Este joven nicaragüense ciego de Miami competirá en el principal concurso de Braille

Silvio Plata, de 15 años, ciego y alumno de la secundaria G. Holmes Braddock, competirá en el principal concurso de lecutura y escritura en Braille en California. ctrainor@miamiherald.com

Mientras los dedos se deslizan sobre la página, interpretando rápidamente los puntos en relieve en una lección de historia, Silvio Plata dijo que se sentía como cualquier otro alumno de secundaria.

Pero no lo es.

Con 15 años de edad, es sobreviviente de cáncer, buen pianista y cantante, toca el ukulele e instrumentos de percusión, pero tiene una habilidad especial para leer y escribir en Braille, un sistema de puntos que representan las letras del alfabeto y que usan los ciegos para leer.

De hecho, es tan bueno que empezó a participar en concurso de lectura y escritura a los 7 años, con varios primeros lugares en varios concurso regionales. Y más tarde este mes, este alumno de la escuela secundaria G. Holmes Braddock volará a Los Ángeles para representar a la Florida en el 2019 Braille Challenge National Finals.

“Cuando leo y cuando escribo, me siento igual que los que pueden ver”, dijo en una entrevista el jueves en su casa de Fontainebleau. “Me siento al mismo nivel que ellos. Sé que estoy al mismo nivel que ellos. Leer y escribir es prueba de eso. Me hace feliz”.

Los participantes en el concurso se someten a pruebas de comprensión de lectura, ortografía, velocidad y precisión, revisión de textos y gráficas. Después de concursar en cualquiera de los 51 torneos regionales en Estados Unidos y Canadá, los 50 alumnos más destacados, 10 por cada uno de los cinco grupos de edad, son invitados a competir en las finales.

Silvio es el único estudiante del sur de la Florida en el concurso. Otros dos estudiantes más jóvenes en diferentes grupos de edad se unirán a Silvio como los únicos representantes de la Florida en el concurso, que se celebrará el 21 y 22 de junio en la Universidad del Sur de California.

“He participado [en concursos] desde que tengo 7 años y mi sueño ha sido siempre ir a California”, dijo. “Y resulta que este año se ha hecho realidad”.

Silvio dijo que la prueba en que mejor sale es la de velocidad y precisión. A los concursantes, con auriculares puestos, les dan una media hora para escribir textos hablados de la manera más precisa y rápida posible usando una especie de máquina de escribir en Braille. Como promedio, dijo Silvio, puede escribir cuatro páginas en 25 minutos.

Silvio Plata, de 15 años, lee un libro en Braille, en una imagen del 12 de junio de 2019. Este alumno de la secundaria miamense G. Holmes Braddock participará en el principal concurso de lectura y escritura Braille de Estados Unidos en California. CHARLES TRAINOR JR. ctrainor@miamiherald.com

“Es difícil porque tenemos que ser rápidos y precisos a la vez, y por lo general las dos cosas no van bien juntas”, dijo.

Silvio, quien nació en Nicaragua, perdió los dos ojos en operaciones a los 9 y 18 meses de edad después que le diagnosticaron un retinoblastoma. Pocos meses después de nacer, la madre de Silvio notó síntomas extraños en su hijo. Se rascaba los ojos y lloraba de noche, y en las imágenes de sus ojos se veían ciertas manchas.

“En Nicaragua no podían hacer mucho”, dijo Silvio.

Así las cosas, por consejo de su médico, la madre de Silvio lo trajo al Bascom Palmer Eye Institute de la Universidad de Miami.

“Cuando me dieron el diagnóstico de que era cáncer, fue muy difícil de aceptar”, dijo Ileana Plata, ahora de 50 años. “En Nicaragua no sabían qué era”.

