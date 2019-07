Delincuente sexual Jeffrey Epstein fue arrestado en aeropuerto de Nueva Jersey

Imagen de video de Jeffrey Epstein dando declaraciones en abril del 2009. Archivo.

Más de una década después de recibir una de las sentencias más indulgentes para un delincuente sexual en serie en la historia de EEUU, el multimillonario Jeffrey Epstein fue arrestado cerca de Nueva York, según confirmaron fuentes al Miami Herald la noche del sábado.

Epstein fue arrestado en el aeropuerto de Teterboro en Nueva Jersey, según una de las fuentes. Los registros de vuelo muestran que acababa de volar a Teterboro desde París el sábado.

Alrededor de las 5:30 p.m. el sábado, cerca de una docena de agentes federales derribaron la puerta de la casa de Epstein en Manhattan para ejecutar órdenes de búsqueda, dijeron testigos y fuentes.

“Escuchamos los fuertes golpes y nos acercamos y vimos a todos estos agentes del FBI golpeando la puerta”, dijo un testigo al Herald.

Se espera que Epstein, de 66 años, sea procesado en un tribunal federal de Nueva York el lunes, acusado de haber abusado sexualmente de decenas de niñas menores de edad en Nueva York y en Florida, dijeron las fuentes. Su arresto, reportado por primera vez por el Daily Beast, ocurre casi dos semanas después de que el Departamento de Justicia anunció que no anularía su acuerdo de no persecución del 2008, aunque un juez federal dictaminó que era ilegal.

Los rumores habían estado circulando durante meses que Epstein estaba siendo investigado por cargos de abuso sexual en el Distrito Sur de Nueva York. No está claro de qué tipos de casos se trataban esas investigaciones, y el Herald no pudo confirmar el estado de la investigación de Nueva York.

Las fuentes dijeron que fue arrestado por el FBI en virtud de una acusación sellada que se desvelará el lunes. Está bajo custodia en Nueva York y está programada una audiencia de fianza para el lunes.

“Esa audiencia de fianza será crítica porque si le otorgan la fianza, él tiene suficiente dinero para desaparecer y nunca lo conseguirán”, dijo al Herald una fuente en Nueva York.

En noviembre pasado, el Miami Herald publicó una serie de reportajes, titulada “Perversion of Justice”, que describía las formas en que el abogado del Distrito Sur de Florida, Alexander Acosta, trabajó junto con los abogados de Epstein para diseñar el acuerdo de no prosecución, y mantenerlo en secreto de las víctimas de Epstein, para que no pudieran objetar. Acosta es ahora el secretario de Trabajo del presidente Donald Trump.

Las fuentes dijeron al Herald que la acusación incluye nuevas víctimas y testigos que hablaron con las autoridades de Nueva York durante los últimos meses.

“Oh Dios mío. ¡Finalmente, finalmente, finalmente! ¡Justicia!”, dijo Michelle Licata, una de las víctimas de Epstein que fue abusada por él cuando tenía 16 años.

Epstein, quien tiene hogares en Manhattan, Palm Beach, Nuevo México, París y en las Islas Vírgenes de Estados Unidos, abusó sexualmente de casi tres docenas de niñas, en su mayoría de 13 a 16 años, en su mansión de Palm Beach desde 1999 hasta 2006, según los investigadores. Utilizó a las niñas para ayudar a reclutar a otras niñas jóvenes como parte de una operación que funcionó de manera similar a un esquema piramidal. El investigador del FBI descubrió que también tenía reclutadores que ayudaron con sus citas, programando hasta tres o cuatro niñas por día.

Acosta se reunió personalmente con el abogado de Epstein, Jay Lefkowitz, en octubre de 2007, en un Marriott de West Palm Beach. Los registros revisados por el Herald demostraron que fue en esa reunión que Acosta aceptó un acuerdo de no procesamiento que otorgó inmunidad federal a Epstein y a otros involucrados en el caso.

Como parte del acuerdo, a Epstein se le permitió declararse culpable de dos cargos estatales de prostitución que involucraban a una niña de 17 años, y él cumplió 13 meses en la cárcel del condado Palm Beach. Sin embargo, el acuerdo se selló, de modo que nadie, ni siquiera sus víctimas, supo los detalles del acuerdo hasta casi un año después. Para entonces, Epstein ya había sido liberado de la cárcel y había regresado a su vida de jet set.

