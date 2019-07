El albergue de animales de Miami-Dade salva a más mascotas, ahora hace falta más adopciones

Thanos, un mastín de Canarias que pesa 140 libras, posa para una foto en el centro de Adopción y Protección de Servicios para Animales de Miami-Dade en Doral. dvarela@miamiherald.com

Se llama Thanos, como el villano de los Avengers. Pero no permita que lo asuste. Pesa 140 libras, come mucho y babea mucho. Es un presa canario, que se originaron en las Islas Canarias, donde los criaron para manejar ganado, cuidar fincas y competir en peleas de perros. Pero no deje que eso lo intimide.

Thanos es en realidad un perro dulce y manso. Y necesita un hogar. Como la mayoría de los otros 450 perros del albergue de Servicios para Animales de Miami-Dade, se escapó de alguna casa y está dispuesto —como indica con alegría con la cola— a que alguien lo adopte.

Los meses de verano es cuando más animales hay en el albergue, que tiene una política de no sacrificar mascotas y donde las adopciones se han disparado desde que se mudó de un edificio decrépito y deprimente en Medley a su nueva instalación, moderna y acogedora, en Doral hace tres años.

“Pasamos de un lugar terrible a un hotel de lujo”, dijo Gary Eubanks, de 40 años y empleado del lugar, quien una tarde reciente ejercitaba seis perros en una zona especial, donde se aliviaban del calor en dos piscinas plásticas especiales.





En esta época del año llegan al albergue muchos perros y gatos, bajan las adopciones, y con un promedio de 86 nuevos inquilinos diarios, la instalación de 70,000 pies cuadrados está a plena capacidad.

Estas son las razones de la situación: es la temporada en que más gatos nacen. Es la temporada de huracanes, cuando muchas personas tienden a entregar sus mascotas, y a no adoptar ninguna, por temor a las consecuencias de un huracán. Es la temporada de vacaciones y mudadas, y la gente no adopta cuando planea hacer un viaje largo o mudarse a otra parte.

“La cantidad de animales que llega al albergue se dispara en junio, y en este momento no están adoptando muchos”, dijo el director de la instalación, Alex Muñoz.

Un gatito en espera de adopción en el albergue de Servicios para Animales de Miami-Dade en Doral. Daniel A. Varela dvarela@miamiherald.com

En 2018 el albergue acogió 29,470 perros y gatos y tuvo que sacrificar 2,664 animales lesionados, enfermos incurables o peligrosos, lo que le permite mantener las normas de un mínimo de 90% de animales salvados. En 2010 el albergue sacrificó 18,886 animales, equivalente a 43%. La gente adopta muchos más perros que gatos y el año pasado, de los 12,715 recibidos (75% eran animales callejeros), el público adoptó 6,349, 2,722 se enviaron a organizaciones de rescate sin fines de lucro, 2,150 fueron devueltos a sus dueños y 878 fueron sacrificados.

“Nos sentimos abrumados porque seguimos recibiendo animales”, dijo Muñoz. “Pero las cifras indican que estamos ganando. Hay menos animales en los albergues y una mayor aceptación a rescatar y adoptar perros y gatos”.

El albergue tiene recursos, personal y espacio que no tenía en el pasado para cuidar mejor de los animales y ofrecer un mejor servicio al público, como esterilización y vacunación, además de contar con nueve veterinarios, salas de operación, salones de aislamiento para animales con enfermedades contagiosas, amplio espacio para mantener a los animales, con música y todo. Además, tienen un equipo especializado en el cuidado estético de los animales y áreas donde la gente puede interactuar con los animales y hablar con asesores sobre cómo escoger el perro o gato que más le convenga.

Lester, un terrier de 13 años, fue encontrado en la calle y ahora espera que alguien lo adopte. Daniel A. Varela dvarela@miamiherald.com

La instalación tiene 259 empleados, como Héctor Pla, quien sonreía de oreja a oreja al cargar a una pomeranian ya viejita que parecía una pelota de pelo.

“Los albergues para animales no eran una prioridad cuando empecé en este trabajo en 2011”, dijo Muñoz. “Nuestro albergue anterior era parte de Obras Públicas, el mismo departamento que arregla los huecos en las calles. Los animales callejeros se consideraban un problema. Los gatos eran sacrificados poco después del llegar. Pero entonces hubo un movimiento en todo el país y las perreras tradicionales cambiaron su misión. Nosotros hemos estado en la vanguardia de ese movimiento. Ahora la gente viene para adoptar una mascota”.

Los perros más grandes los adoptan menos y por lo general demoran al menos unas dos semanas en que los adopten. Los que llevan en el albergue más de dos o tres meses los anuncian en promociones especiales o los envían a grupos voluntarios de rescate que pueden encontrarles mejor un hogar.

El año pasado, unos 800 fueron enviados a otros estados donde no los sacrifican, como Nueva Hampshire, donde tienen más demanda. .

“En Miami la gente prefiere las mascotas pequeñas”, dijo Muñoz.

