universidad de Miami, llama el “descuento de Miami”.

“El atractivo de Miami como lugar para vivir, además de que no hay impuesto estatal a los ingresos” mantiene los salarios por debajo de lo normal, dijo Quelch, vicedecano de la Facultad de Administración de Empresas de la UM.

El espíritu empresarial del sur de la Florida significa que aquí la gente muchas veces prefiere establecer sus negocios propios que estudiar carreras técnicas, dijo.

Como otras grandes zonas metropolitanas de la Florida, la de Miami alardea de sus políticas favorables a los negocios. La ausencia de un impuesto estatal a los ingresos significa que los negocios pueden pagar menos a sus empleados y mantenerse competitivos, dijo Jaap Donath, vicepresidente de Investigación y Planeación Estratégica del Beacon Council de Miami-Dade. Es un beneficio significativo que ayuda a atraer empleos de paga elevada, y cambios recientes en la ley tributaria federal han hecho del sur de la Florida un lugar incluso más atractivo, dijo.

Para Murray, del Metropolitan Center de FIU, el enfoque favorable a los negocios comienza a mostrar resultados menos positivos.

“En Miami todavía tenemos una mentalidad de bajos salarios”, dijo.

Por otra parte, la zona de Miami ha aprovechado la oferta de mano de obra barata de trabajadores extranjeros que se mantiene hasta ahora, explicó.

Al mismo tiempo, otras zonas metropolitanas, especialmente competidoras como Atlanta o el llamado Triángulo de Investigaciones en Carolina del Norte, han reconocido la necesidad de elevar los salarios para retener al personal altamente calificado en empleos profesionales, como los maestros, dijo.

“Otras áreas del país han crecido, y tienen industrias que crecen, han reconocido que tiene que haber un ajuste de los salarios para atraer y retener a los empleados que necesitan”, dijo.

Mike Finney, presidente y CEO del Beacon Council, en una ceremonia en 2017.

En 2012, cuando el sur de la Florida salía de la gran recesión, el Beacon Council lanzó One Community, One Goal, un plan ambicioso para diversificar una economía dependiente de empleos de bajos salarios en el turismo. El plan identificó siete sectores clave: aviación, diseño, hotelería y turismo, tecnología de la información, banca y finanzas internacionales, ciencias de la vida y servicios médicos, y comercio y logística. Para 2018, el esfuerzo había generado 67,000 nuevos empleos en los siete sectores en cuestión. Aproximadamente un tercio de esos empleos están en el sector de hotelería y turismo, donde los salarios han aumentado ligeramente más, aproximadamente 13%, que en el área en general, según información del gobierno federal.

Pero aunque Miami-Dade y la región en su conjunto han avanzado, todavía no se ha materializado un grupo robusto de industrias con altos salarios, dijo Murray.

Brian Dosal, fundador y CEO de Strety, una compañía de software para gestión de empleados, lo ve de primera mano.

“En otras áreas hay empresas que compiten por el talento” y eso hace subir los salarios, dijo Dosal. En Miami, el mercado de personal altamente calificado se inclina a favor de las empresas y las opciones de cargos de alta responsabilidad son menos.

Miami también tiene un problema de falta de experiencia, agregó: aunque alguien en Miami pueda tener el cargo de “desarrollador de software”, probablemente no tenga mucha experiencia, sencillamente porque la industria tecnológica local es muy nueva, y eso significa que contratar a nivel local no siempre es posible, dijo Dosal.





Fuga de cerebros

Por otra parte, está el resurgimiento de un mal que Miami pensó que había eliminado: la fuga de cerebros. Un análisis de LinkedIn con datos del Censo muestra que el sur de la Florida tiene una tendencia a perder empleados. Por ejemplo, por cada 10,000 miembros de LinkedIn en Miami o Fort Lauderdale, cuatro se han mudado a West Palm Beach en los últimos 12 meses; aproximadamente tres se han mudado a Atlanta u Orlando, y unos 2.5 se han mudado a la zona de Tampa.

Hace cinco años, Fabiola Fleuranvil, jefa creativa de Blueprint Creative Group, dijo al Miami Herald que tenía esperanzas en medidas que se estaban implementando para abordar el problema.

Pero ahora dice que aunque siguen llegando personas, retenerlas sigue siendo un reto. Existe, dijo, “una batalla entre la asequibilidad y los ingresos”.

Paula Echevarría Zamora, ganadora de un Premio Emmy, prueba esa afirmación. Hace tres años, esta productora de televisión se marchó de Miami porque el dinero que ganaba no le alcanzaba para hacer frente al aumento del costo de la vida. Se asentó en Nueva Orleans, donde el costo de la vida es 15% menos, según la calculadora del costo de vida de Bankrate.com.

