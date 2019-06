¿Pueden los rezos alejar un huracán? En Cayo Hueso muchos confían en eso

La Gruta de la Basílica de Cayo Hueso es donde la gente del lugar va a rezar antes del comienzo de la temporada de huracanes. FLKeysNews.com

Kay Thomas sabe que no tiene mucho que hacer cuando un huracán se acerca a los Cayos de la Florida.

Puede almacenar insumos, salir de la cadena de islas o enfrentar la tormenta como hizo con el huracán Irma en 2017, que no afectó directamente a Cayo Hueso pero que destrozó numerosos vecindarios al norte.

Pero hay una cosa que sí hace al comienzo de cada temporada de huracanes: rezar.

“Es lo mejor que puedo hacer”, dijo Thomas. “Me hace sentir mejor, aunque sé yo sola no puedo mover montañas”.

Todos los primeros de junio, gente como Thomas acude a la iglesia en un esfuerzo por alejar a las tormentas de la zona.

Las velas parpadean en un espacio exterior de la Basílica of St. Mary Star of the Sea, en 1010 Windsor Lane, llamado la Gruta.

Thomas, quien dice que es una persona más espiritual que religiosa, ofrece una oración todos los meses desde el primer de junio hasta finales de noviembre.

“Enciendo una al principio y entonces, cuando los huracanes comienzan a manifestarse, aparecen más velas en la Gruta”, dijo Thomas. “Me hace sentir que puedo hacer algo”.

La Gruta se llama oficialmente Our Lady of Lourdes Grotto, que data de 1922 y rinde homenaje a la hermana Louis Gabriel.

La tradición de Cayo Hueso dice que el ritual de la oración con velas funciona para alejar los huracanes de la pequeña isla. Desde que la Gruta fue inaugurada ningún huracán fuerte ha afectado Cayo Hueso.

El huracán Wilma inundó la isla en 2005 y el huracán Georges pasó por allí en 1998, pero hasta ahora Cayo Hueso se ha salvado de afectaciones mayores.

En el momento de la inauguración de la Gruta, la hermana Gabriel llevaba viviendo en la isla desde 1897 y había sobrevivido tres huracanes fuertes, incluido uno que golpeó directamente en 1919 y que provocó una gran destrucción de Todo Cayo Hueso.

Aparentemente, la hermana Gabriel siempre afirmó que mientras que la Gruta estuviera en pie “Cayo Hueso nunca sería afectado por un huracán fuerte”.

Pero muchos vecinos saben por experiencia propia que las oraciones no siempre son suficientes.

Dina DiMartino perdió su casa, como ocurrió con todo el vecindario, ante el huracán Katrina en 2005 cuando ella vivía en Nueva Orleans, donde el sistema de diques quedó abrumado por las aguas.

“Lo peor de todo fue perder el lugar donde yo crecí”, dijo DiMartino. “A veces voy a visitar, pero la parroquia de St. Bernard nunca será la misma. Es una comunidad pequeña como Cayo Hueso.

DiMartino, de 48 años y originaria de Louisiana quien fue maestra 12 años antes de Katrina y ahora tiene una compañía de seguridad, conoció de la existencia de la Gruta cuando se mudó a Cayo Hueso en 2012.

“Yo voy con mis tres velas, hago una donación y rezo para proteger a nuestra comunidad”, dijo. “Hago eso todos los primeros de junio. Pero tengo que decir que días antes de Irma fui más veces”.

Y recuerda que la cantidad de personas que iba a rezar aumentó a medida que Irma se aproximada.

“Yo crecí siendo católica, pero he explorado otras cosas”, dijo DiMartino de su espiritualidad. “Soy de mente abierta, no profundamente religiosa. Soy muy supersticiosa. No sé si eso se debe a que me crié en Nueva Orleans”.

Un bar de Cayo Hueso enciende su propia vela cada primero de junio y la mantiene en un gabinete de madera hecho a mano, junto a una contraventana adornada con una imagen de Benjamin Franklin en la parte interior de la puerta principal.

El bar The Green Parrot, en 601 Whitehead St., mantiene la vela “lista para ser llevada a la Gruta en cualquier momento”, indicó en un mensaje de Facebook este mes.

Thomas, de 75 años y nacida en Nebraska, se mudó de Connecticut a Cayo Hueso hace 30 años, y creen en el poder de la oración.

“Creo en la energía positiva y la bondad del ser humano”, dijo. “La mayoría de las personas tienen al menos algo bueno adentro”.

Thomas agregó que no tiene problema con que alguien no comparta su idea de rezar.

“No tengo probIema con los ateístas, mientras no me digan lo que tengo que pensar”, dijo. ”Yo puedo rezar por cinco personas”.