María del Carmen Ortega

Perdí mi tarjeta de Medicare. ¿Cómo la reemplazo?

P. López, Miami

La forma más fácil y nueva de obtener una tarjeta de Medicare de reemplazo es usar su cuenta my Social Security. Visite www.socialsecurity.gov/myaccount para obtener más información sobre cómo crear una cuenta. También puede obtener una tarjeta de reemplazo de Medicare llamando al número gratuito 1-800-772-1213 (TTY 1-800-325-0778). Guarde su tarjeta en un lugar seguro. No deje que nadie sepa su número de Seguro Social.

Si llamo al 1-800-772-1213, ¿puede un representante del Seguro Social tomar mi solicitud de ayuda con medicamentos recetados de Medicare por teléfono?

Z. Mella, Miami Springs

Si un entrevistador está disponible cuando llama al número 800, le puede tomar su solicitud por teléfono. Si no está disponible de inmediato, podemos programar una cita telefónica para usted. Para obtener la manera más rápida y conveniente de solicitar ayuda con medicamentos recetados de Medicare, vaya en línea a www.socialsecurity.gov/prescriptionhelp.

Mi hija recibe beneficios de SSI. Me acabo de casar ¿Los ingresos de mi cónyuge afectan el pago de mi hija como padrastro o madrastra?

E. Ortiz, Boca Raton

Sí. Los ingresos y recursos de un padrastro o madrastra cuentan mientras el padrastro vive en la casa. Algunos ingresos no cuentan, como las pensiones del Departamento de Asuntos de Veteranos, los pagos de cuidado de crianza para un niño no elegible y la Asistencia Temporal para Familias Necesitadas. Además, los recursos excluibles, como una casa y un solo vehículo utilizado para el transporte, no cuentan. Para más información, visite www.socialsecurity.gov/ssi/spotlights/spot-deeming.htm.

Me mudé con mis padres hasta que me puse de pie. ¿Por qué disminuyó mi pago de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI)?

M. Montes de Oca, Coral Gables

Si recibe SSI, sus arreglos de vivienda pueden afectar su pago mensual. Cuando vive en la casa de otra persona y no paga su parte justa de los gastos de vida, esto se cuenta como un ingreso “en especie” y puede reducir su pago de SSI. Debe informar de cualquier cambio en su vivienda a la Seguridad Social dentro de los 10 días posteriores al cambio. Al informar un cambio en el arreglo de vivienda, debe informarnos su dirección, con quién vive y qué contribuye a las facturas y gastos del hogar. También debe informar si se muda a un hospital privado o público o a un asilo de ancianos, a una institución administrada por el gobierno, a la cárcel, a la casa de otra persona o a un nuevo lugar propio. Informe cambios en su vivienda al 1-800-772-1213 (TTY 1-800-325-0778) de 7 a.m. a 7 p.m., de lunes a viernes. Más información sobre SSI y las cosas que necesita informar en www.socialsecurity.gov/ssi.

Me rechazaron por incapacidad. ¿Necesito un abogado para apelar?

F. Sanchez, Hialeah

Usted tiene derecho a contratar a un abogado si lo desea, pero no es necesario. De hecho, puede presentar una apelación del Seguro Social en línea sin un abogado. Nuestro proceso de apelación en línea es conveniente y seguro. Simplemente vaya a www.socialsecurity.gov/disability/appeal o llámenos al 1-800-772-1213 (TTY 1-800-325-0778) para programar una cita para visitar su oficina local del Seguro Social para apelar.