Paula Echevarría Zamora, productora de televisión ganadora de un Premio Emmy, se mudó recientemente de Miami a Nueva Orleans, que encuentra más asequible y tranquilo. Paula Echevarría Zamora

“Pienso que en Miami [los urbanizadores] simplemente construyen más para los inversionistas extranjeros”, dijo en una entrevista.

El costo cada vez mayor de la vivienda en el casco urbano también ha hecho que Dosal cambie de estrategia. Cuando creó Brightgauge, la compañía de software que vendió hace unos meses por una suma no revelada, se centró en crear una historia de éxito tecnológica con raíces miamenses.

Con Strety, dice que ahora está dispuesto a hacer concesiones sobre el lugar desde donde los empleados trabajan, y planea contratar a empleados que viven en otros estados para asegurar que consigue los especialistas adecuados. El costo de la vida en Miami ha aumentado demasiado para que pueda atraer el personal que necesita de otras partes, dijo.

Soluciones

La buena noticia, dice Berube, del Brookings Institution, es que los líderes del sur de la Florida reconocen el problema y están tomando medidas. Y otras implementadas hace unos años comienzan a dar fruto.

Aunque los empleos en el sector de viajes y turismo siguen siendo esenciales para la comunidad, el Beacon Council sigue atrayendo a compañías de otros sectores que pagan mejor, dijo Michael Finney, presidente y CEO.

“Trabajamos con compañías para asegurar que crezcan aquí y que tengan los empleados clave que necesitan”, dijo. “También estamos lanzando iniciativas para facilitar más actividad entre las empresas y asistir a personas con problemas económicos, iniciativas que debemos lanzar más tarde este año”, dijo.

Pero los cambios no ocurrirán de la noche a la mañana.

Un informe reciente de Endeavor Insight mostró que la clasificación de Miami como la principal ciudad para la creación de nuevos negocios todavía no ha rendido dividendos significativos.

Otros dicen que todavía es demasiado temprano.

“Creo que Miami está empezando a pensar y actuar de manera diferente en relación con el futuro de su economía, pero tenemos que tener paciencia y permitir que las medidas que ya se han tomado rindan frutos”, escribió Berube en un correo electrónico.

Steve Case, ex presidente ejecutivo de AOL, concuerda. Durante una visita reciente a Miami en su recorrido “Rise of the Rest” para resaltar los centros de innovación fuera del Silicon Valley, Case dijo que la zona de Miami está en el “segundo inning” de su evolución económica.

Lil Roberts, fundador y CEO de Xendoo, recibió $100,000 del grupo inversionista Revolution, de Steve Case, tras ganar un torneo de emprendimientos. Los emprendimientos de gran crecimiento como Xendoo son clave para diversificar la economía del sur de la Florida, dicen expertos. Rob Wile Miami Herald

Pero también se pueden aprender lecciones de otras zonas metropolitanas.

Una de ellas data de los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Después de varios años de debate, la Universidad de Carolina del Norte y líderes cívicos establecieron en 1959 el llamado Triángulo de Investigaciones, una entidad sin fines de lucro, entre tres ciudades cercanas: Raleigh, Durham y Chapel Hill. El proyecto tuvo por fin aprovechar la experiencia de la Universidad Estatal de Carolina del Norte en Raleigh, la Universidad Duke en Durham y la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill para impulsar la calidad de los empleos y retener a los graduados en la zona.

El concepto demoró en florecer, y no fue hasta 1965 que la primera empresa grande, IBM, se incorporó. Hoy, el parque de 7,000 acres alberga unas 250 compañías que emplean unos 50,000 trabajadores altamente calificados. Según el Censo federal, en esa zona el ingreso familia promedio en 2017 fue $61,500. Más de 90% de los habitantes mayores de 25 años de la zona están graduados de secundaria y la mitad tiene un título universitario.

Berube señala una historia similar en San Diego. En 1960, la ciudad de San Diego aprobó entregar unos terrenos a lo que se convertiría en el Instituto Salk Institute, que con el tiempo se convirtió en uno de los centros de ciencias biológicas más robusto de Estados Unidos.

Para 2017, el ingreso familiar medio había aumentado a $70,588, según el Censo. Casi 87% de los habitantes mayores de 25 años de la zona eran graduados de secundaria y más de 34% tenía un título universitario.

El entonces gobernador Jeb Bush lanzó un programa similar en el sur de la Florida, con fondos estatales y condales superiores a los $500 millones para abrir un campus del Instituto Scripps de Investigaciones en el Condado Palm Beach. La meta era provocar un auge en el sector biotecnológico que generara 50,000 empleos a lo largo de 15 años.

