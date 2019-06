Juicio en Miami a inspector de aviación federal acusado de recibir sobornos

GETTY IMAGES.

Por más de tres años, un inspector de seguridad de la aviación federal que trabajó como contratista privado de quien se suponía que debía vigilar, pero a quien hizo favores en un esquema de soborno inusual incluso para los estándares del sur de la Florida, dijeron fiscales el martes al final de un juicio por corrupción en Miami.

El inspector de la Administración Federal de Aviación (FAA) aceptó más de $150,000 en sobornos en efectivo de una firma de aviónica de Doral, además de que su madre trabajara como empleada “fantasma” en la empresa para recibir algunos de los pagos por él, se dijo en los argumentos finales.

Como inspector de seguridad de la FAA, Manuel R. Fernández no reveló que estaba trabajando para la compañía de reparación de productos electrónicos de aviación, no reveló el dinero que obtuvo ilegalmente en sobornos y no realizó su trabajo gubernamental real entre principios de 2010 y mediados de 2013, según una acusación.

A cambio de los pagos, Fernández está acusado de proporcionar una variedad de manuales de mantenimiento de la aviación que normalmente cuestan entre $100 y $15,000 a AVCOM Avionics and Instruments con certificación de FAA. También está acusado de proporcionar información privilegiada sobre las inspecciones de seguridad de la FAA pendientes de sus instalaciones en Doral, que se especializa en la reparación de equipos electrónicos de aviación.

El abogado defensor de Fernández, Ronald Gainor, respondió que los fiscales distorsionaron la realidad de la conducta de Fernández, diciendo que las violaciones pueden haber sido de naturaleza civil o ética, pero ciertamente no criminales.

“Este es un caso en el que el gobierno está criminalizando las violaciones civiles”, dijo Gainor, mientras instaba a los miembros del jurado a “no hacer conclusiones” basadas en la selección de evidencias del gobierno para hacer que Fernández pareciera un criminal.

Luego de los alegatos finales ante la jueza de distrito de EEUU, Marcia Cooke, el jurado inició las deliberaciones el martes por la noche, tomó un descanso el miércoles y continuará el jueves.

Fernández, de 41 años, quien trabajó en la FAA durante siete años y ganó más de $100,000 al año, fue acusado en 2017 de conspirar para cometer sobornos, múltiples cargos de soborno y delitos relacionados. Si es declarado culpable, el hombre de Miami enfrenta una larga sentencia de prisión.

La Oficina del Fiscal de EE UU junto con agentes federales del FBI y el Departamento de Transporte, presentaron el caso contra Fernández, excluyendo inicialmente al propietario de AVCOM, Rolando Suárez, quien fue sentenciado a dos años de prisión, y a su ex esposa, Patricia Suárez. , quien fue condenado a cinco años de libertad condicional. A ambos se les ordenó pagar al gobierno de Estados Unidos más de $700,000, incluido el dinero del supuesto plan de soborno.

Rolando Suárez testificó contra Fernández en el juicio de casi un mes, alegando que el inspector de seguridad de la FAA le ahorró a su empresa de aviación costos sustanciales al suministrar ilegalmente manuales “no autorizados” de “fabricantes de equipos originales”, como Honeywell International Inc. Fernández obtuvo los manuales de un colega que trabajó en Delta Airlines y desde la FAA, y él transmitió los documentos electrónicamente a la compañía de Suárez, AVCOM.

Suárez dijo que Fernández ayudó a AVCOM a encubrir la práctica ilegal al borrar palabras como “confidencial”, “con derechos de autor” y “material de secreto comercial” de las publicaciones técnicas de los fabricantes.

Suárez también declaró que Fernández puso sobre aviso a su firma de las inspecciones de la FAA, no solo a su firma sino a sus competidores, y también proporcionó secretos sobre la industria de aviación. También dijo que Fernández retuvo la seguridad de AVCOM y otras violaciones reglamentarias de sus jefes en la oficina de inspección de seguridad de la FAA en el sur de la Florida en Miramar.

A cambio, Suárez dijo que su compañía le pagó a Fernández con efectivo, cheques, tarjetas de crédito, boletos de vacaciones y boletos de avión. Suárez incluso contrató al inspector de seguridad de la FAA mientras aún trabajaba para el gobierno, dándole títulos de trabajo como “vicepresidente de operaciones”. AVCOM firmó un contrato para contratar a Fernández a tiempo completo después de que dejó la FAA en junio de 2013.

Pero el abogado de Fernández, Gainor, describió a Suárez como un ejecutivo de negocios “desequilibrado”, con una personalidad paranoica que acusó al inspector de la FAA de tener un romance con su esposa.

“Les mintió”, dijo Gainor a los miembros del jurado, mientras describía el testimonio del principal testigo del gobierno.

El abogado defensor insistió en que Fernández no violó la ley, lo que sugiere que solo violó algunas regulaciones de la FAA sobre el empleo externo en la industria de la aviación.

“Es un hombre de familia, que pertenece a su familia”, dijo Gainor sobre su cliente. “Déjenlo allí”.

Sin embargo, otro fiscal federal volvió a enfocar al jurado en el perfil de Fernández como un “funcionario público corrupto” que traicionó a la FAA para enriquecerse.

El fiscal Yeney Hernández dijo que no hay “dos partes” en la evidencia, como argumentó la defensa en los argumentos finales. “La verdad es que el Sr. Fernández estaba aceptando sobornos y violando sus obligaciones como inspector de seguridad de la FAA”, dijo Hernández a los miembros del jurado. “Al acusado se le pagó mucho, mucho dinero”.

Hernández señaló que la cuenta bancaria de Fernández recibió $72,000 en pagos en efectivo de AVCOM durante los 3 años y medio del plan de soborno, mientras que la cuenta de su madre recibió otros $86,000 en pagos en efectivo de la firma. El fiscal describió los sobornos como un “río de efectivo”, argumentando que era “el dinero que separaría esto de un caso civil a un criminal absoluto”.

También citó un video que muestra a Fernández trabajando en su escritorio en AVCOM a mediados de mayo de 2013, cuando se suponía que él estaba en su trabajo de inspector de seguridad de la FAA. El video muestra a Fernández saliendo de la oficina de AVCOM frenéticamente al enterarse de que un inspector de la FAA apareció sin previo aviso en la compañía de aviación de Doral.

Unas semanas más tarde, dijo, Fernández cobró ilegalmente un tiempo de enfermedad no utilizado en su trabajo de la FAA falsificando la firma de un médico y alegando que tenía “dolor de espalda severo” como excusa para tomarse el tiempo libre. Se unió a AVCOM como empleado a tiempo completo en junio de 2013.

“Las mentiras engendran más mentiras”, dijo Hernández a los miembros del jurado, diciendo que “la verdad encaja con los registros del banco”.