Acusan a narrador deportivo que vive en Miami de grabar videos de pornografía infantil hace 15 años

Un narrador deportivo colombiano que trabaja en Miami enfrenta la extradición tras ser arrestado bajo cargos de hacer videos pornográficos con una niña en su país natal hace 15 años.

Sergio Alejandro Farffan Osorno, de 45 años y quien ha trabajado en Miami como independiente en medios deportivos o para ESPN Sports, Univision, Bein y otros medios durante más de un decenio, se presentó el viernes en el tribunal federal. La audiencia de extradición por el cargo de pornografía infantil fue fijada para el martes.

La fiscal Vanessa Singh Joahannes dijo a un magistrado en Miami que Miami que Farffan, quien escribe su apellido “Farffann” en su página de Linkedin, es solicitado por el gobierno de Colombia como fugitivo en cargos de pornografía que datan del 2010 y que lo acusan de grabar dos videos de una menor participando en actos sexuales con otros.

A Farffan Osorno, vestido con el uniforme de preso, esposado y con grilletes en los tobillos, le asignaron un abogado de oficio cuando le dijo al magistrado Jonathan Goodman, a través de un intérprete, que no tiene empleo a tiempo completo, que no es dueño de ninguna propiedad y no tiene auto. Dijo que tampoco tiene cuenta bancaria a su nombre, pero que su esposa tiene una.

Farffan Osorno fue arrestado en su residencia de Miami el jueves por agentes del Servicio Federal de Alguaciles. La orden de arresto fue firmada por el magistrado Chris McAliley el 31 de mayo.

Según una denuncia penal federal, Colombia presentó una solicitud oficial para la extradición de Farffan Osorno, a través de canales diplomáticos, después que lo declararon culpable en ausencia de cargos de pornografía infantil y fue sentenciado, también en ausencia, a poco más de seis años de prisión en el 2012. Un tribunal de apelaciones en Medellín, Colombia, confirmó su culpabilidad y sentencia en el 2013. Colombia emitió una orden para su arresto en el 2014, una década después de la supuesta grabación de los videos pornográficos con una menor.

Farffan Osorno, quien nació en Medellín y comenzó su carrera de narrador deportivo después de asistir a la universidad, está acusado de grabar dos videos pornográficos con una adolescente en 2003 o 2004, según la denuncia penal federal presentada por el fiscal Johannes. La menor es identificada como “Víctima #1” y nació en 1988. En el momento de la supuesta grabación, tenía entre 14 y 15 años. Según las leyes colombianas, una persona menor de 18 años es menor de edad.

La denuncia penal alega que Farffan Osorno grabó el primer video, que dura 26 minutos, mientras él y la Víctima #1 estaban en una casa “de fin de semana” en Llano Grande, Ríonegro, Colombia. “La Víctima #1 debió ‘bebidas alcohólicas, se quitó la ropa y pareció involucrarse en actos de sexo oral con otra joven”, expresa la denuncia penal. “En el video se pueden escuchar voces femeninas llamando a ‘Alejo’ y ‘Farffan” y cantando el nombre de ‘Farffan’ en una canción”.

Farffan Osorno filmó el segundo video, que dura una hora y tres minutos, con la Víctima #1 y otra mujer mientras participaban en actividades sexuales en una habitación de hotel. “En la grabación se ve a la Víctima #1 mientras es desvestida por una mujer... y entonces participando en actividades de sexo oral”, expresa la denuncia. “Farffan Osorno también se grabó a sí mismo masturbándose en el video”.

La Víctima #1 reportó a las autoridades que Farffan Osorno había grabado los videos en diciembre del 2005, expresa la denuncia, “después de enterarse por amigos que estaban vendiendo una grabación de ella en su escuela secundaria y en internet”.