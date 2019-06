Esto es lo que tiene que saber si reservó un crucero a Cuba antes de la prohibición

Turistas recorren la ciudad en un auto estadounidense privado, y pasan frente a un crucero atracado en La Habana, Cuba, en una imagen del 17 de enero de 2018. AP

Las compañías de cruceros se apresuraron el miércoles por la mañana a cambiar los itinerarios de sus barcos que se dirigían a Cuba tras conocerse que ya no pueden tocar puerto en la isla caribeña, con un aviso de menos de 24 horas del gobierno del presidente Donald Trump.

Las cuatro mayores compañías de cruceros —todas con sede en el sur de la Florida— ordenaron a partir del martes a la medianoche que sus barcos se dirijan a México y las Bahamas, y han ofrecido a los pasajeros compensación por no poder tocar puerto en Cuba.





La Asociación Internacional de Líneas de Cruceros, el grupo de cabildeo del sector, estima que la nueva regulación afectará a 800,000 pasajeros que ya tenían viajes reservados.

Esto es lo que usted tiene que saber si ha reservado un crucero a Cuba:

▪ Carnival Cruise Line está ofreciendo un reembolso completo por la cancelación de los cruceros a Cuba hasta a julio. El barco Carnival Sunrise, con unos 3,000 pasajeros, tenían planeado atracar en La Habana el jueves, pero se dirigió a Cozumel, México. Los pasajeros recibirán un crédito de $100.

▪ El barco Empress of the Seas, de Royal Caribbean, viajará a Nassau, Bahamas, y la isla privada de la compañía en Coco Cay, Bahamas, en vez de a La Habana. El barco Majesty of the Seas, de la misma línea, viajará a Costa Maya, México, en vez de a La Habana. Las personas que hayan reservado con Royal Caribbean pueden cancelar sus viajes y recibirán un reembolso completo, o pueden participar en los cruceros con nuevos itinerarios y recibir un reembolso de 50 por ciento.

▪ Norwegian Cruise Line y Holland America Line, cada una con dos barcos navegando hacia Cuba, no informaron de inmediato sobre sus nuevos itinerarios o políticas de cancelación.

▪ MSC Cruises está modificando el itinerario del MSC Armonia e informará a los pasajeros sobre los nuevos planes para el jueves 6 de junio por la noche.

Otras líneas de cruceros con sede en Estados Unidos, como Seabourn, habían planeado empezar a viajar a Cuba este año. Entre ellas estaba Virgin Voyages, la nueva compañía de cruceros con sede en Miami, que planeaba zarpar con destino a Cuba en su crucero inaugural desde el Puerto de Miami el próximo año. Vigin expresó en un comunicado que pronto anunciará sus nuevos itinerarios. La política en vigor de la compañía contempla que los pasajeros puedan cambiar sus reservaciones sin penalidad y la empresa anunciará la próxima semana sus nuevas políticas sobre las reservaciones de cruceros a Cuba.