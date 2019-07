Ese turista que se toma un mojito de $50 en Ocean Drive pudiera ser un empleado encubierto de Miami Beach

Miami Beach planea enviar empleados cubiertos para identificar a cafés que no anuncien los precios o traten de engañar a los clientes para que pidan alimentos y bebidas costosas. CMGUERRERO@ELNUEVOHERALD.COM

Marissa Lopes y su amiga Erin Sayago acababan de llegar de vacaciones a Miami Beach desde Toronto cuando personal de un café de Ocean Drive las convencieron de entrar.

Los camareros les ofrecieron dos tragos por el precio de uno, de manera que las mujeres pidieron dos mojitos y un poco de chips con guacamole.

“Nos dijeron que era un especial”, dijo Sayago.

Pero antes cuando fueron a pagar se enteraron que la cuenta era más de $60. Parecía mucho dinero por un trago, puesto que el segundo debía ser gratis, y una ración de guacamole.

Acceso digital ilimitado: solamente 99 centavos el primer mes Reciba acceso total a nuestro contenido en todos sus dispositivos SUSCRIBASE AHORA

“Me sorprendí cuando miré en mi cuenta bancaria”, dijo Lopes el viernes por la tarde mientras ella y Sayago caminaban por Ocean Drive. “Aprendimos la lección”.

Pero esa lección —tener mucho cuidado con los cafés en la acera— no es la que Miami Beach quiere que sus visitantes aprendan. El año pasado, la Comisión municipal impuso nuevas reglas sobre los establecimientos en exteriores, que operan en propiedad pública, para exigirles que muestren el precio de todos los alimentos, bebidas y especiales en el menú. Para recibir el permiso de operar un café en la acera, los negocios tienen que presentar un menú de muestra a la ciudad.

While Miami Beach’s code enforcement agency has cited some restaurants for menu infractions, other misleading sales tactics are harder to catch. Review sites like Yelp are filled with dozens of complaints about sidewalk cafes with warnings like “It was a huge scam!” and “Do NOT COME HERE!!”

Por esa razón, Miami Beach planea comenzar a enviar empleados encubiertos a cenar a cafés en South Beach. Estas personas serán empleados municipales a tiempo parcial que reportarán prácticas inescrupulosas a los agentes de cumplimiento del código y la Policía.

El viernes, el comité de Finanzas de la Comisión aprobó asignar $25,000 para un programa piloto de empleados encubiertos centrados en los cafés en la acera a lo largo de Ocean Drive, Collins Avenue y Washington Avenue.

“La meta es asegurar que todos los clientes en Miami Beach tengan la mejor experiencia posible; desafortunadamente, hemos tenido algunos problemas con algunos negocios y sus prácticas engañosas”, dijo el comisionado Mark Samuelian, quien patrocinó la propuesta.

John Deutzman, miembro de un panel asesor de Ocean Drive convocado por el alcalde Dan Gelber, dijo que ha documentado recientemente más de 100 quejas en Yelp de personas que alegan que las engañaron en un café de Ocean Drive.

“Mucha gente cree que los han estafado”, dijo. “La única forma de detectar esto es con una operación encubierta”.





La propuesta, que todavía debe aprobar el pleno de la Comisión, es parte de un esfuerzo más amplio por mejorar Ocean Drive.

El futuro de la icónica calle, una de las atracciones más conocidas de Miami Beach, ha sido objeto de intensos debates y estudios en años recientes. Funcionarios municipales y paneles de vecinos han propuesto diferentes medidas, como más cámaras de seguridad y hacer cumplir con más rigor las ordenanzas sobre beber alcohol en público. Una idea audaz —eliminar la venta de alcohol a partir de de las 2 a.m.— fue rechazada por los electores en 2017.

Ceci Velasco, directora ejecutiva de la Asociación de Negocios de Ocean Drive, dijo que piensa que la situación ha mejorado en los últimos años. “Los menúes, la higiene, el volumen de la música, todos esos componentes son parte de un mayor esfuerzo por mejorar el distrito”.

Velasco dijo que la asociación apoya la idea de los empleados encubiertos y que anteriormente se había estudiado lanzar algo similar, pero no encontraron los recursos. Sin embargo, Velasco dijo que quiere que Miami Beach aplique el programa en toda la ciudad en vez de solo los negocios en Ocean Drive y Collins Avenue.

Aunque los comisionados solamente han asignado fondos para el patrullaje del llamado distrito del entretenimiento, dijeron que pudieran dar más dinero para ampliar el programa piloto a Lincoln Road y Española Way. Si el programa resulta positivo, dijo Samuelian, con el tiempo pudiera implementarse a nivel de toda la ciudad. Miami Beach ya tiene seis empleados a tiempo parcial que se hacen pasar por clientes para evaluar en secreto el funcionamiento de los trolleys, estacionamientos y otros servicios municipales.

Turistas que pasaban por Ocean Drive el viernes a la hora de almuerzo dijeron que pensaban que era una buena idea.

“Pienso que eso pudiera funcionar”, dijo Lorena Delgado, de 24 años quien había venido de visita desde Austin, Texas. La joven llegó la noche anterior y cenó con un amigo en Ocean Drive, donde pagó $105 por dos platos de pasta y dos bebidas que debían ser dos por el precio de una.

Pero los empleados encubiertos no son el único plan para proteger a los turistas de prácticas inescrupulosas. Hace unas semanas, la Comisión municipal aprobó una ordenanza que prohíbe el uso de pizarrones en los cafés en la acera, que autoridades municipales dicen que atraen a turistas con ofertas de dos tragos por uno y otras promociones. La ordenanza tiene que someterse a una segunda votación el próximo mes antes de implementarse.