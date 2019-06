Republicanos de Florida quieren que solo cuenten los ciudadanos para los escaños en el Congreso

El senador Rick Scott, republicano por Florida, habla durante una audiencia de la Comisión de Servicios Armados en el Capitolio en febrero de 2019. AP

La afirmación del senador federal Rick Scott fue tan rápida y simple que quizás fue difícil entender las implicaciones.

Scott expresó en una entrevista hace unos días que no solamente el Censo de 2020 debe incluir la pregunta sobre la ciudadanía, sino que “la cantidad de representantes adicionales que tenga la Florida debe basarse en la ciudadanía”. Cuando dijo esto, el presentador de Fox News no le preguntó nada al respecto y pasó a otro tema.

Pero la idea —que la condición de ciudadano de Estados Unidos debe determinar la cantidad de representantes en la Cámara federal— es una diferencia enorme en la manera como los legisladores y los tribunales han determinado la composición del Congreso desde que nació el país. Y si se implementa, eso reduciría considerablemente la influencia de la Florida en Washington DC.

Otros cinco republicanos que representan a la Florida en el Congreso indicaron que la ciudadanía debe determinar cuántos escaños tienen los estados en la Cámara de Representantes federal.

“Los ciudadanos son los únicos que pueden votar en este país, así que me parece que deben ser los únicos a quienes se cuente para determinar los distritos congresuales”, dijo en el representante Greg Steube, republicano por Sarasota, en un comunicado enviado al Tampa Bay Times.

Por su parte, el representante Francis Rooney, republicano por Naples, dijo “Son nuestros ciudadanos los que deben elegir a sus representantes en el gobierno. Los que no son ciudadanos estadounidenses no tienen voz en esto”.

La Corte Suprema federal pronto determinará si la administración del presidente Donald Trump puede incluir en el Censo de 2020 la pregunta de si el enumerado es ciudadano estadounidense. Expertos del Censo se han opuesto desde hace mucho tiempo a la pregunta sobre la ciudadanía en la encuesta, advirtiendo que llevará a contar personas de menos. Varios estudios han mostrado que las poblaciones de minorías, especialmente la hispana, se mostrarían menos dispuestas a responder al cuestionario del Censo por temor a represalias. Estados como la Florida pudieran perder escaños congresuales y millones en asistencia financiera federal.

Pero los republicanos han presionado con fuerza por incluir la pregunta en el Censo. Si su objetivo es un Congreso que refleje dónde viven los ciudadanos, incluir la pregunta sobre la ciudadanía sería un paso en esa dirección.

“No creo que California debe recibir cuatro escaños congresuales adicionales sobre la base de la cantidad de inmigrantes ilegales que viven en el estado”, dijo el representante Bill Posey, republicano por Rockledge. “Eso coloca a la Florida en desventaja”.

Pero no es cierto. Con dos millones de habitantes que no son ciudadanos, una cifra que va en aumento, la Florida se beneficia de su población nacida en otros países. El estado tendría un escaño congresual menos si solo contaran los ciudadanos. California perdería cuatro y Texas perdería dos, según un análisis del Tampa Bay Times del American Community Survey de 2017. Louisiana, Michigan, Minnesota, Missouri, Montana, Pennsylvania y Virginia Occidental ganarían representantes. (El American Comunity Survey es una encuesta permanente del Censo federal que actualiza la información del Censo decenal).

Si solamente los ciudadanos contaran, es menos probable que la Florida pase de 27 escaños congresuales a 29 después del Censo de 2020, como se proyecta, lo que reduciría significativamente la importancia del estado en el Congreso y en futuras elecciones presidenciales. Los escaños congresuales son los que determinan los votos en el colegio electoral.

A diferencia de la pregunta sobre la ciudadanía en el Censo, la Constitución federal es muy clara en cómo establecer los distritos congresuales: “El total de personas que vive en cada estado”, indica la Enmienda 14 de la Constitución. En los años 1920s, un movimiento contra los inmigrantes, respaldados por algunos legisladores, trató infructuosamente de enmendar la Constitución para evitar que los extranjeros contaran en los distritos congresuales.

“Está escrito claramente en la Constitución —contar las personas— no solamente los ciudadanos”, dijo el representante Charlie Crist, demócrata por St. Petersburg. Ningún representante demócrata encuestado por el Times apoya basar los distritos congresuales en la cantidad de ciudadanos. Muchos señalaron que su trabajo les exige trabajar con todos los habitantes, sin importar el estatus de ciudadanía.

Scott no estaba sugiriendo un cambio en la Constitución, dijo el portavoz Chris Hartline.

¿Se mostraría una nueva Corte Suprema más inclinada a apoyar que los republicanos interpreten la Enmienda 14 de otra manera? Eso sería una marcha atrás inimaginable de decenios de precedentes, dijo Ciara Torres-Spelliscy, profesora de Derecho de la Universidad Stetson.

Excepto cuando los esclavos contaban como tres quintas partes de una persona, y los indígenas estadounidenses fueron ignorados completamente, Estados Unidos siempre ha establecido los distritos congresuales sobre la base de la población total de los estados, no la cantidad de ciudadanos.

“Es un caso extraordinariamente difícil de probar”, dijo Torres-Spelliscy. “Si se observa lo que la Corte Suprema ha dicho sobre una persona un voto, siempre ha sido sobre la base de la población total”.

Otros republicanos, como el representante Gus Bilirakis, de Palm Harbor, sugirieron establecer los distritos congresuales sobre la base de los ciudadanos e inmigrantes legales, incluidas personas que tengan la residencia permanente. El senador Marco Rubio tuiteó recientemente: “Los distritos asignados sobre la base de la cantidad de personas que no están aquí legamente diluye la representación política de los ciudadanos y residentes legales”.

Un problema: El Censo no pregunta a los que no son ciudadanos si tienen estatus legal para vivir en el país. Incluso la pregunta de la ciudadanía no lograría eso, confirmó Margo Anderson, profesora de la Universidad de Wisconsin en Milwaukee e historiadora del Censo.

En Estados Unidos hay unos 12.3 millones de residentes legales que no son ciudadanos estadounidenses, y otros 2.2 millones que son residentes legales temporales, según un informe del Centro Pew de Investigaciones publicado esta semana.

Anderson dijo que ideas similares se han estudiado en los últimos 60 años, pero que los directores del Censo siempre las han rechazado.

“La cuestión de si hacemos esto con fines políticos o la pregunta teórica de quién es el electorado data de hace mucho tiempo”, dijo Anderson.

Langstron Taylor, redactor del Tampa Bay Times, contribuyó a esta información.