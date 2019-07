Agentes del ICE llegan a zona agrícola de Florida antes de posibles redadas el domingo

Trump confirmó este viernes que pretende deportar a “miles” de indocumentados y que planea visitar en algún momento un centro de detención para inmigrantes.

Según funcionarios consultados por el diario The New York Times, el ICE buscará primero a unos 2,000 inmigrantes que ya han recibido órdenes de deportación y que, en algunos casos, no se presentaron a las audiencias en los tribunales de inmigración.

Al parecer estos operativos se harán donde las autoridades han acelerado los casos de inmigración de miles de recién llegados.

En declaraciones de Trump a los periodistas en la Casa Blanca, el presidente respondió afirmativamente cuando le preguntaron si es cierto que ICE empezará sus redadas este domingo.

“Es una operación enorme, si se ha filtrado que va a comenzar no pasa nada, empieza el domingo, y vamos a sacar de aquí a miles” de indocumentados, aseguró Trump antes de emprender un viaje a Wisconsin y Ohio.

Las redadas estaban previstas para finales del mes pasado, pero Trump las postergó dos semanas, plazo que acabó el sábado pasado, para dar tiempo a que demócratas y republicanos pactaran un acuerdo sobre inmigración, lo que no ha sucedido.