El pasado miércoles, un tribunal federal de apelaciones de Nueva York ordenó que se retiraran hasta 2,000 páginas de documentos que se espera que muestren evidencia sobre si Epstein y su compañera, Ghislaine Maxwell, estaban reclutando a niñas y mujeres menores de edad como parte de una operación internacional de tráfico sexual. Maxwell, de 57 años, nunca ha sido acusada.

El fallo se produjo después de que el Herald, junto con un consorcio de compañías de medios de comunicación, incluido el New York Times, pidió que se abrieran los registros. Otros dos involucrados, el bloggero de medios sociales Michael Cernovich y el abogado Alan Dershowitz, también buscaron que algunos de los documentos se hicieran públicos. Dershowitz, quien representó a Epstein durante la investigación criminal federal de 2006-2007, también ha sido acusado de tener relaciones sexuales con una de las niñas menores de edad de Epstein. Dershowitz ha negado la acusación y ha dicho que los registros lo exonerarán de cualquier delito.

Como parte de su investigación, el Herald pudo identificar a casi 80 niñas que fueron abusadas por Epstein. Cuatro de las víctimas, de edades entre finales de los 20 y principios de los 30, hablaron en video sobre cómo fueron traumatizadas primero por Epstein, luego por sus abogados e investigadores privados, y finalmente por los propios fiscales, quienes se encargaron del caso sin decirles.

Una de las víctimas, Virginia Roberts Giuffre, dijo que ella fue obligada por Epstein y Maxwell a tener relaciones sexuales con varios políticos, académicos y líderes del gobierno ricos y poderosos, entre ellos Dershowitz y el Príncipe Andrew. Ella nunca ha nombrado a los otros hombres, en gran parte porque ha tenido miedo, dijeron sus abogados.

En octubre de 2017, cuando el movimiento #MeToo impulsó una conversación nacional sobre el acoso sexual y el abuso de mujeres, el Herald ya había comenzado a examinar el caso de Epstein. A principios de ese año, luego de la nominación de Acosta como secretario de Trabajo, el Herald comenzó a examinar más de cerca el papel que jugó en el controvertido acuerdo de culpabilidad de Epstein. En los 10 años transcurridos desde que el FBI cerró el caso de Epstein, se presentaron alrededor de dos docenas de causas judiciales civiles, a menudo alegando que los delitos sexuales de Epstein con víctimas menores de edad eran mucho más graves de lo que los fiscales hacían creer al público.

El vasto tesoro de litigios incluyó decenas de miles de páginas de solicitudes judiciales, mociones, apelaciones, declaraciones, audiencias, decisiones de jueces, declaraciones de testigos y víctimas, así como correos electrónicos y cartas entre los fiscales federales y los abogados defensores de Epstein.

Además de clasificar los volúmenes de documentos de la corte, el Herald también comenzó el proceso de intentar localizar a las víctimas de Epstein, la mayoría de las cuales fueron etiquetadas en los documentos de la corte como Jane Does para proteger sus identidades como menores. Muchas de las mujeres dijeron que nunca le habían contado el abuso a nadie porque se sentían demasiado avergonzadas y ya sentían que el sistema de justicia penal les había fallado.

El Herald luego se dispuso a obtener 10 años de registros públicos relacionados con los casos penales de Epstein. Estos incluyen los archivos de la Oficina del Fiscal del Estado de Palm Beach, los archivos de la policía de Palm Beach y los registros del Departamento de Correcciones de la Florida, la Oficina de la Policía de Palm Beach, el FBI y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

La residencia principal de Epstein se encuentra en Little St. James, una isla frente a la costa de St. Thomas. El año pasado, compró una segunda isla más grande, Great St. James, donde ha estado despejando terrenos en preparación para la construcción. Los registros de su avión muestran que durante el tiempo en que abusó de las niñas, Epstein llevó en avión a su isla al ex presidente Bill Clinton, profesores y administradores de Harvard, científicos, actrices, actores, filántropos y otras figuras adineradas y poderosas.

Su avión, apodado “el expreso de Lolita”, también fue presuntamente usado para traficar a mujeres y niñas desde el extranjero, dijo Giuffre al Herald.

El periodista Jay Weaver del Miami Herald contribuyó a este reportaje.