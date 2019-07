¿Está Univision explorando una venta? La compañía contrata a banco de inversión para explorar sus opciones

La sede de Univision Communications Inc. en Doral, Florida.

Univision Communications Inc., el gigante de la televisión en español con sede en Doral, Florida, estudia la posibilidad de venderse, reportó el miércoles The Wall Street Journal.

Fuentes dijeron al Journal que Univision contrató a Morgan Stanley y al banco de inversión LionTree para determinar sus opciones. La compañía está en manos privadas desde 2006.

Los últimos años han estado llenos de cambio para la compañía. En 2017, Univision despidió de más de 200 empleados y enfrentó el éxodo de varios altos ejecutivos bajo su nuevo presidente ejecutivo, Vincent Sadusky. La compañía también canceló una salida a bolsa que se trabajó durante varios años. Este año, Univision vendió Gizmodo Media Group, un conjunto de sitios web en inglés que incluía a The AV Club, Jezebel, The Root y The Onion, a una firma de inversión privada con sede en Boston.

Según el Journal, Univision rechazó una oferta del magnate de medios John Malone para comprar la empresa en 2017. En ese momento, la compañía estaba valorada entre $13,500 millones y $15,000 millones, reportó el Journal.