Mucarsel-Powell pide investigar a Trump para un juicio político

La entonces representante electa Debbie Mucarsel-Powell, demócrata por Florida, en el Capitolio de Washington, el 15 de noviembre de 2018. AP

La representante federal demócrata miamense Debbie Mucarsel-Powell ha pedido una investigación para llevar a juicio político al presidente Donald Trump, después que el equipo jurídico del mandatario no entregó información a representantes demócratas que trataban de conocer más sobre una posible obstrucción de la justicia.

Mucarsel-Powell, demócrata en su primer período quien derrotó al titular republicano en una de las carreras más costosas del país por un escaño en la Cámara, también es miembro de la Comisión Judicial de la Cámara, donde comenzaría el proceso del juicio político.

La legisladora dijo que su decisión no se basó en nada en específico, sino que llegó a esa conclusión después de leer cuidadosamente el informe del fiscal especial mUeller y de ser testigo de las tácticas de los abogados de Trump.

“He estado pensando en esto desde hace semanas y he analizado todas las pruebas”, dijo Mucarsel-Powell al Miami Herald. “También he revisado las versiones no censuradas [del informe del fiscal especial Mueller] y pienso que eso me mostró lo que ya sabía, que es un presidente que trata de obstruir [la justicia], no ha sido sincero y ha abusado de su poder”.

El anuncio de Mucarsel-Powell es significativo porque es un objetivo de los republicanos y su distrito ha cambiado de control entre republicanos y demócratas en años recientes. La mayor parte de los 74 representantes demócratas que han pedido un juicio político a Trump están en distritos seguros en que otro demócrata es una amenaza política mayor que la de un republicano. Hace unos días, la representante californiana Katie Porter, quien salió elegida el año pasado por un distrito que favorecía a Trump, se mostró a favor de un juicio político.

“Diferentes legisladores me dieron perspectivas distintas que han confirmado el hecho de que necesito hacer lo que creo que es correcto”, dijo Mucarsel-Powell. “La única diferencia que veo en este punto son los diferentes enfoques. Yo pertenezco a la Comisión Judicial y tomo esa responsabilidad muy en serio. Iniciar una investigación nos permitirá avanzar más rápido. Nadie quiere que esto se demore, pero no podemos concluir una investigación sin recopilar pruebas”.

Mucarsel-Powell señaló que pedir una investigación en la Comisión Judicial para un juicio político no significa necesariamente que todos los representantes van a votar por llevar a juicio político al presidente. Una mayoría de los demócratas en la Comisión Judicial de la Cámara están a favor de un juicio político, pero los demócratas de la Comisión tendrían que estar casi totalmente unidos a favor para superar en votos a la minoría republicana.

Mucarsel-Powell se convierte así en el segundo representante floridano en Cámara federal en pedir que comience el proceso de juicio político. La representante Val Demings, del centro de la Florida y también miembro de la Comisión Judicial, pidió lo mismo despu;es que el informe de Muller fue liberado al público.

“Honestamente, hemos estado pensando en esto por nuestra parte desde hace algún tiempo”, dijo Mucarsel-Powell. “Pienso que las personas toman su decisiones a su propio tiempo”.

Cuando se le preguntó sobre el asunto hace varias semanas, Mucarsel-Powell se hizo eco del enfoque de la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, de continuar las investigaciones sin lanzar oficialmente una pesquisa de juicio político, temerosa de las consecuencias políticas de un proceso que no tiene oportunidades de éxito en el Senado, controlado por los republicanos.

“No tiene ningún sentido ir contra el liderazgo. Si se presenta algo con lo que no esté de acuerdo, voy a decir lo que pienso”, dijo la legisladora hace unas semanas.

Pero Mucarsel-Powell cambió de postura el viernes e informó de su decisión a los líderes del partido. La legisladora espera que los republicanos en la Cámara y el Senado adopten una postura de principios sobre la Constitución si la investigación genera pruebas suficientes de que Trump trató de influir sobre la investigación de Mueller a la interferencia rusa en la campaña presidencial de 2016.

Otros legisladores demócratas del sur de la Florida, algunos de quienes representan a distritos que no están en peligro de pasar a manos republicanas, no han pedido el comienzo oficial de una investigación con el fin de un juicio político al mandatario.

Entre esos legisladores está Ted Deutch, de Broward, también miembro de la Comisión Judicial, además de los representantes Donna Shalala, Frederica Wilson y Alcee Hastings.

Hasta el viernes, 74 representantes demócratas y uno republicano, Justin Amash, de Michigan, están a favor de comenzar oficialmente el proceso de juicio político.