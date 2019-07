Me negaron los beneficios por incapacidad ¿Puedo apelar en línea?

María del Carmen Ortega

Solicité beneficios por incapacidad, pero me lo negaron. Me gustaría apelar. ¿Puedo hacerlo en línea?

J. López, Tampa

Sí. De hecho, la mejor manera de presentar una apelación del Seguro Social es en línea. Nuestro proceso de apelación en línea es conveniente y seguro. Simplemente vaya a www.socialsecurity.gov/disability/appeal para apelar la decisión. Las personas que no tienen acceso a la internet pueden llamarnos al 1-800-772-1213 (TTY 1-800-325-0778) para programar una cita para visitar su oficina local del Seguro Social para presentar su apelación.

Estoy solicitando beneficios por incapacidad. ¿Recibo automáticamente el Medicare si soy aprobado?

A. Freeman, Miami Beach

Recibirá Medicare después de recibir beneficios por incapacidad por 24 meses. Cuando sea elegible para recibir beneficios por incapacidad, lo inscribiremos automáticamente en Medicare. Comenzamos a contar los 24 meses a partir del mes en que tuvo derecho a recibir una discapacidad, no el mes en que recibió su primer pago. Se aplican normas especiales a las personas con insuficiencia renal permanente y a aquellas con la “Enfermedad de Lou Gehrig” (esclerosis lateral amiotrófica). Obtenga más información leyendo nuestra publicación, Beneficios por discapacidad, en www.socialsecurity.gov/pubs/10029.html .

¿Cuáles son los requisitos para recibir los beneficios de la viuda discapacitada?

I. Trincado, Homestead

Es posible que pueda recibir los beneficios del viudo (a) discapacitado a los 50 años si cumple con el requisito de discapacidad del Seguro Social. Su discapacidad debe haber comenzado antes de los 60 años y dentro de los siete años posteriores a la última de las siguientes fechas: el mes en que murió el trabajador; el último mes que tuvo derecho a beneficios de sobrevivientes en el registro del trabajador como padre que cuida a un menor sobreviviente; o el mes en que finalizó su derecho a los beneficios de viudo (s) discapacitado debido a que su discapacidad terminó. Para obtener más información, visite www.socialsecurity.gov/planners/disability/dqualify9.html .

Me retiro temprano, a los 62 años, y recibo ingresos por inversiones de una propiedad en alquiler ¿Los ingresos por inversiones cuentan como ganancias?

L. Acosta, Miami

No. Solo contamos los salarios que gana de un trabajo o su beneficio neto si trabaja por cuenta propia. Los ingresos no relacionados con el trabajo, como las anualidades, los ingresos por inversiones, los intereses, las ganancias de capital y otros beneficios del gobierno no se cuentan y no afectarán sus beneficios del Seguro Social. La mayoría de las pensiones no afectarán sus beneficios. Sin embargo, su beneficio puede verse afectado por las pensiones gubernamentales ganadas a través del trabajo en el que no pagó el impuesto del Seguro Social. Puede retirarse en línea en www.socialsecurity.gov. Para obtener más información, llámenos sin costo al 1-800-772-1213 (TTY 1-800-325-0778).