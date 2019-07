Intensa cacería policial para encontrar a peligroso hombre que mató a tiros a su novia

En las primeras horas del miércoles, Carnell Lee Jr. mató a tiros a su novia Correta Bain, de 30 años, en el apartamento de Hollywood donde vivía la mujer.

Luego, Lee Jr. huyó, dijo la policía. Ese mismo día, en horas de la tarde, el departamento le pidió ayuda a la comunidad para encontrar a Lee, a quien describió como un “sujeto armado y peligroso”.

Según la policía, Bain, madre de tres hijos, fue baleada en el complejo Hollywood Square Apartments, ubicado en el 5502 Washington Street, cerca de las 4:30 a.m. Lee, dijo la policía, podría haber escapado en el Nissan Maxima de 2017, de color negro, propiedad de Bain, con placas de la Florida GJFT47.

Victoria Bain, hermana de Bain, le declaró a CBS4, asociado noticioso del Miami Herald, que no sabía por qué su hermana había sido asesinada. “Realmente no sé qué pasó. Lo único que sé es que la mataron”, le dijo a la estación. “No estoy segura si hubo o no una pelea, solo sé que perdí a mi hermana”.

Las autoridades le piden a cualquier persona que tenga información sobre el robo que llame a la policía de Hollywood al teléfono 954-764-4357 (HELP) o, si lo prefiere, a Crime Stoppers del Condado Broward al 954-493-TIPS (8477). También se puede visitar el portal browardcrimestoppers.org.