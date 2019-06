Demócratas de Miami tienen un mensaje para los candidatos en los debates: no marginen a nadie

Julián Castro habla de la experiencia de su familia de inmigrantes El candidato demócrata a la Presidencia de Estados Unidos Julián Castro recordó el 21 de junio de 2019 en el foro NALEO en Miami cómo su abuela mexicana inmigró a este país. Up Next × SHARE COPY LINK El candidato demócrata a la Presidencia de Estados Unidos Julián Castro recordó el 21 de junio de 2019 en el foro NALEO en Miami cómo su abuela mexicana inmigró a este país.

El Green New Deal. Medicare para todos. Financiación federal de los abortos. Ingreso básico universal. Indemnizar a los descendientes de los esclavos.

Las políticas que proponen muchos de los principales candidatos demócratas a la nominación de su partido a las elecciones de 2020 tropiezan con los mensajes que los legisladores locales y demócratas desean escuchar durante los primeros debates en Miami, donde las dinastías políticas las construyeron familias que huyeron del comunismo en Cuba y los candidatos izquierdistas tienen un historial de quedarse cortos.

Aunque la conversación nacional se centra fundamentalmente en que los candidatos demócratas se contrastan a sí mismos con el ex vicepresidente Joe Biden, quien marcha adelante en las encuestas, legisladores locales dicen que centrarse en las mismas políticas que impulsan las candidaturas de Elizabeth Warren y Bernie Sanders pudiera resultarles negativo en el sur de la Florida en noviembre de 2020.

La representante Donna Shalala, quien consiguió contener un reto bien financiado en la primaria en 2018 y quien ha celebrado ocho reuniones comunitarias en todo su distrito miamense en los últimos dos meses, no ha notado un cambo a la izquierda entre sus electores desde que la carrera por los comicios de 2020 comenzó a principios de este año.

En su lugar, las quejas que más ha escuchado son sobre el costo de los servicios médicos, la protección del medioambiente y la construcción de infraestructura, temas en que la mayoría de los candidatos demócratas concuerda.

Las representantes federales Donna Shalala y Debbie Mucarsel-Powell, de Miami, y el senador estatal José Javier Rodríguez, informan sobre sus esfuerzos para proteger de las deportación a los venezolanos que viven en Estados Unidos, en el restaurante Saman Arepas de Doral el 9 de mayo de 2019.

“Quiero que hablen sobre temas que afecten a la gente día a día”, dijo Shalala de los candidatos. “Quiero que hablen de lo que un líder demócrata puede hacer. Es decir, la diferencia entre los demócratas y republicanos”.

Shalala y la también representante federal Debbie Mucarsel-Powell, quienes ganaron en 2018 escaños controlados por republicanos, dijeron que el tono izquierdista de los candidatos demócratas a las presidenciales sobre temas como el Medicare para todos será rechazado por algunos electores en el sur de la Florida.

“Pienso que muchos candidatos demócratas no entienden la composición del sur del Florida”, dijo Mucarsel-Powell. “Muchos vienen de otro país. No hay la lealtad a un partido que pueden encontrar en otros lugres”.

Y esa es una postura que el presidente Trump y los republicanos están tratando de aprovechar.

Los electores de Miami han votado por demócratas a la presidencia en todos los comicios desde 1988, aunque los republicanos del sur de la Florida han establecido su poder para ganar escaños congresuales y locales durante los últimos 30 años. El presidente Trump también trata de crear una marca local de cara al 2020, para lo que ha trabajado con republicanos como el senador Marco Rubio y el representante Mario Díaz-Balart, quienes han disfrutado de victorias electorales en Miami, para establecer políticas de línea dura sobre Cuba y Venezuela durante sus primeros dos años y medio en el cargo.

“Creo que de alguna manera el apoyo al presidente en Miami probablemente se ha solidificado o aumentado”, dijo Rubio. “Pienso que eso es cierto entre la base republicana de cubanoamericanos. No he visto las cifras, pero espero que al presidente le vaya mejor en Miami en 2020 que en 2016”.

Christian Ulvert, estratega demócrata de Miami, que no está trabajando con ningún candidato en los comicios de 2020, dijo que los demócratas deberían ver su primer debate como una oportunidad para presentarse al electorado general en Miami y centrarse en la economía.

En vez de impulsar políticas que amplían la envergadura del gobierno, como Medicare para todos, Ulvert dijo que los demócratas deben centrarse en desmantelar las barreras de políticas levantadas por la administración de Trump, como la ley tributaria aprobada en 2017.

“Para los demócratas, tenemos una excelente hoja de ruta, el mensaje económico del presidente Barack Obama, en que habló de una economía justa que asegure que todos puedan avanzar, que asegura que las reglas no están hechas contra la gente de a pie y los pequeños negocios”, dijo Ulvert. “Mientras más nos apeguemos a ese mensaje y desarrollemos una economía moldeada sobre esa visión, mejor nos irá. Mientras más hablemos de programas sociales, más nos alejamos de ese mensaje”.

Ulvert agregó que los candidatos también tienen que hablar del cambio climático, un tema que Trump prácticamente ha pasado por alto en la campaña.

“Si tenemos un debate por la primaria en el sur de la Florida, les conviene mencionar los efectos del cambio climático”, dijo Mucarsel-Powell. “Para mí, ese es uno de los temas críticos al que no creo que le dedicamos suficiente tiempo”.

