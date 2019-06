Conmemoran en Miami el Día Mundial de los Refugiados

Soe Win Than, 4, de Tailandia, en un evento por el Día Mundial de los Refugiados, el 15 de juno del 2019, en Owensboro, Kentucky. AP

Todos los años el 20 de junio se celebra el Día Mundial de los Refugiados para llamar la atención sobre los millones de personas que se han visto en necesidad de abandonar sus países por conflictos y guerras. Este miércoles a las 10 a.m., el Miami Dade College conmemorará esta jornada con un evento de entrada gratuita en el Centro de Conferencias Chapman en el Wolfson Campus del downtown.

Con este evento, que lleva el nombre de “Mano a Mano, We Are Building Each Other Up,” no solo se busca arrojar luz sobre el tema de los refugiados, sino también dar a conocer y celebrar las contribuciones de estas personas a la sociedad.

Un grupo de empresarios y líderes exitosos narrará sus vivencias como refugiados en Estados Unidos. También se contará con la presencia de personas destacadas, como la directora de la Oficina de Servicios a Refugiados del Estado de la Florida, Patti Grogan.

El evento, además, consistirá en una feria de recursos informativos proporcionados por organizaciones que brindan apoyo a los refugiados y una función musical realizada por refugiados y ex alumnos del college.