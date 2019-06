De Blasio cita al Che Guevara en mitin con empleados del Aeropuerto Internacional de Miami

Bill De Blasio, alcalde de Nueva York y candidato demócrata a la presidencia, habla en el primer debate demócrata en Miami el 26 de junio de 2019. AP

Demócratas de Miami criticaron duramente el jueves al alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, y lo exhortaron a que se disculpara, después que el candidato presidencial citó al tristemente célebre guerrillero argentino-cubano Ernesto Che Guevara durante un mitin con empleados del Aeropuerto Internacional de Miami.

De Blasio, quien participó en el debate de candidatos presidenciales el miércoles por la noche en Miami, usó una de las frases más famosas del Che cuando se unió a los trabajadores que se declararon en huelga en protesta por las malas condiciones de trabajo y salario en el Aeropuerto Internacional de Miami. Mientras unas 100 personas coreaban detrás de él, De Blasio los exhortó a sindicalizarse. “Los ojos del mundo están puestos en este aeropuerto, los ojos del mundo están puestos sobre Miami-Dade”.

Antes de entregar el micrófono al próximo orador, De Blasio repitió una frase de una de las figuras más odiadas en Miami: “Hasta la victoria siempre”.

La frase es original de Guevara, quien fue uno de los principales seguidores de Fidel Castro. Muchos en la comunidad exiliada cubana consideran a Guevara un sociópata asesino, pero algunos izquierdistas lo consideran un mártir y hasta cierto punto se ha convertido en una figura de la cultura popular después de su ejecución en Bolivia.





El Che Guevara dejó su carta de despedida a Fidel Castro antes de salir con destino a Bolivia, que termina con la frase: “Hasta la victoria siempre”.

Detrás de De Blasio, la multitud lo vitoreó y no pareció molestarse. Pero la cita —intencional o no— fue rápidamente criticada y calificada de error garrafal por demócratas que hablaron a los empleados del aeropuerto antes que De Blasio y se mostraron horrorizados al enterarse de lo que dijo.

Jose Javier Rodríguez, un senador estatal cubano que también habló en la actividad y se marchó antes del discurso de De Blasio, lo exhortó a que se disculpara. Rodríguez señaló que muchos de los huelguistas en el aeropuerto son cubanos.

“Citar a un asesino responsable de muerte y opresión en Cuba comunista y en toda América Latina no es aceptable. Por favor, discúlpese”, tuiteó Rodríguez, cuyo distrito incluye a La Pequeña Habana.

Christian Ulvert, asesor político miamense y de origen nicaragüense, calificó la cita del Che Guevara de “ignorancia total” y “más que una falta de respeto”. Por su parte, la senadora estatal Annette Taddeo, una colombianoamericana quien habló en el mitin antes de De Blasio, se quedó de una pieza cuando un reportero le dijo que el candidato demócrata había dicho.

“No tengo idea si [De Blasio] sabía [que la frase es del Che Guevara]. Pero es muy desalentador, claramente”, dijo. “Es es el problema que enfrentamos todo el tiempo... En la izquierda hay personas que no tienen la menor idea”.

No está claro si De Blasio sabía que la frase es de Guevara. El Miami Herald trató de comunicarse con la campaña del candidato pero hasta ahora no ha habido una respuesta.

“¿Sabe él quién era Che Guevara?”, preguntó Félix Rodríguez, veterano de la invasión de Bahía de Cochinos quien ayudó al ejército boliviano a capturar a Guevara. “Me parece que no. Y si lo sabe es un f****ing a**hole”.

Rodríguez dijo que Guevara “odiaba a Estados Unidos”.

El incidente fue similar al ocurrido en 2012, cuando Mitt Romney asoció equivocadamente un lema de Fidel Castro con una Cuba libre durante una visita a Miami, en que repitió la frase “Patria o muerte, venceremos”, con que Castro solía terminar sus discursos.

Bill De Blasio (izq), alcalde de Nueva York y candidato a la presidencia de Estados Unidos en 2020, habla mientras el representante Tim Ryan (centro), demócrata por Ohio, y Julián Castro, ex secretario del Departamento de Vivienda y Desarrollo Humano, observan diurante el primer dabate de los candidatos demócratas el 26 de junio de 2019 por la noche en Miami. Joe Raedle Getty Images

No importa si De Blasio intentó hacer una referencia a la revolución cubana, no hay duda que la metedura de pata será repetida por los republicanos, quienes han organizado protestas afuera del Adrienne Arsht Center for the Performing Arts para criticar a los demócratas por considerarlos socialistas. Es un tema que ha sido repetido toda la semana por el Comité Nacional Republicano y por la campaña del presidente Donald Trump, quien la semana pasada lanzó en Miami un esfuerzo para captar el voto de los hispanos.

Irónicamente, Tom Pérez, presidente del Comité Nacional Demócrata, dijo a principios de este mes al Miami Herald en una entrevista que creía que los debates en Miami serían una gran oportunidad para que el partido rechazara las críticas de que es socialista. Candidates U.S. Sen. Cory Booker and Ohio Congressman Tim Ryan, who also debated Wednesday.

“Muchos de estos candidatos haría bien en hablar con nosotros sobre algunos detalles específicos que existen en la Florida”, dijo Taddeo.