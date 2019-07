Reasignan a director de secundaria de Boca Raton que dijo que no podía afirmar que el Holocausto había ocurrido

TWITTER

El director de una escuela del sur de la Florida que se negó a decir que el Holocausto fue un “suceso real, histórico”, será reasignado de inmediato a un puesto en el Distrito Escolar del Condado Palm Beach, confirmó el lunes un portavoz del distrito.

La reasignación de William Latson, director de la secundaria Spanish River Community en Boca Raton, tiene lugar después de que varios correos electrónicos que le escribió a la madre de un estudiante en abril de 2018 salieron a la luz el pasado fin de semana.

En los correos electrónicos, que pudo obtener el periódico The Palm Beach Post a través de una solicitud de archivos públicos, Latson dijo “que no todo el mundo cree que el Holocausto sucedió realmente”, y que no podía afirmar que era algo verdadero, ya que trabajaba en una escuela pública y no podía asumir una posición sobre el asunto.

Lo único que podemos hacer, le escribió Latson a la madre, que no fue identificada, es hacer que la información esté accesible para todos, de modo que los padres y los estudiantes puedan tomar una decisión al respecto.

A todas las escuelas de los distritos escolares de la Florida se les exige enseñar sobre el Holocausto. La comunidad judía es más de una tercera parte de la población del Condado Palm Beach, y la mayoría de la comunidad vive en la zona central de Boca Raton y en Delray Beach, de acuerdo con un estudio del 2018 que hizo la Comunidad Judía del Condado Palm Beach.

El Distrito Escolar del Condado Palm Beach ha recibido reconocimiento nacional por su plan de estudios sobre el Holocausto, que desde 1994 ha sobrepasado de forma notable lo que ordena el estado. Sin embargo, en su correo electrónico, la madre señaló que en la secundaria Spanish River, algunos de los cursos eran opcionales.

En en el intercambio de correos, el director le dijo a la madre que el plan de estudios sobre el Holocausto de la escuela “se presentaría, pero no se obligaría a estudiar, ya que todos tenemos los mismos derechos, pero no las mismas creencias”. El distrito no estuvo de acuerdo con la interpretación de Latson. “Además de ser ofensivas, la Junta Escolar ni el Distrito Escolar respaldan las palabras del director Latson”, dijo el distrito en un parte de prensa que publicó el lunes.

Latson no devolvió una llamada que se le hizo para saber qué tenía que decir de todo el problema. Latson le declaró al Post que lamentaba la forma en que se expresó en los correos electrónicos y que ello no era un reflejo de sus puntos de vista personales sobre la forma en educar a los estudiantes sobre el Holocausto.

La decisión de transferir a Latson tiene lugar un día después que Frank Barbieri, presidente de la Junta Escolar, dio a conocer una declaración donde reafirmaba el compromiso de la junta de enseñarle a los estudiantes lo ocurrido en el Holocausto. “Todas las generaciones deben reconocer y aprender sobre las atrocidades del Holocausto y los terribles sufrimientos de las víctimas, así como la enorme mancha que dejó en la humanidad”, escribió Barbieri.

La decisión tiene lugar en medio de una enorme presión por para que Latson renuncie. El sábado, el residente de Boca Raton Ben Szlamkowicz creó una petición donde exige la dimisión de Latson, así como una investigación acerca de los comentarios y cursos de capacitación para todo el personal de las escuelas sobre cómo enseñar sobre el Holocausto.

El lunes por la tarde, ya la petición había logrado más de 8,000 firmas. El abuelo de Szlamkowicz fue una de las víctimas del Holocausto, y pudo sobrevivir Auschwitz, el tristemente célebre campo de concentración en la Polonia ocupada por los nazis. “Aunque todo el mundo tiene la libertad cuestionar lo que quiera, el Holocausto y su historia no es sujeto de debate, al igual que los espantosos horrores de la esclavitud no son sujeto de debate”, dijo Szlamkowicz en una declaración que dio a conocer a través de su abogado.

“La reasignación del director Latson es un buen comienzo, pero esperamos que solo sea el principio. A medida que los sobrevivientes del Holocausto son cada vez menos, debemos ser cada vez más vigilantes a la hora de defender la verdad de lo que pasó contra esta retórica peligrosa y sin sentido”.

Por su parte, el abogado Richard Stark, que representa a Weston en la Cámara de la Florida y es presidente del Caucus Legislativo Judío de la Florida, dijo que estaba satisfecho con la decisión del distrito, pero decepcionado con todo el tiempo que el distrito se demoró en actuar.

De igual modo, el distrito está implementando algunas de las sugerencias de los padres para el plan de estudios. El Post reportó que a todos los estudiantes de segundo año se les exigió el año pasado leer Night, el clásico libro de memorias sobre el Holocausto que escribió Elie Wiesel, y reuniones sobre el Holocausto tendrán lugar este año para todos los grados.

Sheri Zvi, director regional de la Liga Antidifamación de la Florida, dijo que esperaba que este incidente entusiasme “a las escuelas del Condado Palm Beach para asegurar que la educación en Florida sobre el Holocausto sea consistente y se implemente en todos los distritos”.

En la actualidad, la liga está trabajando con el distrito para implementar la iniciativa de educación Ecos y Reflejos sobre el Holocausto, la cual cuenta con más de 60,000 educadores por todo el país.