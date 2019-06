The Metropolitan Center de FIU recibe donación de $1 millón de Related Group

“Es un honor apoyar y asociarnos con The Metropolitan Center [...]. Estamos entusiasmados con las oportunidades de crecimiento futuro que ayudaremos a generar para la comunidad en general”, dijo Jorge M. Pérez, presidente y director ejecutivo de Related Group.

Miami-Dade está cambiando. Nuevos edificios se construyen a diario mientras la marea de la urbanización se ha extendido constantemente durante los últimos años. Sin embargo, a pesar del pujante desarrollo urbano, la economía del condado es menos competitiva y tiene un desempeño inferior, según un informe de The Metropolitan Center de Florida International University (FIU).

Por esta razón Related Philanthropic Foundation, presidida por Jorge M. Pérez, ha donado $1 millón a The Metropolitan Center, con la esperanza de convertir al sur de la Florida en un centro urbano ejemplar mediante la promoción de comunidades sostenibles, inclusivas y justas.

La donación, la cual apoyará la campaña “Next Horizon” de FIU, será utilizada para brindar apoyo financiero a los estudiantes de doctorado del centro y los fondos estarán destinados a estudiantes en comunidades marginadas.

The Metropolitan Center es parte de Steven J. Green School of International and Public Affairs de FIU y fue creado en 1997 con el propósito de proporcionar soluciones y políticas para organizaciones públicas, privadas y sin fines de lucro en el sur de la Florida.

Además de dedicarse a la investigación, el instituto ofrece soluciones de desarrollo organizacional y capacitación para organizaciones sin fines de lucro y gobiernos locales.

“Es un honor apoyar y asociarnos con The Metropolitan Center, especialmente después de que haya sido un recurso increíble para innumerables empresas y organizaciones de Miami a lo largo de los años. Compartimos la meta del centro de servir y capacitar a los residentes en todo el espectro demográfico. Estamos entusiasmados con las oportunidades de crecimiento futuro que ayudaremos a generar para la comunidad en general”, dijo Jorge M. Pérez, presidente y director ejecutivo de Related Group.

Como gesto de agradecimiento, la universidad ha decidido renombrar el instituto a The Jorge M. Pérez Metropolitan Center.

“Agradecemos al Sr. Pérez y a Related Group por su apoyo a nuestra FIU”, dijo Howard Lipman, director ejecutivo de FIU Foundation, Inc. “Con estos fondos, The Metropolitan Center puede continuar con su misión de apoyar a nuestra comunidad”.