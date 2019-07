Trump respalda a Acosta ante nuevas críticas por caso federal contra Jeffrey Epstein

La historia de un multimillonario agresor sexual de niñas que se salió con la suya El multimillonario de Palm Beach Jeffrey Epstein es un hombre libre, a pesar de haber abusado sexualmente de docenas de niñas menores, según la Policía y los fiscales. Sus víctimas nunca han sido escuchadas, hasta ahora. Up Next × SHARE COPY LINK El multimillonario de Palm Beach Jeffrey Epstein es un hombre libre, a pesar de haber abusado sexualmente de docenas de niñas menores, según la Policía y los fiscales. Sus víctimas nunca han sido escuchadas, hasta ahora.

El presidente Donald Trump se distanció el martes de su antiguo conocido Jeffrey Epstein y respaldó a su secretario del Trabajo, en momento que aumentan las exigencias de que Alexander Acosta renuncie al cargo por su decisión hace más de un decenio de negociar un acuerdo poco estricto con el acusado de tráfico sexual de menores.

Trump, quien fue vecino de Epstein en Palm Beach y voló en su avión privado, dijo a los reporteros en la Casa Blanca que no había hablado con Epstein en 15 años, aproximadamente la época en que el acaudalado empresario fue acusado inicialmente de abusar de menores de edad.

“Yo lo conocía, como todos en Palm Beach. Era una persona muy conocida en Palm Beach”, dijo Trump, cuyas fotos con Epstein se han mostrado repetidas veces en canales de televisión por cable desde que Epstein fue arrestado el sábado en el aeropuerto de Teterboro en Nueva Jersey. “Me distancié de él hace mucho tiempo, no creo que haya hablado en él en 15 años. Nunca me cayó me bien”.

Epstein, de 66 años, enfrenta cargos de confabulación y tráfico de menores con fines sexuales en un tribunal federal de Nueva York, donde los fiscales dicen que manipuló a decenas de menores para que se desnudaran y le dieran masajes, y para que participaran a actos sexuales. Epstein se declaró inocente el lunes y sigue detenido en el Metropolitan Correctional Center de Manhattan en espera de una audiencia de libertad bajo fianza.

Si lo declaran culpables de los cargos que se le imputan, pudiera pasar 45 años tras las rejas.

En comparación, Epstein cumplió solamente 13 meses de una sentencia de 18 meses en la cárcel del Condado Palm Beach después que Acosta —en ese momento fiscal federal del Distrito Sur de la Florida— lo encausó en esa jurisdicción. Como detalló el Miami Herald en su serie de reportajes , Acosta canceló un encausamiento federal de 53 cargos y aceptó ofrecer a Epstein la posibilidad de declararse culpable de cargos estatales de prostitución con menores de 18 años.

El acuerdo en cuestión, que otorgó inmunidad a Epstein y le permitió salir de la cárcel seis días de la semana para trabajar en su oficina, se implementó sin conocimiento de las mujeres que acusaron a Epstein.

La participación de Acosta en el acuerdo es ahora objeto de una investigación del Departamento de Justicia y de exhortaciones a su renuncia por parte de candidatos presidenciales y de Chuck Schumer, líder de la minoría en el Senado federal. La Cámara de Representantes tiene la opción de acusar a Acosta para tratar de sacarlo del cargo, pero la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, dijo el martes que la suerte de Acosta “está en manos del presidente”.

Trump defendió a Acosta el martes, calificándolo de “un excelente secretario del Trabajo”. Trump dijo que si alguien vuelve a examinar las decisiones de hace 10 años de cualquier fiscal o juez “probablemente quisieran haber hecho algunas cosas de otra manera”.

“Esto sucedió hace mucho tiempo. Pienso que fue una decisión no solamente suya, sino de muchas personas, así que lo estamos estudiando con mucho cuidado”, dijo Trump antes de alabar el estado de la economía. “Lo lamento por el secretario Acosta, porque lo conozco como alguien que ha trabajado muy duro y ha hecho una gran labor. Toda esta situación me hace sentir muy mal. Pero vamos a estudiarlo todo con mucho cuidado”.

Acosta, quien desde ha dicho poco desde que la serie de reportajes del Miami Herald detalló la negociación del acuerdo con Epstein, también se pronunció el martes. El ex decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Internacional de la Florida dijo que le complace que los fiscales federales de Nueva York vayan contra Epstein otra vez ahora que tienen “nuevas pruebas”.

“Los delitos cometidos por Epstein son terribles y me complace que los fiscales de Nueva York vuelvan a tomar el caso con nuevas pruebas”, tuiteó Acosta. “Con las pruebas que teníamos hace más de un decenio, los fiscales federales insistieron en que Epstein debía ir a prisión, debía inscribirse como agresor sexual, e informar a todos que era un depredador sexual”

No está claro qué nuevas pruebas puedan haber recopilado los fiscales en Nueva York al presentar el nuevo encausamiento.

Los investigadores dicen que descubrieron imágenes de lo que parecían ser jovencitas menores de edad desnudas en una caja de seguridad en la residencia de Epstein en Manhattan cuando entraron al lugar con una orden de registro el fin de semana. También dijeron a los reporteros que opinan que Epstein puede haber abusado de cientos de niñas tanto en la Florida como Nueva York.

Pero el encausamiento se basa en alegaciones del 2002 al 2005, antes del acuerdo de cargos presentado por el despacho de Acosta. El encausamiento incluye a tres víctimas no identificadas, dos de las cuales viven en la Florida, y la tercera en Nueva York. No está claro si alguna de las jóvenes estuvieron involucradas en la investigación en la Florida, que incluyó alegaciones de unas 40 víctimas.

Acosta afirmó que había asegurado las penalidades más severas disponibles en 2008.

“Ahora que hay nuevas evidencias y testimonios, el encausamiento en Nueva York ofrece una oportunidad importante para llevarlo de manera más completa ante la justicia”, tuiteó Acosta.

Julie K. Brown, reportera del Miami Herald, contribuyó a esta información.