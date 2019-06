María del Carmen Ortega

Recientemente me jubilé y me acerco a la edad en que puedo comenzar a recibir Medicare. ¿Cuál es la prima mensual de Medicare Parte B?

R. Gonzalez, Broward

En el 2018, la prima estándar de Medicare Parte B para el seguro médico era de $135.50 por mes. Algunas personas con ingresos más altos deben pagar una prima mensual más alta por su cobertura de Medicare. Puede obtener detalles en www.medicare.gov o llamando al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) (TTY 1-877-486-2048).

¿Cómo cambio mi estado de ciudadanía en los registros del Seguro Social?

C. Socarras, Kendall

Para cambiar su estado de ciudadanía que se muestra en los registros del Seguro Social:

• Complete una solicitud para una tarjeta de Seguro Social (Formulario SS-5), que puede encontrar en línea en www.socialsecurity.gov/online/ss-5.html; y

• Proporcionar documentos que prueben su:

1- Estado de ciudadanía nueva o revisada. Solo podemos aceptar ciertos documentos como prueba de ciudadanía. Estos incluyen su pasaporte de EEUU, un certificado de naturalización o un certificado de ciudadanía. Si no es ciudadano de EEUU, el Seguro Social le pedirá que vea su documentos de inmigración actuales.

2- Edad; y

3- Identidad.

• Luego, lleve (o envíe por correo) su solicitud completa y los documentos a su oficina local del Seguro Social.

Todos los documentos deben ser originales o copias certificadas por la agencia emisora. No podemos aceptar fotocopias o copias notariales de los documentos. Para obtener más información, visite www.socialsecurity.gov/ssnumber.

¿Cómo puedo protegerme contra el robo de identidad?

B. Rodriguez, Tampa

Primero, no lleve su tarjeta de Seguro Social con usted. Manténgala segura en casa. En segundo lugar, no revele su número de Seguro Social. Si bien muchos bancos, escuelas, médicos, propietarios y otros solicitarán su número, es su decisión si lo proporciona. Pregunte si hay alguna otra manera de identificarlo en sus registros.

Si usted es víctima de robo de identidad, debe informarlo de inmediato. Para informar sobre el robo de identidad, el fraude o el uso indebido de su número de Seguro Social, la Comisión Federal de Comercio (FTC) le recomienda:

• Coloque una alerta de fraude en su archivo de crédito poniéndose en contacto con una de las siguientes compañías (la compañía con la que se comunique debe comunicarse con las otras dos, que luego colocarán alertas en sus informes):

1- Equifax, 1-800-525-6285.

2- Union Trans, 1-800-680-7289.

3- Experian, 1-888-397-3742.

• Revise su informe de crédito para las consultas de compañías con las que no ha contactado, las cuentas que no abrió y las deudas en sus cuentas que no puede explicar.

• Cierre cualquier cuenta que sepa, o crea, que haya sido manipulada o abierta de manera fraudulenta.

• Presente un informe a la policía local o a la policía en la comunidad donde ocurrió el robo de identidad.

• Presente una queja ante la FTC al 1-877-438-4338 (TTY 1-866-653-4261).

¿Cómo programo, reprogramo o cancelo una cita con el Seguro Social?

J. Lago, Miami Lakes

Para muchas cosas, no necesita una cita para realizar transacciones comerciales con el Seguro Social. Por ejemplo, no necesita una cita para solicitar beneficios o apelar una decisión de incapacidad. Puede solicitar los siguientes beneficios en línea en www.socialsecurity.gov:

• Jubilación

• Medicare

• Esposos

• Discapacidad.

Si no desea solicitar beneficios en línea, o si necesita hablar con nosotros por cualquier otro motivo, puede programar, reprogramar o cancelar una cita a través de:

• Llamándonos al 1-800-772-1213 (TTY 1-800-325-0778) de 7 a.m. a 7 p.m., de lunes a viernes; o

• Contactar a su oficina local de la Seguridad Social.