Mujer enfrenta acusación tras filmar a su hija lamiendo depresor de lengua, y luego devolverlo al frasco

Una mujer de la Florida que filmó a su hija lamiendo un depresor de lengua ahora está acusada de un delito grave, según un reporte del periódico New York Daily News.

En un video que se volvió viral, la hija de 10 años de Cori Ward, de 30 años, puede verse cuando toma un depresor de lengua de un frasco de cristal de una consulta médica de Jacksonville.

La niña le pasa la lengua y luego lo devuelve al frasco, que tiene al lado un letrero que dice: “Por favor, no toque los equipos médicos”.

El jueves, la policía de Jacksonville arrestó a Ward, quien grabó el video, y la acusó de manipular productos del consumidor sin tener en cuenta las lesiones físicas ni la muerte que podría ocasionar, según documentos judiciales.

El Daily News reportó que el video se filmó en el centro médico All About Kids and Families y se colgó en Snapchat. Alguien copió el video y luego lo colgó en Facebook, donde se compartió ampliamente.

En una entrevista con News4Jax, Ward dijo que “se comportó de manera tonta” con sus hijos en la consulta del médico después de una larga espera. “Ahora, se me arruinó la vida”, le dijo la mujer a la estación local de noticias. Ward está presa en la cárcel del Condado Duval sin derecho a fianza. Tiene fijado comparecer en una corte el viernes por la mañana.