Hispanos demócratas de Florida calientan motores en una semana cargada de política

Representantes de la comunidad latina de Florida condenaron la “agenda tóxica y las promesas rotas” del presidente Donald Trump durante una conferencia de prensa en Miami Springs este lunes 24 de junio, un día antes del relanzamiento de la campaña “Latinos For Trump”. dvarela@miamiherald.com

Seis demócratas miembros de la comunidad latina de Florida llamaron a una conferencia de prensa este lunes 24 de junio, en Miami Springs, con el objetivo de criticar al presidente Donald Trump y a las políticas que, según ellos, han sido dañinas para los hispanos, un día antes del lanzamiento de “Latinos for Trump,” una iniciativa para la campaña de reelección del presidente.

El grupo, formado por miembros de varias comunidades hispanas del estado, incluyendo cubanos, puertorriqueños, venezolanos y colombianos, hablaron sobre las principales polémicas de la administración Trump, desde la separación de niños migrantes hasta la respuesta inefectiva del gobierno federal tras la emergencia del huracán María.

Otro tema que recibió mucha atención fue las redadas de deportación masivas anunciadas (y luego demoradas) por el presidente en Twitter.

“[Después del anuncio] recibimos numerosas llamadas de gente desesperada, casi que preparándose para un huracán, con ese estado de ansiedad, con esa urgencia, con esa desesperación, no sabiendo si iban a llegar a su casa esa noche y poder ver a sus niñitos”, dijo Melissa Taveras, portavoz de la Florida Immigrant Coalition. “Entonces yo querría preguntarle a esta administración: ¿Qué le pretenden decir a estar personas? ¿Que piensan hacer con estas políticas que lo unico que logran es destruir nuestras comunidades?”

Acceso digital ilimitado: solamente 99 centavos el primer mes Reciba acceso total a nuestro contenido en todos sus dispositivos SUSCRIBASE AHORA

Mayra Macías, vicepresidenta del Latino Victory Fund, añadió: “Si el presidente Donald Trump llega a ganar otra vez, nuestra comunidad seguirá perdiendo. Ya sea con el cuidado de salud, empleos y salarios, o separando a los niños inmigrantes en la frontera. Los latinos tienen el poder político para frenar estas atrocidades”.

La conferencia de prensa de este lunes marcó el comienzo de una semana cargada en el ámbito político en Florida, una rafaga de actividad que demuestra el rol clave que va a tener el estado y sus más de dos millones de votantes hispanos en las elecciones de 2020.

Antes de los dos debates en Miami entre los candidatos demócratas a la presidencia el miércoles y el jueves, el vicepresidente Mike Pence va a estar en la ciudad este martes para anunciar el lanzamiento de “Latinos for Trump”, un esfuerzo nacional para alcanzar y seducir a los votantes hispanos. Trump triunfó en Florida en 2016 con 35 por ciento del voto hispano y ganando más de la mitad del voto cubano.

El discurso del presidente a los latinos para 2020, tanto en Florida como en el resto del país, estará muy probablemente basado en la salud de la economía americana y en la postura dura del gobierno contra el presidente venezolano Nicolás Maduro.

Es un mensaje que el partido demócrata en Florida está trabajando duro para combatir.

Esta conferencia de prensa es una de las muchas inversiones que los demócratas de Florida están haciendo para movilizar a los votantes hispanos. Con ayuda del Comité Nacional Demócrata (DNC), el partido ya tiene en el estado a 90 organizadores que están recibiendo salarios y ayudando a registrar a votantes en los distritos electorales hispanos. Además, hay un nuevo programa de radio y podcast en español de parte de los demócratas así como una iniciativa para proteger a los votantes hispanos de medidas que obstaculicen su voto.

Para los panelistas participantes en la conferencia de prensa la elección en 2020 para los latinos es clara: cualquier candidato menos Trump.

“Les quiero decir a los latinos que quieren votar por el presidente Trump [...] quiero que se recuerden del momento que ustedes llegaron a este país. No hay razón de cerrarle la puerta detrás a los demás.” dijo Evelyn Pérez-Verdia, miembro de la comunidad colombiana.

“ ‘Latinos for Trump’, ¿alguna vez has escuchado a algo tan absurdo? Son como ratones por serpientes”, dijo Adriana Rivera, directora de comunicaciones de Alianza for Progress. “Siempre están los que votan en contra de sus mejores intereses. Pero los que sabemos la verdad somos más”.