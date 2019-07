Pareja ayuda a recaudar miles de dólares para niños de Homestead

Letreros en las cercanías de centro de detención de niños inmigrantes de Homestead. el Nuevo Herlad

El esfuerzo filantrópico de Charlotte y Dave Willner en el ámbito de la inmigración recibió mucha atención el verano pasado, cuando el repudio público hacia la política de separación familiar (ahora descontinuada) de la administración del presidente Donald Trump estaba en su punto máximo.

En ese entonces, los esposos californianos acudieron a Facebook para recaudar fondos en beneficio de RAICES, una organización tejana sin fines de lucro que provee asistencia legal en forma gratuita o a bajo costo para inmigrantes y refugiados. En solo una semana y media se recaudaron más de $20 millones, estableciendo así un nuevo récord de recaudación a través de Facebook.

Ahora, el matrimonio Willner está liderando una nueva campaña de recaudación de fondos. Su meta es ayudar a los aproximadamente 3,000 niños demorados en el Centro de Detención de Homestead, el único refugio para niños inmigrantes en el país que además de no poseer licencia tiene fines de lucro.

En solo cinco días, su página de Facebook titulada “Send legal help to a detained child” (Envía ayuda legal a un niño detenido) ha recaudado más de de $160,000 con el aporte de 2,305 personas. Todos los beneficios serán destinados a Americans for Immigrant Justice, una organización sin fines de lucro basada en Miami que proporciona ayuda legal a los menores no acompañados que se encuentran en Homestead

Acceso digital ilimitado: solamente 99 centavos el primer mes Reciba acceso total a nuestro contenido en todos sus dispositivos SUSCRIBASE AHORA

Para los inmigrantes, y en especial para los niños inmigrantes, obtener representación legal es fundamental.

Según datos del gobierno analizados por la Transactional Records Access Clearinghouse de Syracuse University, nueve de cada 10 menores no acompañados y sin representación legal son deportados. Además, una evaluación realizada por investigadores de Georgetown University sobre las solicitudes de asilo arrojó la conclusión que el acceso a un abogado es el factor más importante en los pedidos de asilo, especialmente si éstos involucran a niños.

Adicionalmente al dinero que se recaude a través de la página de Facebook de los Willners –y las más de 50 otras páginas activas de menor envergadura en la misma plataforma– Americans for Immigrant Justice también cuenta con recibir algo de ayuda de la parte del gobierno federal.

La semana pasada, el Congreso aprobó –y el presidente Trump indicó que iba a firmar– un proyecto de ley de financiación suplementaria que dejaría al Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) resumir pagos para servicios educativos, recreacionales, y legales en centros de detención como el que se encuentra en Homestead.

La ayuda para financiar esos servicios había sido cancelada por la administración Trump a principios de junio.

Actualmente, la Oficina de Reasentamiento de Refugiados de HHS financia al Vera Institute of Justice, una organización sin fines de lucro con sede en Nueva York que contrata proveedores de servicios legales para representar a jóvenes no acompañados dentro de los centros de detención.

En Florida, el Instituto Vera contrata a Americans for Immigrant Justice.

“Nos alivia saber que la financiación de los servicios legales se reanudará para los niños inmigrantes detenidos”, dijo Michelle Ortiz, subdirectora en Americans for Immigrant Justice al Miami Herald la semana pasada. “Seguiremos luchando por nuestros clientes vulnerables para asegurarnos que estén a salvo de cualquier daño”.