La representante Debbie Wasserman Schultz, quien derrotó a un candidato respaldado por Sanders en la primaria de 2016 y representa uno de 12 distritos congresuales de todo el país con al menos 100,000 electores judíos, dijo que los demócratas no pueden alejarse de grupos de electores floridanos como los judíos si quieren llegar a la presidencia, incluso si parte del electorado en la primaria lo premiara por ello.

“Cualquier campaña inteligente y cualquier candidato decidido a ganar el estado de Florida, algo absolutamente esencial para ganar la presidencia, tiene que estudiar las últimas dos elecciones”, dijo Wasserman Schultz, refiriéndose a las derrotas por poco margen de Hillary Clinton, Andrew Gillum y Bill Nelson. “Una campaña seria por la presidencia en la Florida tiene que centrarse en los amplios y diversos temas étnicos que son importantes para nuestras comunidades de base”.

Para Wasserman Schultz, eso incluye un mensaje favorable a Israel y hablar mucho de Venezuela.

Tanto los demócratas como los republicanos de Miami-Dade apoyaron la decisión de Trump de trasladar la embajada estadounidense en Israel a Jerusalén en 2017.

Pero cinco de siete senadores federales postulados a la presidencia votaron contra la medida, patrocinada por Rubio en febrero que permite a los gobiernos estatal y local no hacer negocios compañías que apoyen boicotear, sancionar y sacar inversiones de Israel. La senadora Amy Klobuchar, de Minnesota, y el senador Michael Bennet, de Colorado, ninguno de los dos candidato de importancia, apoyaron la medida.

Y algunos candidatos demócratas, notablemente Sanders, se han negado a calificar de dictador al gobernante venezolano Nicolás Maduro, o a declarar a Juan Guaidó como el líder legítimo de ese país, algo que según Wasserman Schultz es un error político.

“Durante el debate de la próxima semana, es absolutamente esencial, particularmente debido al estrecho margen por el que los candidatos ganan y pierden en nuestro estado, que los candidatos hablen de la importancia de cómo podemos impulsar una transición a la democracia en Venezuela”, dijo Wasserman Schultz.

Por su parte, Shalala habló de la necesidad de desmantelar políticas auspiciadas por los republicanos antes de ampliar la envergadura del gobierno.

“Yo no he apoyado el Medicare para todos y pienso que todos los candidatos han tenido problemas defendiendo sus posiciones. Yo soy muy pragmática. Hay 29 millones de personas que no tienen seguro médico, y es necesario darles cobertura”, dijo Shalala. “En la Florida en particular, el lugar donde será el debate, el estado no ha ampliado el Medicaid, lo que significa que hay personas de clase trabajadora que no tiene acceso a los servicios médicos. Eso es importante para la gente en Miami”.

Shalala salió victoriosa de una primaria nutrida el año pasado, en la que fue atacada desde la izquierda por un retador bien financiado que hizo campaña sobre el Medicare para todos y llevar a juicio político a Donald Trump.

Mucarsel-Powell, la primera legisladora federal nacida en Sudamérica, señaló que muchos electores de Miami huyeron de países no democráticos en Latinoamérica y se muestran recelosos de las instituciones grandes de gobierno porque las asocian con la corrupción y la desigualdad.

Naturalmente, ese escepticismo se extiende a un sistema de servicios médicos operado por el gobierno.

“Mucha gente llegó a este país huyendo de gobiernos llenos de corrupción y violencia y no tienen confianza en las instituciones”, dijo Mucarsel-Powell. Los candidatos “tienen que entender lo que sucede en Venezuela y Colombia y hablar de cómo eso nos afecta localmente”.

Trump no ha hecho secreto de su deseo de presentar a los demócratas como socialistas de cara a las elecciones de 2020. Mucarsel-Powell dijo que los demócratas tienen que estar al tanto de este mensaje y centrarse en los temas locales y cómo el presidente no ha logrado cumplir.

“Mucha gente aquí habla de lo que nos afecta localmente, como la falta de infraestructura”, dijo Mucarsel-Powell.

Y Wasserman Schultz señaló que los republicanos han mejorado en reducir sus errores en la base demócrata a la vez que consiguen más apoyo fuera de las zonas urbanas de la Florida.

“Rick Scott fue reelegido en 2014 porque consiguió aumentar el apoyo de los afroamericanos de 6 a 12 puntos”, dijo. “De todas maneras perdió [entre los electores afroamericanos], pero esos seis puntos extra en una elección que se decide por menos de un punto son clave”.

Para Ulvert, lo que está en juego en los debates del miércoles y el jueves próximos es sencillo. La mayoría de los candidatos a las elecciones de 2020 se presentarán por primera vez a los electores de Miami por primera vez. Y dado que Trump necesita ganar la Florida para conseguir un segundo período en la Casa Blanca, los candidatos tienen que estar muy conscientes de no alejar a ningún grupo electoral clave en la Florida.

“Los candidatos pueden sanar divisiones o exacerbarlas, en dependencia del enfoque que tomen. Todo esto es muy importante porque es parte de la fórmula ganadora para noviembre de 2020”, dijo Ulvert. “Las primarias son un intercambio de ideas saludable e importante, pero no valen de nada si no podemos ganar en noviembre”.