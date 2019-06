Trabajadores del Aeropuerto Internacional de Miami se van a la huelga en protesta por malas condiciones de trabajo

Manifestantes corean lemas durante una manifestación en el Aeropuerto Internacional de Miami. Trabajadores de carga de equipaje de Eulen America, contratista que presta servicios a Delta and American Airlines en el Miami, se fueron a la huelga el jueves. jiglesias@elnuevoherald.com

Trabajadores que se ocupan de subir la carga y el equipaje en el Aeropuerto Internacional de Miami para las aerolíneas American Airlines y Delta Airlines se fueron a la huelga el jueves para exigir a su empleador, la compañía contratista Eulen America, que mejore las condiciones de trabajo.

Los trabajadores de Eulen describen que las condiciones de trabajo son insoportables: turnos completos sin receso, equipos rotos o mal reparados, y que no tienen vacaciones ni días por enfermedad pagados, así como represalias de la gerencia por quejarse de los problemas. Los trabajadores en huelga no están sindicalizados.

“Muchos de nosotros vinimos de países difíciles en busca del sueño americano”, dijo Esteban Barrios, de 61 años, quien lleva tres años con Eulen prestando servicio a Delta Airlines. “Esto se ha convertid as a Eulen employee for three years. “Esto es una pesadilla”.

Acceso digital ilimitado: solamente 99 centavos el primer mes Reciba acceso total a nuestro contenido en todos sus dispositivos SUSCRIBASE AHORA

Manifestantes corean lemas durante una manifestación en el Aeropuerto Internacional de Miami. Trabajadores de carga de equipaje de Eulen America, contratista que presta servicios a Delta and American Airlines en el Miami, se fueron a la huelga el jueves. Jose A. Iglesias jiglesias@elnuevoherald.com

Eulen ha dicho anteriormente que las alegaciones de los trabajadores son falsas.

Delta Airlines tiene un contrato con Eulen para ofrecerle servicios de carga de equipaje a los aviones. Por su parte, American contrata a Eulen para servicios de revisión de equipaje. La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de Estados Unidos está investigando en este momento a Eulen en el Aeropuerto Internacional de Miami, confirmó el jueves un portavoz de la entidad federal. Los empleados sindicalizados de la SEIU en el lugar calculan que docenas de trabajadores están participando en la huelga, tanto en el MIA como en el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood.

Lester Sola, director del Departamento de Aviación de Miami-Dade, dijo en un comunicado que su departamento sigue monitoreando la situación para asegurar que los trabajadores tengan “los equipos, instalaciones y oportunidades de compensación debidos”.

“Nos hemos reunido varias veces con Eulen y nos han entregado documentos y un plan de medidas que, si se implementa, debe abordar las preocupaciones de los empleados”, expresó Sola en el comunicado.

Miami-Dade entregó al Herald el plan de medidas de Eulen, firmado por Xavier Rabell, presidente ejecutivo de la compañía. El documento expresa que Eulen comprará camiones nuevos para agosto de 2019 y colocará boletines sobre el proceso de quejas en las salas de receso. El plan indica que los equipos existentes “son seguros de operar” y que la compañía ha gastado más de $200,000 en equipos como cargadores de estera y acondicionadores de aire en los últimos nueve meses. El plan no aborda la programación de turnos de trabajo ni las vacaciones o días por enfermedad con paga.

“Aunque no podemos hacer nada con las alegaciones injustas que se han planteado, Eulen ha tomado, y seguirá tomando, medidas activas para asegurar que los empleados trabajan en condiciones seguras y saludables, y seguiremos haciendo el máximo por ofrecer servicios de alta calidad a los clientes, a la vez que trabajamos como una de las mayore compañías del MIA”, escribió Rabell en el plan de medidas.

Un portavoz de Delta dijo que la aerolínea no espera afectaciones por la huelga. “Delta exige a todos los proveedores que mantengan un ambiente de trabajo adecuado, acorde con nuestros valores de tratar a todos con dignidad y respeto. Seguimos trabajando directamente con la dirección de Eulen y tomamos muy en serio las preocupaciones expresadas por lo empleados”, expresó la compañía en un comunicado.





Por su parte, American emitió el siguiente comunicado: “American no espera que su servicio se vea afectado hoy. Hemos estado en contacto con Eulen sobre sus prácticas y seguimos monitoreando de cerca la respuesta de la compañía a las preocupaciones de los empleados”.

A las 7 a.m. afuera de la Terminal H, trabajadores de Eulen caminaban en círculo con letreros que decían “Eulen on Strike”, mientras coreaban “Sí se puede”. A eso de las 7:15 a.m. , el candidato presidencial demócrata senador Cory Booker se les unió en la marcha.





“Estoy aquí para apoyarlos”, dijo Booker. “El trabajo que ustedes hacen es increíble. Los derechos de ustedes son importantes”, agregó en español.

Booker dijo que apoya aumentar el salario mínimo federal a $15 la hora, y culpó del estancamiento de los salarios a “una enorme reducción en los sindicatos”.

“Todo lo que ustedes ven que se hace para evitar la sindicalización... todo eso tiene que ver con una baja en los beneficios”, dijo.

Eulen es una de las pocas compañías que operan en el aeropuerto que está obligada a pagar a su empleados al menos $13.23 la hora, con seguro médico, o $16.40 sin seguro médico, según la ordenanza aprobada por Miami-Dade en julio de 2018. Las aerolíneas y sus filiales están exentas de la ordenanza, junto con todas las tiendas y restaurantes que ya tienen contrato con el MIA. Los trabajadores de Eulen dicen que el salario por hora probablemente fuera suficiente si pudieran trabajar a tiempo completo. Los empleados alegan que Eulen los mantiene en turnos de trabajo de tiempo parcial sin un horario fijo, lo que les impide tener otro empleo, y no les ofrece días de enfermedad o vacaciones pagadas.

“Te dan 20 horas y te mueven [el horario] como una ficha en un juego de mesa. Van moviendo las personas a su antojo”, dijo Joel Talavera, de 52 años, quien lleva tres años en Eulen.

“No pude ir a trabajar como el otro lunes. Es producto del exceso de trabajo, día tras día, llega el momento... Queremos días de enfermedad, así no perdemos dinero cuando estamos enfermos”.





Barrios dijo que había estado tomando clases de inglés todos los lunes por la noche durante un año, hasta que Eulen le cambió el horario después que pidió a la compañía que le entregara los registros de quejas a la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA). También dijo que la compañía le redujo el salario de $17.40 a $16.40 la hora después que hizo la solicitud.

En una carta al Departamento de Aviación de Miami-Dade, Rabell, el presidente ejecutivo de Eulen, dijo que la compañía le redujo las horas a Barrios cuatro días antes de solicitar los registros de la OSHA. La empresa dijo en su carta que le había pagado de más a Barrios varios meses antes del cambio en la paga y que Barrios había solicitado una reducción de cargo.