Silvio Plata y su mamá, Ileana, caminan por su vecindario en el este de Miami-Dade el 12 de junio. Silvio, de 15 años, participará en el concurso de lectura y escritura en Braille más importante de Estados Unidos, que este año se realiza en California. "Estoy muy orgullosa de que lea tan bien en Braille", dijo la madre. CHARLES TRAINOR JR. ctrainor@miamiherald.com

Plata dijo que inscribió a Silvio en concursos de Braille cuando estaba en segundo grado, por consejo de un maestro. Dijo que todavía no comprende cómo su hijo puede leer en Braille con tanta facilidad, aunque en lo esencial es su primer idioma.

El sistema Braille está compuesto de seis puntos, combinados de varias maneras para formar letras y palabras.

Algunas palabras se acortan con contracciones. Pero el sistema Braille es más difícil que un texto tradicional, y el tamaño de los puntos es más grande que el de las letras de textos normales. La información de un libro de texto normal para videntes puede abarcar una caja de 18 volúmenes de libros en Braille, dijo Silvio.

“Estoy muy orgullosa de que lea tan bien en Braille”, dijo Ileana Plata. “Yo toco los puntos y todos los siento igual. No puedo diferenciarlos”.

En lo que la mamá lo ayuda es en escoger la ropa. Durante una entrevista reciente, Silvio tenía puesto un pulóver azul y unos pantalones planchados, con unos elegantes zapatos marrón. Aunque la comodidad es su prioridad, le gusta lucir bien.

“A la hora de vestirme, mi mamá es la que lo sabe todo. Ella es la experta en combinar colores”, dijo. “Cuando vamos a la tienda, ella me escoge la ropa que mejor me va. Yo no escojo nada, solo me pongo lo que ella me compra”.

Silvio dijo que no tiene ningún recuerdo de haber podido ver, pero que los médicos le han dicho que probablemente en algún momento tuvo visión, aunque fuera solo la capacidad de detectar luz. Silvio dice que no recordar eso le facilita seguir adelante.

“Me alegro de haber sido tan pequeño cuando sucedió eso, porque no tengo ningún recuerdos”, dijo. “Para mí es mejor así porque no tengo nada que echar de menos”.

Durante el curso escolar, comienza el día al amanecer cuando toma el autobús escolar a las 5:30 a.m. Por lo general regresa a casa a las 3:30 p.m. Silvio ha tomado clases formales de música en el Doral Conservatory School of the Arts desde que tenía 5 años. En la escuela intermedia W.R. Thomas tocaba el xilófono y los tambores. También tocaba en la iglesia.

Estudiante destacado desde siempre, Silvio escucha música mientras hace sus tareas. Le interesa especialmente Andrea Bocelli, el cantante italiano ciego, cuando canta Time to Say Goodbye, tocó algunas piezas de Beethoven en un recital el sábado en el Doral Conservatory.

Silvio no planea dedicarse a la música como profesión, a menos que el el Colegio de Abogados de la Florida decida exigir que los abogados den serenatas a los jueces.

“Cuando sea mayor, la música va a ser mi hobby favorito”, dijo. “Lo que realmente quiero estudiar es Derecho. Eso va con mi pasión por la lectura y la escritura, y también por el debate. Me gusta debatir y defender mi punto de vista, la manera que tomo en cuenta las cosas y las pruebas para apoyar mi punto de vista”.

Silvio Plata de 15 años, lee un texto en Braille, en una imagen del 12 de junio de 2019. Alumno de la escuela secundaria G. Holmes Braddock, participará en el principal concurso de lectura y escritura en Braille de Estados Unidos, que se celebrará en California. CHARLES TRAINOR JR. ctrainor@miamiherald.com

Aunque es el único alumno ciego en su clase, Silvio dijo que disfruta de ser amigo de personas con visión, quienes le ofrecen diferentes perspectiva. Planea sumarse a un equipo de debate el próximo año para poner a prueba sus habilidades.

“Me da orgullo poder hacer lo que hago, y doy gracias a Dios por darme talento y la tecnología que tenemos hoy que nos permite hacer esto”, dijo. “Todo esto es una bendición de Dios”.