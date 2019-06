¿Dónde pasó sus vacaciones el multibillonario Jeff Bezos? Nada menos que en Key West

Jeff Bezos y su esposa MacKenzie se divorcian tras 25 años casados El consejero delegado de Amazon, Jeff Bezos, y su esposa MacKenzie anunciaron el miércoles en un comunicado conjunto que se divorcian tras 25 años de matrimonio. Up Next × SHARE COPY LINK El consejero delegado de Amazon, Jeff Bezos, y su esposa MacKenzie anunciaron el miércoles en un comunicado conjunto que se divorcian tras 25 años de matrimonio.

El multibillonario dueño de Amazon, Jeff Bezos , y su novia, Lauren Sánchez, escogieron recientemente los Cayos de la Florida —y específicamente Key West— como lugar de vacaciones.

El presidente y fundador de la compañía virtual de envíos rápidos incluso visitó una tienda de la ciudad. Bezos y Sánchez fueron vistos juntos el pasado 10 de mayo en el Ocean Key Resort and Spa, en el extremo de Duval Street.

Los dos compraron en la tienda del resort, Madda Fella Store y en la boutique Ocean Key, dijo una fuente. Jeff Bezos compró una camisa de lino Madda Fella Light Weight Ernest —de color coral y de talla pequeña— que su novia le sugirió. La camisa toma su nombre en honor al legendario autor norteamericano Ernest Hemingway, cuya casa en Key West, es en la actualidad un museo.

Acceso digital ilimitado: solamente 99 centavos el primer mes Reciba acceso total a nuestro contenido en todos sus dispositivos SUSCRIBASE AHORA

SHARE COPY LINK El CEO de Amazon Jeff Bezos (c) llega a la celebración de inauguración del Museo de la Estatua de la Libertad en mayo 15, 2019 en Liberty Island en Nueva York, junto a su padre.

Por su parte, Lauren compró un mono y una gorra deportiva de color azul marino en la boutique. El año pasado, las ganancias de Amazon.com Inc. sobrepasaron los $10,000 millones, más de tres veces las ganancias del año anterior, reportó en abril, la Associated Press. Bezos es también propietario de The Washington Post.