En 2015, cuando el diario Palm Beach Post evaluó su avance, los resultados parecieron poco uniformes. El auge de los empleos, por ejemplo, no se materializó.

Pero hoy, según David Willoughby, fundador de la compañía Ocean Ridge Biosciences, que comenzó a operar en medio del impulso a las ciencias biológicas, hay señales de que la inversión comienza a rendir frutos.

“Universidades como FIU, UM, FAU y [Nova, ahora NSU] están haciendo una buena labor en graduar especialistas en ciencias biológicas que se pueden contratar localmente”, dijo en un correo electrónico. “Creo que eI entorno es excelente para que se mantenga el crecimiento del sector de las ciencias biológicas en el sur de la Florida”

Murray, de FIU, y otros, entre ellos el economista Antonio Villamil, del Washington Group, ven soluciones en la geografía. En una ciudad con un tráfico brutal sin un sistema de transporte público eficiente, alegan que los empleos de salarios elevados tienen que ampliarse a zonas donde la vivienda es más asequible. Hoy, según cifras del Censo, los habitantes de Miami-Dade viajan más de 31 minutos a sus empleos, más que incluso en Los Ángeles, donde demoran 30.9 minutos en llegar al trabajo.

Pero la buena noticia es que las cosas han empezado a mejorar. En 2011, Baptist Health abrió un nuevo campus en el oeste de Dade, con más de mil empleos a tiempo completo en una zona donde las viviendas son menos caras que en el casco urbano. En Doral se han levantado miles de nuevas viviendas y apartamentos de alquiler cerca de las sedes empresariales de World Fuel Services, Perry Ellis International, Carnival Corporation, Norwegian Cruise Line y Univisión. Eso no incluye la nueva sede de Telemundo en el oeste de Miami-Dade. Y en Miami Lake también se han establecido recientemente empresas recién llegadas a la región.

Pero hay que hacer más.

“Hay que cambiar la geografía de la economía”, dijo Murray. “Los que viven en el oeste, casi todos toman la 836 para ir al downtown y a Miami Beach. Lo mismo en Doral. Así que tenemos una enorme cantidad de personas que tienen que desplazarse grandes distancias y tienen empleos que pagan poco, por esto tenemos un desastre”.

A Villamil le preocupa que el tráfico esté afectando la calidad de vida en Miami.

“Se crean estos cuellos de botella, y la gente se cansa y se marcha”.

Berube considera que los problemas también son de índole política y organizativa. Miami era antes una ciudad que beneficiaba a los negocios, y ahora tiene que beneficiar a los trabajadores, dijo.

“Creo que hacen falta políticas públicas y líderes empresariales y cívicos que determinen que necesitamos un modelo de crecimiento diferente”, dijo. “El modelo de pagar los sueldos más bajos posibles para contratar a la mayor cantidad de empleados sencillamente no es algo sustentable”.

EMPLEOS COMUNES

Estas son las ocupaciones más comunes en Miami-Dade, en cifras por cada mil empleos, con una comparación del sueldo local y nacional.

▪ Vendedores minoristas (43 por cada mil empleos): $10.14 local, $11.16 nacional

▪ Cajeros (26 por cada mil empleos): $9.32 local, $10.11 nacional

▪ Oficinistas (25 por cada mil empleos): $13.50 local, $15.14 nacional





▪ Representantes de servicio al cliente (25 por cada mil empleos): $14.45 local, $15.81 nacional

▪ Enfermeras registradas (22 por cada mil empleos): $31 local, $33.65 nacional

▪ Empleados de almacén (21 por cada mil empleos): $13.15 local, $13 nacional





Fuente: Oficina de Estadísticas del Trabajo — 2017

Y en Broward:

▪ Empleados minoristas (40 por cada mil empleos): $10.39 la hora local, $11.16 nacional

▪ Representantes de servicio al cliente (34 por mil empleos): $14.57 local, $15.81 nacional

▪ Cajeros (30 por cada mil empleos): $9.45 local, $10.11 nacional

▪ Trabajadores de servicios de alimentos (27 por cada mil empleos): $9.45 local, $9.70 nacional

▪ Oficinistas (22 por cada mil empleos): $14.32 local, $15.14 nacional

▪ Camareros (21 empleos por cada mil empleos): $9.41 local, l$10.01 nacional

Fuente: Oficina de Estadísticas del Trabajo — 2017

EMPLEOS DE ALTO SALARIO

Sueldo medio por hora de ciertos empleos, a nivel local y nacional, con información de la Oficina de Estadísticas del Trabajo.