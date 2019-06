Suicidio de presentador de noticias locales Todd Tongen conmociona a la comunidad

Presentador de noticias Todd Tongen encontrado muerto Los primeros años de Tongen en el Canal 10 fueron como meteorólogo. Sus segmentos de "10Taxi", con él conduciendo una serie ecléctica de pasajeros, demostraron ser inmensamente populares. Up Next × SHARE COPY LINK Los primeros años de Tongen en el Canal 10 fueron como meteorólogo. Sus segmentos de "10Taxi", con él conduciendo una serie ecléctica de pasajeros, demostraron ser inmensamente populares.

El lunes, el sur de la Florida se sorprendió al escuchar la noticia de la repentina muerte a los 56 años del presentador de noticias de Local 10 News Todd Tongen, una presencia en los medios televisivos desde 1989.

El miércoles, WPLG anunció la causa: suicidio. “Estamos impactados y entristecidos por la muerte de Todd Tongen, pero hemos escogido recordar cómo vivió”, dijo Bert Medina, presidente y principal ejecutivo de WPLG.

“Todd era un periodista increíblemente talentoso. Pasó 30 años en WPLG contando las historias de la gente de nuestra comunidad y dando mucho de sí mismo a esta comunidad. Era una persona formidable. Iluminaba la sala de noticias con su cálida personalidad”. Medina continuó diciendo que para el canal era “muy difícil” reportar las circunstancias que rodeaban la muerte del popular presentador.

“Hemos reportado esta dolorosa noticia de suicidio y salud mental y quizás podamos ayudar a alguien que esté pasando por una situación parecida. Vamos a extrañar enormemente a Todd. Nuestros empleados están muy apenados, pero los elogio por la forma en que están manejando esta situación: con gracia, fuerza y gran profesionalismo”.

Las condolencias no han parado de escucharse desde que la estación de televisión anunció la muerte de Tongen. También las redes sociales se han visto inundadas de comentarios llenos de emoción. Ron Magill, portavoz del Zoo Miami, colgó una fotografía de su amigo Todd junto a una del famoso comediante Robin Williams, que se suicidó en el 2014 después de batallar durante años una profunda depresión.

“Como si perder a un amigo no fuera suficientemente malo, ahora conocemos el motivo de su muerte, lo que la convierte en algo incomprensible”, escribió Magill. “Cuando escuché lo que había pasado, no lo creí, pero entonces pensé de inmediato en Robin Williams y los paralelos entre ambos. Queridos por todo el mundo, muy talentosos, y fabulosamente divertidos. Y, sin embargo, de alguna forma trágica, profundamente deprimidos. La única diferencia es que no conocí a Robin Williams, pero sí conocí y quise a Todd”.

Magill terminó su tributo con una petición. “Si alguien que lee esto está pasando por una crisis y piensa que no hay salida, POR FAVOR, hable con un amigo o llame al 1-800-273-8255 en busca de ayuda. Nunca es tan malo como parece y siempre hay personas que lo quieren y están dispuestas a dar una mano”.

En otra publicación en Facebook, Magill narró su amistad con Tongen desde hacía 30 años, y cómo unas vacaciones con sus esposas a Sudáfrica en 2017 es uno de los viajes más memorables que ha hecho. Cuando Magill se enteró de la muerte de Tongen, dijo que se sintió súbitamente enfermo y que lo estremeció en el alma.

“Me pareció una pesadilla horrible”, escribió Magill. En su portal, Local 10 colgó indicios de riesgos de suicidio como cambios en los hábitos alimenticios y en los patrones de sueño, así como el consumo excesivo de alcohol. Aunque, en ocasiones, no hay ningún cambio aparente. “A menudo esto es lo que vemos cuando las personas se suicidan. Parecen ser muy felices y estar muy bien”, le dijo a la estación el Dr. Daniel Bober, psiquiatra de Memorial Healthcare.

“Muchas veces, las personas ponen una cara alegre para que los demás piensen que no tienen problemas, pero por dentro están sufriendo”.

Además de su esposa, Karen, a Tongen, nacido en Minnesota, lo sobreviven sus hijos Tyler y Ryker Tongen.