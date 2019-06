Piden la renuncia al jefe de Dpto. de Salud por manejo ‘desastroso’ de los menores migrantes

Alex Azar, secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos. cmguerrero@miamiherald.com

Después de la repentina reducción de presupuesto que eliminó los fondos para servicios de abogados, escuela y actividades extracurriculares, así como la presentación ante un tribunal de California de documentos que detallan la vida en el albergue temporal de menores migrantes de Homestead, que está en su distrito, la representante federal Debbie Mucarsel-Powell ha pedido la renuncia del secretario de Salud y Servicios Humanos (HHS), Alex Azar.

Mucarsel-Powell dijo que su decisión de exhortar a la renuncia de Azar este viernes por la mañana ocurrió después que el gobierno del presidente Donald Trump “interrumpió el procesamiento de casos de asilo, separó a los niños de sus familias y desvió fondos muy necesitados de varias agencias del gobierno para construir un muro medieval e infectivo”.

“Nuestra crisis de inmigración ha empeorado”, dijo la representante un comunicado. “Y en ningún lugar eso es más aparente que en la instalación de detención de menores de Homestead”.

La semana pasada, el Herald reportó que el gobierno federal no tiene planes de evacuación y reubicación en caso de huracanes, a pesar de que el albergue de Homestead está ubicado en la segunda zona más vulnerable de huracanes en el sur de la Florida. La zona fue devastada por el huracán Andrew, de categoría 5, en 1992.

También generaron titulares documentos presentados a un tribunal de California que detallan las experiencias de menores detenidos en Homestead, que presentan una vida de depresión y soledad en medio de la frustración.

El Herald también reveló que Caliburn International, la compañía que opera el albergue, recibió sin licitación un contrato de $341 millones del gobierno federal al tiempo de John Kelly, ex secretario del Departamento de Seguridad Nacional y ex secretario de la presidencia de Donald Trump, integraba la junta asesora de la firma. Dos semanas después, Mucarsel-Powell, junto con las también representantes federales demócratas del sur de la Florida Donna Shalala y Debbie Wasserman Schultz, exigieron que se investigue ese acuerdo. Las tres dijeron que todavía no han recibido una respuesta.

Alrededor de ese momento, a las tres representantes federales les negaron acceso al albergue de Homestead.

“Al implementar estas políticas desastrosas, el Departamento de Salud y Servicios Humanos, bajo la dirección del secretario Alex M. Azar, ha probado que no puede ocuparse de manera confiable de los menores bajo su custodia”, expresó Mucarsel-Powell. “Por esas razones, el secretario Azar tiene que renunciar”.