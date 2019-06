Miami Beach trata de controlar velocidad de embarcaciones alrededor de Monument Island

La gente disfruta del buen tiempo cerca de Monument Island, en la Bahía de Biscayne. Las autoridades dicen que la velocidad de las embarcaciones es un problema en la zona. pportal@miamiherald.com

Un viernes por la mañana cuando Donna Blaustein sale a su patio, la reciben las aguas tranquilas y el ruido ocasional de embarcaciones. Su casa está en Venetian Islands, a menos de una milla de Flagler Memorial Island.

Para ella, las mañanas de los días entre semana son la calma antes de la tormenta.

Blaustein, como otros vecinos, está molesta con la situación a la que ha llegado Flagler Memorial Island.

En años recientes, la isla desocupada en la Bahía de Biscayne Bay —también conocida como Monument Island— se ha vuelto un lugar de fiestas que atrae a muchas personas en embarcaciones y jet skis, para disgusto de los vecinos que viven cerca, quienes objetan la música a todo volumen y las embarcaciones a toda velocidad por las concurridas aguas de la bahía, dijo Blaustein.

“La zona ha cambiado mucho”, dijo Blaustein. “Durante mucho tiempo fue un lugar muy tranquilo”.

Siempre que llega el fin de semana, especialmente los de días feriados, la isla se convierte en un lugar de fiestas, dijo Blaustein.

Es común encontrar “un estacionamiento de embarcaciones”, dijo, esos días de mucha actividad en que la congestión hace poco por disuadir a los que favorecen la velocidad por encima de la seguridad.

“Algunas veces miro hacia afuera y parece que hay cientos [de personas] ahí afuera, en una fiesta constante, y los jet skis no paran”, agregó Blaustein.

A medida que aumentan las preocupaciones sobre la zona, la Ciudad de Miami Beach ha trabajado para enfrentar problemas de seguridad, comenzando con la zona de baja velocidad, que sólo se aplica a más de 100 pies de la costa de la isla de 4 acres. Más allá de la zona de baja velocidad hay una zona de deportes acuáticos con una velocidad máxima de 35 millas por hora que ha provocado la ira de los que la consideran un lugar donde se concentran personas con poca experiencia en el manejo de embarcaciones y los que prefieren no respetar los límites de velocidad.

Mike Simpson, copropietario de Island Queen Cruises and Tours, dijo que algunos días la situación alrededor de la isla es “una receta para un desastre”.

“Cualquier fin de semana hay cientos y cientos de embarcaciones de todo tipo y tamaño”, dijo Simpson.

Este mismo mes, los comisionados de Miami Beach aprobaron una resolución patrocinada por el alcalde Dan Gelber en que se exhortó a la Comisión de Pesca y Vida Salvaje de la Florida a eliminar la zona de 35 millas por hora que rodea la isla y convertirla permanentemente en una zona de baja velocidad,.





Aunque alrededor de la isla hay una zona de baja velocidad, autoridades de Miami Beach y Miami-Dade están solicitando a la FWC que la amplíe. Los puntos en el mapa representan accidentes alrededor de la isla entre 2014 y 2018, según la FWC. Veronica Penney

“Todas las embarcaciones se congregan allí y pasan a alta velocidad, eso no va para nada con las áreas residenciales”, dijo Michele Burger, jefa de despacho del alcalde Gelber’.

Construida en los años 1920, esta isla deshabitada nunca se concibió para atraer a muchas personas. Su impulsor fue el urbanizador Carl Fisher, para rendir homenaje a Henry Flagler, uno de los fundadores del Florida East Railway Co.

La isla está entre los viaductos Venetian y MacArthur. Un obelisco de 110 pies, un monumento a Flagler, está en el centro de la isla, y se destaca por encima de las palmeras y otra vegetación. La isla tiene pocas cosas, más allá de algunas mesas de picnic y latones de basura.

“Era algo que uno miraba desde un puente”, dijo Paul George, quien ofrece recorridos históricos para el Museo de Historia de Miami. “La idea de Fisher es que la gente tuviera una idea de la importancia de Henry Flagler, pero lo que ha sucedido en años recientes es que hay tantas personas con embarcaciones en la zona de Miami se ha convertido en un lugar de recreación”.

Desde abril, a raíz de un accidente fatal en el rompeolas norte de Government Cut, la FWC y Miami Beach han estado prestando más atención a la zona que rodea la isla. La Policía de Miami Beach informó que su Patrulla Marítima ha emitido casi 140 multas en la zona que rodea la isla desde el 15 de abril hasta la primera semana de junio.

“Es una cantidad excesiva para esa zona”, dijo Burger.

Las razones de las multas van desde operar embarcaciones negligentemente, exceso de velocidad e infracciones de seguridad, además del ruido. Burger dijo que espera que la información influya sobre la decisión de la FWC para cambiar la zona de velocidad.

Embarcaciones congregadas alrededor de Monument Island hace unos meses. Miami Beach Marine Patrol

“Lo que ha sucedido es que la comisión no ha tenido mucha información al respecto”, dijo Burger. “Pienso que parte del problema es que no hay suficientes policías que patrullen la zona en el agua. Miami Beach tiene 9 millas de largo pero solamente cuatro agentes en la Patrulla Marítima”.

La ciudad y el condado no tienen autoridad para cambiar el límite de velocidad alrededor de Monument Island; sólo la FWC puede hacer eso. Carol Lyn Parrish, portavoz de la FWC, dijo que la ciudad tendrá que mostrar pruebas sustanciales de que la zona de 35 mph se ha convertido en un verdadero problema de seguridad pública.

La restricción de 35 mph se implementó en 1991 como parte de normas para la protección de los manatíes y de seguridad marítima, dijo Parrish.

Roger Simon, quien se dedica al negocio de alquiler de embarcaciones desde hace 14 años, dijo que otra zona de baja velocidad no molestaría a los que tienen experiencia en el manejo de embarcaciones.

“A los que saben lo que están haciendo les encantaría”, dijo Simon. Los que no tienen experiencia “que compran embarcaciones pero no saben nada no obedecen la ley”.

“Yo he ido remando hasta Monument Island algunas veces y casi me han pasado por encima embarcaciones a 45 millas por hora que se dirigen al Puente Venetian”, dijo Simon. “Miami y Fort Lauderdale son la capital de las embarcaciones del mundo, sencillamente hay más embarcaciones y más necesidad para este tipo de seguridad”.

Pero los problemas alrededor de Monument Island no se limitan al exceso de velocidad. Las embarcaciones ilegales de alquiler —que transportan pasajeros sin la documentación debida del Servicio Guardacostas— se han sumado a la congestión y contribuido a las fiestas en la isla.