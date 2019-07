Acusasión de acoso contra ex alcalde de Sweetwater se debatirá a puertas cerradas el próximo lunes

El ex alcalde José M. Díaz durante una reunión del Concejo de Sweerwater en noviembre de 2013. Miami

La acusación de acoso sexual presentada hace seis años por una empleada municipal contra José M. Díaz, ex alcalde de Sweetwater, se dilucidará en una reunión cerrada al público, programada para el próximo lunes 15, informaron las autoridades.

Tal como lo dio a conocer el Nuevo Herald, la Comisión de Sweetwater había programado reunirse en una sesión especial el pasado 3 de julio para autorizar al alcalde Orlando López gestionar un acuerdo con la Comisión de Igualdad de Oportunidades de Empleo (EEOC por sus siglas en inglés) y la empleada municipal Yaima Vega, quien había acusado al ex alcalde José M. Díaz por acoso sexual. Tras seis años de interpuesta la queja, la agencia federal concluyó que era válida la acusación, por lo que el Ayuntamiento debía desembolsar poco más de $66,000 a favor de Vega.

“Estoy confiado que la Comisión va a estar a favor de la Ciudad y se le presentará a José M. Díaz una demanda civil para recuperar los fondos públicos que se usarán para pagar por el caso de acoso sexual”, dijo el alcalde López el lunes a el Nuevo Herald.

Sin embargo, el comisionado Marco Villanueva expresó su crítica a que el tema sea debatido a puertas cerradas. Villanueva agregó que la reunión reservada fue acordada por recomendación del abogado municipal Ray García.

“Recomendaron que esa reunión sea cerrada, pero prefiero que sea pública”, dijo Villanueva. “Quiero escuchar toda la evidencia que tenemos para tomar una decisión sobre este caso”.

Villanueva detalló que el abogado hizo esa recomendación porque en una reunión pública no podría hablar de estrategias para llegar a un acuerdo. La Comisión de Igualdad de Oportunidades de Empleo (EEOC) había encontrado válida la acusación por acoso sexual de la empleada municipal Yaima Vega contra el ex alcalde Díaz.

No fue posible contactar al abogado municipal Ray García para recoger su versión. Tampoco al ex alcalde Díaz. Villanueva indicó que el comisionado Joniel Díaz se recusó del caso para “evitar conflicto de intereses”, ya que es hijo del ex alcalde José Díaz.