Antes de atacar a tiros a la policía, Solomon Stinson amenazó con una pistola a una mujer

Solomon Stinson. Miami Herald/Archivo

No se sabe con claridad qué estaba haciendo Solomon Stinson, ex miembro de la Junta Escolar del Condado Miami-Dade, en una barriada de Miramar el domingo por la tarde, pero un reporte del arresto que dio a conocer hace poco la policía de Miramar está aclarando algunos detalles del incidente en el que se vio envuelto el ex educador de 81 años.

Stinson quedó vinculado con el incidente ocurrido en Miramar después que, según la policía, armó un caos mayúsculo en Pembroke Pines, cuando atacó a tiros a un automóvil en el estacionamiento de un centro comercial, lo que provocó una persecución policial en la que le disparó a los patrulleros, luego chocó su auto y se escondió en unas malezas hasta que logró ser detenido.

La policía de Pembroke Pines acusó a Stinson de intento de homicidio, agresión con agravantes con un arma de fuego y escapar de las autoridades, entre otros cargos.

Hasta el martes por la noche, la policía de Pembroke Pines no había dado a conocer el reporte del arresto, tras argumentar que se trata de una investigación que aún está abierta. El martes no se sabía si Stinson, que estaba ingresado en contra de su voluntad en el Hospital Hollywood Memorial West, sería trasladado a la cárcel.

Según el reporte del arresto de la policía de Miramar, Stinson fue llevado a la cárcel principal del Condado Broward, aunque esta información no aparece en la base de datos.

Según dijo la policía de Miramar, el domingo, a alrededor de las 3:30 p.m., Stinson conducía lentamente su Cadillac de cuatro puertas y de color blanco por la comunidad Monarch Lakes, en Miramar, cuando comenzó a tocarle estruendosamente la bocina a una pareja que sacaba equipaje de su automóvil.

La mujer acababa de regresar a la casa tras unas vacaciones con su esposo cuando escuchó la bocina y se acercó al auto para ver qué pasaba. Posteriormente la mujer describió al conductor del Cadillac como un hombre de la raza negra con “el cabello largo y rizado y con un tinte rojizo”.

El hombre bajó la ventanilla del lado del chofer y sin decir una palabra, le apuntó a la mujer con un arma. “La mujer le gritó a su esposo, ‘¡Tiene una pistola!’ al tiempo que se alejaba corriendo del Cadillac y se escondía detrás de su auto estacionado en la cochera”, escribió un patrullero en el informe del arresto. “La mujer declaró que temió por su vida y en ese momento pensó que iba a morir”. Poco después, Stinson escapó del lugar.

La policía pudo saber las placas del Cadillac gracias a las cámaras de vigilancia de los vecinos. El automóvil está registrado a nombre de Stinson, de acuerdo con el reporte. Luego que Stinson fue detenido por la policía de Pembroke Pines, la víctima en el incidente de Miramar lo identificó.

Además de los cargos por lo ocurrido en Pembroke Pines, Stinson enfrenta acusaciones de agresión con agravantes con un arma de fuego por lo que sucedió en Miramar.

Stinson era un maestro muy apreciado en las escuelas del Condado Miami-Dade, y fue escalando posiciones hasta llegar a director de operaciones escolares. En 1996, fue elegido a la Junta Escolar de Miami-Dade, donde trabajó tres períodos consecutivos antes de retirarse en el 2010.