Ladrón trató de entrar en tres tiendas, pero solo logró robar en una

DEPARTAMENTO DE POLICIA DE WILTON MANORS

La policía está buscando a un hombre que, según dijo, trató de entrar en tres tiendas del Condado Broward el jueves por la mañana. Solo logró entrar en una.

Poco después de las 6 a.m., la policía de Wilton Manors respondió a tres llamadas por intento robo en To The Moon, RockHard LoveStuff y New York Grilled Cheese Co., las tres ubicadas en la misma cuadra de Wilton Drive.

Un residente llamó a la policía tras haber visto cristales rotos en la parte trasera de uno de los establecimientos. Cuando los patrulleros llegaron, registraron el negocio, pero no encontraron a nadie. Un video de vigilancia captó lo que ocurrió entre las 2:15 a.m. y las 3:31 a.m. del jueves.

En el video aparece un hombre cuando se dirige a la puerta trasera de To The Moon y trata de entrar en la tienda. No pudo hacerlo. Después, el hombre se va y regresa poco más tarde con un bloque de concreto. En esta ocasión, intenta penetrar en RockHard LoveStuff por la puerta trasera, y logra hacerlo.

Acceso digital ilimitado: solamente 99 centavos el primer mes Reciba acceso total a nuestro contenido en todos sus dispositivos SUSCRIBASE AHORA

Una vez dentro, según la policía, el individuo robó dinero en efectivo de la caja registradora y alguna “mercancía”, de acuerdo con el reporte policial. Pero el hombre todavía no había acabado.

También trató de meterse en New York Grilled Cheese, pero no pudo lograrlo. Los tres negocios sufrieron daños en las ventanas y en las puertas traseras. La policía está buscando al sospechoso y la mercancía que robó en RockHard LoveStuff.

El sujeto vestía una camiseta de color naranja o melocotón, con pantalones largos y zapatillas deportivas blancas. Las autoridades le piden a cualquier persona que tenga información sobre los tres incidentes o sobre el sospechoso, que llame al detective Tim Lee al teléfono 954-390-2150 o visite el portal info@wmpd.org.