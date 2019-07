Ni llamadas ni duchas: Joven indocumentado se reúne con su mamá y cuenta viaje de Houston a Homestead

Inmigrates centroamericanos esperan a ser trasladados tras entregarse a agentes de la Patrulla Fronteriza en dociembre de 2015 cerca de Rio Grande City, Texas. Getty Images

Horas después que la crónica se publicó el viernes en la página digital del Herald, la historia de este menor salió a relucir frente a una comisión de supervisión de la Cámara de Representantes. La representante Robin Kelly, demócrata por Illinois, la presentó oficialmente y exigió que la Oficina del Inspector General abra una investigación sobre la práctica de detener menores que no han sido detectados al cruzar sin autorización la frontera y cuyos padres viven en Estados Unidos. Funcionarios han declarado al Herald que al menos 20 menores en tal situación han terminado en los últimos 12 meses en el albergue para migrantes menores de Homestead.

El domingo por la tarde, momentos antes que el jovencito se reuniera con su madre, le dijo al Herald que en unos pocos días lo habían trasladado, esposado, desde la Policía del Condado Refugio, en Texas, a Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), de ahí a la Policía de Inmigración y Aduanas (ICE) y finalmente lo entregaron al Departamento de Salud y Recursos Humanos (HHS)-

El menor, al que el Miami Herald no identifica debido a su estatus de inmigrante indocumentado, dijo que en los cinco días que demoró en llegar a Homestead no le permitieron llamar a su madre, ducharse ni cepillarse los dientes-

“Cuando estaba en Homestead alguien me dijo que había salido en las noticias y que el gobierno estaba hablando de mí y que me iban a liberar”, dijo el menor. Los gritos de alegría de su madre se podían escuchar de fondo de la conversación. “Acabo de llegar aquí y no sé qué pensar”.

El menor llegó a Estados Unidos cuando tenía 9 meses de edad y ha vivido toda su vida en Houston con su madre, quien también es indocumentada-

El 26 de junio fue detenido en Texas cuando salía de una obra de construcción con su tío y otros trabajadores. Trabajaba allí porque quería ayudar a su mamá con las facturas y ahorrar para comprarse un iPhone nuevo.

“El policía nos paró y dijo que íbamos a exceso de velocidad. Le pidió la licencia a mi tío, que iba manejando, y él le entregó al policía su pasaporte mexicano”, contó el adolescente. “El policía me pidió mis documentos y le dije que no los tenía encima. Él hizo algunas llamadas a inmigración, entonces me aposaron y me llevaron a la cárcel”.

Según la Policía del Condado Refugio, el menor fue detenido por una infracción de inmigración: como su madre no estaba presente durante la parada de tráfico, lo clasificaron como “menor no acompañado”.

Según el gobierno federal, un menor no acompañado es cualquier persona menor de 18 años sin un estatus migratorio que no tiene un padre o resposanble legal en Estados Unidos, o que si lo tiene no está en condiciones de mantenerlo.

Pocas horas después que el menor llegó a la cárcel del condado, Aduanas lo recogió y lo envió a una instalación en Corpus Christi. De allí, dijo, lo llevaron al centro de detención de menores del ICE en McAllen, Texas.

“Les rogué que me dejaran llamar a mi mamá en los tres lugares, pero me contestaron que no podía ser”, dijo. “ Durante esos días tampoco me pude bañar ni cepillarme los dientes”.

Menores en el albergue para niños migrantes de Homestead, en una imagen del 23 de junio de 2018. Al Diaz TNS

Las normas de la CBP especifican que “a los menores no acompañados se les debe ofrecer el uso de un teléfono”. El manual del ICE indica que el personal debe “asistir a los menores proporcionándoles un teléfono para llamar a sus padres, representantes legales o funcionario consular, y entregarles una lista de proveedores de servicios jurídicos a bajo costo”.

Desde McAllen, el menor fue enviado en autobús a Homestead, lugar al que llegó el 30 de junio. Dos días después le permitieron su primera llamada, una de dos llamadas de cinco minuto cada una las que tiene derecho. Hasta ese momento si madre no sabía dónde estaba, a pesar de haber llamado varias veces a agencias policiales y de inmigración.

“Él estaba desesperado y llorando mucho”, le dijo la madre al Herald la semana pasada. “Yo tenía el corazón destrozado, pero me puse muy contenta cuando escuché su voz. ¿Puede imaginarse lo que es no saber dónde está tu hijo durante cinco días?... Pensé que estaba muerto o lo habían secuestrado”.

Después de llegar a Homestead, le dieron ropas y artículos de aseo personal, además de comida caliente.

“Me vacunaron como ocho veces. Les dije que ya estaba vacunado, pero me pusieron como ocho inyecciones, y me sentí mareado el resto del día”, le dijo al Miami Herald. “Me dijeron que eso era normal”.

El jovencito, estudiante destacado y amante del fútbol que acababa de inscribirse en un college comunitario, dijo al Herald que “hay muchos niños allí que tienen familias esperando por ellos, como yo”.

“Pero no sé porque siguen allí”, dijo. “Me dijeron que yo tenía suerte de que me liberaran”.

El adolescente y su familia pudieran enfrentar ahora la deportación.