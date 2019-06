CIDH y activistas instan a Ortega a liberar a todos los presos políticos. Se vence el plazo Han sido sometidos a humillaciones, encarcelamiento y terribles torturas, pero la juventud nicaragüense se mostró desafiante al régimen de Daniel Ortega: debe cumplir con la promesa de liberar a todos los presos políticos. Up Next × SHARE COPY LINK Han sido sometidos a humillaciones, encarcelamiento y terribles torturas, pero la juventud nicaragüense se mostró desafiante al régimen de Daniel Ortega: debe cumplir con la promesa de liberar a todos los presos políticos.

Han sido sometidos a humillaciones, encarcelamiento y terribles torturas, pero la juventud nicaragüense se mostró desafiante al régimen de Daniel Ortega: o cumple con la promesa de liberar a todos los presos políticos o intensificarán la lucha en las calles.

Jóvenes activistas retaron a Ortega en declaraciones emitidas antes de iniciar un evento en Miami, donde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA presentó el informe sobre los derechos humanos en Nicaragua y también instó a Ortega a liberar los presos polticos y restituir las libertades.

Los activistas dijeron que aún falta la liberación de 88 presos políticos y el plazo para que ello suceda se vence este martes.

“El regimen tiene un día para cumplir con la promesa de liberar a todos los presos políticos que se encuentran en condiciones inhumanas.Vamos a seguir protestando proque esto es una decisión del pueblo, aquí no es Ortega el que manda o el que decide”, dijo el líder estudiantil Edwin Carcache.

El periodista y líder estudiantil, que cursaba administración cuando lo detuvieron, integra también la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y está a favor de realizar elecciones libres lo más pronto posible para sacar a Ortega del poder.

“Lo que queremos es un cambio importante, nuestro país está sufriendo, Nicaragua está respirando por esa herida, pero tenemos la esperanza de un cambio. Vamos a seguir luchando (...) lo único que queremos negociar son las elecciones”, enfatizó.

Carcache estuvo preso nueves meses tras ser detenido en septiembre de 2018 después de una manifestación contra Ortega. El régimen nicaragüense lo excarceló la semana pasada mediante la cuestionada Ley de Amnistía.

En Miami detalló su experiencia en prisión, denunció las condiciones espantosas en las cárceles de su país, las torturas a las que son sometidos los presos, el asedio gubernamental a sus familias y a las iglesias.

“Pasas cuatro meses en una cárcel sin luz, te niegan la luz del sol aunque sea por una hora. Siendo estudiante te esposan de pies y manos simplemente por protestar, como si uno fuera un narcotraficante. Solo me daban tres litros de agua por semana. Me torturaron, me golpearon”, dijo.

Un escenario que fue resaltado en el informe por la segunda vicepresidenta de la CIDH y relatora para Nicaragua, Antonia Urrejola Noguera.

“La CIDH sigue sumamente preocupada por la persistencia de la violación de los derechos humanos en el país. Aun quedan al menos 88 personas privadas arbitrariamente de libertad y los exarcelados denuncian hostigamiento (....) persisten las detenciones arbitrarias, el hostigamiento y persecución contra quienes quienes manifiestan disidencia al oficialismo”, detalló al leer el documento.

El informe fue rechazado por el régimen de Ortega arguyendo falta de “objetividad, imparcialidad y manifiesto sesgo respetando intereses políticos desestabilizadores en contra del estado de Nicaragua”, según la CIDH.

Urrejola dijo que sigue pendiente la restitución del derecho a manifestar, la libertad de asociación y de expresión. Tampoco han devuelto los bienes confiscados a los medios de prensa y las madres y familiares de los “asesinados en el marco de las protestas durante el 2018 siguen sin justicia y reparación”.

De acuerdo con datos de la CIDH, se han registrado 325 muertos, entre estos 24 niñas, niños y adolescentes, además de 21 policías desde que iniciaron las protestas contra Ortega el 18 de abril de 2018.

El régimen de Ortega afirmó que son 198 los fallecidos, entre ellos 22 polícias, y 1,240 heridos, de los cuales 403 son agentes policiales y 66 policías secuestrados y amenazados.

Criminalizar a las voces disidentes

“La grave violación a los derechos humanos en el marco de las protestas de abril l 2018 y la extensión de la crisis por más de un año ha sido consecuencia de factores estructurales como el progresivo debilitamiento del estado de derecho y la concentración del poder por parte del Ejecutivo”, indica el informe.

A lo largo del documento, la CIDH reafirma la represión de las protestas sociales mediante el uso desproporcionado de la fuerza, “includo el uso de la fuerza letal, por grupos policiales dirigidos desde el mando de la Presidencia como jefe supremo de los mismos”.

Urrejola dijo que en el informe se menciona la judicialización de activistas de los derechos humanos, en lo que parece ser una tendencia a “silenciar, intimidar y criminalizar cualquier voz contraria a la postura del gobierno”.

Algo que corroboró Victoria Obando, activista de derechos humanos y estudiante, quien dijo “soy víctima de la represión del gobierno dictador y asesino de Daniel Ortega”.

“Fui presa política durante nueves meses y 10 días. Como mujer transgénero fue bastante difcil para mi (...) hemos contado cómo nos trataron en la cárcel Modelo, de máxima seguridad: nos tenían aislados, nos golpearon brutalmente. Costillas y nariz quebradas, golpes, patadas, humillaciones y torturas psicológicas, entre otras cosas”, dijo Obando.

En el evento participaron la presidenta de la CIDH, Esmeralda Arosemena de Troitiño; el embajador Gonzalo Koncke, jefe del Gabinete del Secretario General de la OEA; Hernán Salinas, vicepresidente del Consejo Permanente y de la Comisión General de la OEA y el secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão, entre otras personalidades.