Esto le preocupa al nuevo cónsul de México en Miami

Florida endureció su posición hacia los inmigrantes indocumentados y ante este nuevo escenario las autoridades consulares de México están reforzando medidas para orientar a sus ciudadanos, mientras sostienen reuniones con la Policía a fin de que se mantenga abierto un canal de comunicación para tratar a las víctimas de delitos.

Jonathan Chait Auerbach, el nuevo cónsul general de México en Miami, dijo que la entrada en vigor de la ley de Inmigración de Florida que prohíbe las ciudades “santuario” es un tema que le preocupa porque los mexicanos residentes en el estado e inmigrantes de otros países pueden verse afectados con su aplicación.

“En ese sentido para nosotros es muy importante atenderlas y tenerlas ubicadas. Para ello tenemos los consulados móviles, nos desplazamos a los lugares donde tenemos mayor concentración de población de origen mexicano. La idea es llevarles todos los servicios que se dan en el consulado . Muchos tienen temor de viajar por esta ley”, dijo el diplomático este martes en una entrevista con el Nuevo Herald.

La ley SB 168, además de prohíbir las ciudades “santuario”, establece que las autoridades estatales y municipales y los Departamentos de Policía deben asistir a Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la detención y deportación de los inmigrantes.

A ello se suma el anuncio del presidente Donald Trump en Japón de que las redadas a inmigrantres indocumentados comenzarían después del 4 de julio si los congresistas no alcanzan un acuerdo para reformar el sistema de asilos.

Otra de las iniciativas del Consulado de México en Miami es suministrar asesoría legal a todos, independientemente de su estatus migratorio, porque “tienen derechos, como responsabilidades, pero también es importante decirles cuál es la situación”.

Chait Auerbach, quien tiene 20 años de carrera diplomática, detalló que ayudan a las personas a tener su documentación de México en regla y piden a los padres que registren a sus hijos nacidos en Estados Unidos en el consulado “por si en algún momento tienen que regresar a México, los hijos ya tengan su acta de nacimiento mexicana para que su integración sea más rápida”.

También ofrecen talleres con abogados especializados para que las personas sepan cuál es la situación actual y los exhortan a cumplir con las leyes de EEUU para evitar cualquier tipo de problemas que, dijo el Cónsul, causen que sean detenidos y “lamentablemente puedan ser deportados por su estado migratorio”.

El Cónsul, que realizó labores diplomáticas en El Paso, Texas, y en San Francisco, California, comentó que están trabajando con los departamentos policiales para explicarles el miedo que tiene la comunidad mexicana de acercarse a ellos.

“Hay que saber dónde se divide si son indocumentados o no. Y si son víctimas de delitos que se les atienda y que no afecte si son indocumentados. Con las diferentes policías con las que me he encontrado, también lo entienden de esa manera, porque al cerrar esa relación se genera mayor número de delitos porque la gente tiene miedo”, dijo.

Recientemente el cónsul se reunió con agentes y con el jefe del Departamento de la Policía de West Palm Beach. Los policías incluso estuvieron presentes en las actividades consulares y llevaron a cabo una mesa de información y hablaron con el público.

“Quiero seguir haciendo eso con la Policía de otras ciudades. Es importante que sigan confiando en la Policía porque si llegan a ser víctimas, por ejemplo, de violencia doméstica o de trata, al no poder acceder o acudir a la policía se generan más delitos”, afirmó Chait Auerbach.

Las autoridades consulares también trabajan con los líderes comunitarios y se mantienen mutuamente informados. ”Es una comunicación fundamental para saber qué está sucediendo. Ellos nos indican en qué zonas hay mayor movimiento de las autoridades”, dijo el cónsul.

Chait Auerbach destacó que no quiere que se perciban las medidas como una situación de alarma, sino que lo importante es que los mexicanos en Florida sepan que están apoyados por el consulado y por muchas organizaciones civiles.

Misión comercial de Florida a México

El cónsul anunció durante la entrevista que una misión comercial de Florida representando a nueve puertos del estado viajará a México a finales de julio con el objetivo de explorar las posibilidades de mayor intercambio comercial.

Los puertos son una gran oportunidad para México en cuanto a la movilización de mercancías, de acuerdo con el diplomático, y explicó que al comparar el tiempo que tarda el traslado a través de tierra con el de la frontera marítima, esta última vía es más efectiva.

“Y por otro lado en Florida ya teniendo la gestión del ferrocarril, eso sale hacia los mercados del sur de EEUU y del noreste. Ahí se pueden explorar muchas oportunidades del intercambio México-Florida y a través de Florida”, explicó.

El intercambio comercial se centra en productos agrícolas, en autopartes, tecnología, entre otras mercancías.

Chait Auerbach, con apenas cuatro semanas en Miami, tiene otros planes, además de los comerciales. Y es promover mucho más la cultura contemporánea mexicana en la llamada capital de Latinoamérica con el diseño industrial, textil, de moda, y artistas que ya residen en Florida.