Un cambio de filosofía está ayudando a controla la población de unos 100,000 gatos callejeros en Miami-Dade. Anteriormente, a estos gatos los sacrificaban, pero ahora Servicios para Animales los captura, los esteriliza, los vacuna y los devuelve al lugar donde los encontraron. El albergue también depende de ciudadanos que se dedican a esta labor por su cuenta.

“Hay una señora de Doral que el año pasado trajo mil gratos”, contó Muñoz. “Si los gatos están contentos en el lugar donde viven afuera, los recogemos, los tratamos y los devolvemos a ese lugar para que sigan coexistiendo con la gente. En su mayoría no pueden estar aquí, no soportan estar encerrados.

“No todo el mundo está de acuerdo con esto. Estas personas alegan que los gatos son dañinos para el medioambiente”.

El albergue también tiene que hacer frente a los animales que llevan los 16 agentes de bienestar animal y seis agentes especializados en combatir la crueldad contra los animales. Anualmente, eso significa unas 2,500 víctimas de crueldad, 500 perros peligrosos, 500 pit bulls, que están prohibidos en Miami-Dade desde 1989, y 200 animales descuidados que se identifican en tiendas de mascotas. Los agentes también han arrestado por crueldad a gente que se hace pasar por veterinario —en la Florida es un delito grave— y otros que operan sin licencia. Los agentes y los veterinarios muchas colaboran para analizar las pruebas que entregan a los fiscales.

Los agentes también colaboran con la policía y el FBI para identificar a los que abusan de los animales.

“Las investigaciones penales muestran una relación entre un historial de crueldad con los animales y los asesinos múltiples, como los que atacan en las escuelas, y personas acusadas de violencia doméstica” , dijo Kathy Labrada, subdirectora de Servicios para Animales. “Si identificamos con tiempo a estos individuos, podemos prevenir algo peor a futuro”.

En la clínica del albergue se trata a una variedad asombrosa de pacientes. En una de las mesas está Keeble, una gatica de 2 meses de una cría malnutrida de cinco a la que alimentan con un pequeño biberón. Estos gatitos son candidatos para beneficiarse de un programa del albergue, que los entrega a personas que los cuidan para aliviar la presión sobre la sala neonatal de la instalación. Empleados especializados del albergue entregan insumos y almohadillas térmicas, y ofrecen consejos a las personas que se encargan de los animalitos

En otra mesa, un veterinario examina a un perro que llevaron al albergue después que un auto lo atropelló. Está furioso y trata de morder a todo el que se le acerca, así que le han puesto un bozal. Las patas traseras no le funcionan normalmente.

Un perro chichuaua viejito y de mal carácter, que además tiene parásitos, un soplo cardíaco y artritis, está en otra mesa.

Casos como estos se habrían considerado perdidos en el pasado, dijo la Dra. María Serrano, pionera en el movimiento de salvar animales en vez de sacrificarlos.

“Antes sacrificábamos animales enfermos y lesionados en el viejo albergue. No teníamos los medios para salvarlos”, dijo.

Los perros con los mortales y altamente contagiosos virus parvo y el llamado moquillo, también conocido como distemper, se sacrificaban automáticamente. Pero en el nuevo albergue reciben una terapia intensiva y los colocan en zonas aisladas. Una vez que el albergue comenzó a ofrecer vacunas a bajo costo para evitar el moquillo, la cantidad de casos se redujo sustancialmente. “No he visto un solo caso de moquillo en cuatro años”, dijo la Dra. Serrano.

“Yo me concentro en la calidad de vida de los animales mientras están en el albergue”, dijo Savanna Alcerro, directiva del albergue. Un grupo de voluntarios se asegura que todos los perros salgan a caminar dos veces al día.

Muñoz se ha seguido la pista al origen de la mayor parte de los animales callejeros que llegan al albergue, y ha identificado cuatro zonas de bajos ingresos donde no hay clínicas veterinarias: perros en Liberty City y gatos en Hialeah y La Pequeña Habana. En alianza con la Sociedad para la Prevención de la Crueldad a los Animales, Miami-Dade está construyendo una clínica en NW 62 Street y 12 Avenue que ofrecerá servicios gratis a los vecinos.

El Centro de Adopción de Mascotas de Servicios para Animales de Miami-Dade se inauguró hace tres años en Doral. Daniel A. Varela dvarela@miamiherald.com

En el albergue de Doral, la adopción de un perrito cuesta $75, en el caso de los perros ya adultos el precio es $65. Adoptar dos gatos cuesta $35, y todo eso incluye esterilización, las vacunas, una licencia y el microchip de identificación.

Mientras Muñoz camina por el centro, saludando a empleados, voluntarios y mascotas, habla de los logros y metas.

“Nuestro mayor problema es todavía la reproducción no deseada de animales porque los dueños no los esterilizan. ¿Cómo llegamos a estas personas? ¿Cómo las educamos?”, se preguntó Muñoz. “Creo que nuestro mayor éxito sería que no existiera necesidad de nuestros servicios”.