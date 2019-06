La inmigración acapara discurso de aspirantes demócratas a los hispanos en Miami

Up Next

En momentos que el país espera por la decisión de la Corte Suprema sobre el Censo de 2020 debe preguntar a los enumerados si son ciudadanos estadounidenses y el presidente Donald Trump amenaza con posibles deportaciones masivas de indocumentados en comunidades de todo Estados Unidos este fin de semana, el tema de la inmigración ocupó un lugar central el viernes por la mañana.

Ocho aspirantes a la nominación demócratas a las elecciones presidenciales de 2020 se dedicaron a cortejar a los electores hispanos en segmentos de 12 minutos en Telemundo para hablar de inmigración, la contenciosa pregunta sobre la ciudadanía en el Censo y varios otros temas, como los servicios médicos y las armas de fuego.

El foro de candidatos presidenciales, acogido por la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos (NALEO) en el Centro Telemundo, moderado por la reportera de esa cadena Vanessa Hauc, reunió a tres de los principales candidatos a la nominación: los senadores federales Bernie Sanders y Elizabeth Warren, y Pete Buttigieg, alcalde de South Bend, Indiana.

Otros participantes fueron el ex representante federal Beto O’Rourke, de Texas; John Hickenlooper, ex gobernador de Colorado; el representante federal Eric Swalwell, la senadora federal Amy Klobuchar, y Julián Castro, ex secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano y antiguo alcalde de San Antonio, el único candidato hispano a la presidencia.

El foro es parte de una conferencia anual de tres días de NALEO, la mayor organización hispana de su tipo en el país. El foro se celebró también días antes de los debates presidenciales de la próxima semana, en que 20 aspirantes demócratas se reunirán en Miami para debatir por primera vez. Telemundo está copatrocinando el evento, la primera vez que una cadena de televisión en español copatrocina el primer debate en un ciclo presidencial.