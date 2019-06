Ordenan recogida de 67 variedades de fuegos artificiales antes por estar ‘sobrecargadas con pirotecnia’

Accidente de fuegos artificiales en Cuba deja decenas de heridos Decenas de personas resultaron lesionados después de un accidente con fuegos artificiales en una celebración tradicional en la ciudad central cubana de Remedios el domingo, 25 de diciembre de 2017, de acuerdo con los medios estatales. Up Next × SHARE COPY LINK Decenas de personas resultaron lesionados después de un accidente con fuegos artificiales en una celebración tradicional en la ciudad central cubana de Remedios el domingo, 25 de diciembre de 2017, de acuerdo con los medios estatales.

El miércoles, la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos (CPSC) ordenó recoger 67 variedades de fuegos artificiales en cuatro recogidas separadas.

Además de los fuegos artificiales que se ordenó recoger, la CPSC dio a conocer un informe sobre normas de seguridad en inglés y en español donde aparecen consejos de seguridad, y las cifras del 2018 de lesionados (9,100, con el 62 por ciento solo el 4 de Julio) y de muertes (cinco, con el reporte todavía incompleto).

En el portal de la agencia hay también carteles en inglés y en español con información similar que se pueden imprimir.

En cada aviso de recogida se dice que el problema es el siguiente: “Los fuegos artificiales que se ordenó recoger están sobrecargados con una pirotecnia que busca producir un efecto auditivo, lo que viola las normas federales de regulación para este producto.

Los fuegos artificiales sobrecargados pueden provocar una explosión más grande de la que se espera, lo que representa un riesgo de daño, lesión y quemadura para los consumidores”. Entre las cuatro recogidas, se señala que hubo dos lesionados, “un niño de ocho años, y otro de 12 años que encontraron el extremo roto de un cohete Talon, lo prendieron y sufrieron serios daños. El niño de ocho años perdió una mano”.

▪ Este es el aviso de la compañía Grandma’s Fireworks, de West College Corner, Indiana. Los nombres de los fuegos artificiales que la compañía ordenó recoger son: Rise in the East; Safe Cracker; Angry Elf; Mamba; Crazy King; POW!; Bang; Crazy Robot Flowers; Frog Balls; Dragon Artillery; Small Festival Balls; Cock Rises!; Sammy’s Best; Katherine’s Catapult; Heavy Bomber; Multiple Rocket; Block Buster y Talon.

Se puede llamar a Grandma’s al teléfono 765-732-3866 o enviar un correo electrónico a gmasheila@woh.rr.com y hannonc@aol.com si tiene alguna pregunta sobre la devolución de los fuegos artificiales.

▪ Patriot Pyrotechnics/Bill’s Fireworks ordenó recoger Dog Rules 30 Shot Cake; Bite Me 25 Shot Cake; Buster Sword 100 Shot Cake; Echo of Freedom 25 Shot Cake; Man’s Best Friedn Fireworks Cake; No Fooling ARound 130 Shot Cake; Top Notch Fireworks Cake; Dog Don’t Stop Barking Artillery Shell 24 Pack; Wonder of Galaxy 100 Shot Cake; Horror Night Artillery 6 Pack; American Hero 88 Shot Cake; Romantic Aliens 100 Shot Cake; Three’s a Charm Artillery Shell 6 Pack; Desperate Attempt 100 Shot Cake; Monkey Business 100 Shot Cake; Monkey Go Ape 100 Shot Cake; Monkey’s Revenge 25 Shot Cake; Outcast 49 Shot Cake; Godzilla Roars 36 Shot Cake; Monkey Planet 100 Shot Cake; 1.25 inch Artillery shell 18 Pack; y Double Nuts y Triple Ripples Artillery Shell 24 Pack.

Para cualquier pregunta sobre la devolución de los fuegos artificiales se puede llamar a Bill’s Fireworks al teléfono 616-527-1337 o enviar un correo electrónico a fireworks@casair.net.

▪ GS Fireworks ordenó recoger 1.25-inch Artillery Shells; Blast From the Past; Born Hero 25 Shot Cake; Burning Aces 25 Shot Cake; The Closer 100 Shot Cake; Clown Shells; Cock Rises Canister Shells; Cock-a-doodle-doo 25 Shot Cake; Crazy Labbits 36 Shot Cake; Dead Heat 100 Shot Cake; Defenders 49 Shot Cake; Don’t Panic Canister Shells; Godzilla Roars 36 Shot Cake; Horror Night Ball Shells; IT Canister Shells; Magical Roman Candle; Monkey Planet 100 Shot Cake; Rising Silver Flowers in Spring 25 Shot Cake; Shrooms 100 Shot Cake; Sky Jam 96 Shot Cake; Spider 25 Shot Cake; Sun Rise Crackers; Thunder King Single Shot Salutes; Tommy Gun Single Shot Salute; Top Notch Fireworks 64 Shot Cake y Tsunami Alert 100 Shot Cake.

Para cualquier pregunta, se puede llamar a GS Fireworks al teléfono 616-304-8800 o enviar un correo electrónico a jewel.david@att.net. Keystone ordenó recoger G-Force Artillery Shell Fireworks. Para cualquier pregunta se puede llamar a Keystone al teléfono 717-299-3180 de 9 a.m. a 9 p.m., Hora Estándar del Este, de lunes a viernes, o enviar un correo electrónico a info@keystonefireworks.com.