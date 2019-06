Hombre se disfraza de Fidel Castro y pasea por Hialeah y el Aeropuerto de Miami

Hombre vestido como Fidel Castro es visto en Hialeah, MIA Un hombre disfrazado como Fidel Castro, con barba y un tabaco, fue visto el miércoles afuera del Latin American cafe de Hialeah y en el Aeropuerto de Miami. Varios videos del hombre publicados en las redes causaron controversia. Up Next × SHARE COPY LINK Un hombre disfrazado como Fidel Castro, con barba y un tabaco, fue visto el miércoles afuera del Latin American cafe de Hialeah y en el Aeropuerto de Miami. Varios videos del hombre publicados en las redes causaron controversia.

Un hombre se disfrazó este miércoles como Fidel Castro y se fue a dar una vuelta por Hialeah y el Aeropuerto de Miami (MIA). A algunos no les pareció nada gracioso el tema.

“¡Hierba mala nunca muere! ¡Hierba mala nunca muere!”, repetía una y otra vez un hombre que grababa la escena que se desarrolló en el MIA.

Frente a él y su cámara se encontraba un hombre mayor muy parecido al gobernante cubano que falleció el 25 de noviembre de 2016. El hombre tenía la barba larga y desaliñada y el pelo gris, y vestía el tradicional uniforme verde olivo usado por Castro.

El video fue publicado en Instagram, entre otros, por una cuenta llamada @only.in.hialeah.305, que tiene más de 59,000 seguidores, causando furor.

Acceso digital ilimitado: solamente 99 centavos el primer mes Reciba acceso total a nuestro contenido en todos sus dispositivos SUSCRIBASE AHORA

Algunos encontraron gracia en lo sucedido. Una mujer con el usuario @estefania7043 comentó: “Esta vivo y de vacaciones viejo descarao”, junto a emoticones de risa.

Sin embargo, a otros no les pareció nada gracioso el tema.

“¿Ese hijo de p*** piensa que es gracioso? Yo le pego una p*** galleta para que se le quite lo pen****..”, escribió un usuario identificado como @jcr38873.

Otro que se registró como @ypere8 comentó: “No es gracioso. Fidel fue un asesino y todavia dejó a Cuba aferrada a su dictadura”.

Según un testigo que no quiso ser identificado, el hombre disfrazado de Fidel Castro enfadó a un grupo de venezolanos que acababa de llegar en un vuelo al MIA.

Jack Varela, portavoz del MIA, no hizo ningún comentario sobre lo ocurrido ya que no se enteró que pasó nada, dijo.

Otro video del mismo hombre personificando a Castro apareció en otra cuenta de Instagram, @onlyindade, que tiene 255,000 seguidores. En esa grabación, el hombre aparece caminando cerca de algunos vehículos parados afuera del Latin American Café en Hialeah.

Se ve al hombre fumar un habano, semejante a los puros que el fallecido gobernante cubano acostumbraba a consumir.

Una mujer identificada como @anniboni en Instagram escribió que el hombre se había divertido el miércoles y que mucha gente le había pedido si se podían fotografiar con el.

Otras personas también manifestaron que el hombre era un actor que aparecía en funciones regularmente en Miami. El Herald no pudo confirmar esa información.

La publicación de Hialeah causó más controversia que la del aeropuerto, a juzgar por los comentarios.

“Ñoooooo igualito! Eso no debe ser en Versailles cuz if it was, los viejos se lo hechan!”, escribió @vicky.s.13.

Otro, @andygtatto, escribió: “Alguien venga por su tío!”

Existe una alta concentración de cubanos en Miami. Después de la revolución de Castro en 1959, cientos de miles de cubanos emigraron a la Florida, escapando del comunismo, y formaron un exilio que tiene una amplia presencia en la comunidad del sur de la Florida.